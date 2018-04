Jak se sbalit na festival? Stačí základní kousky, tenisky a pláštěnka

Balení na festival má svá specifika. Potřebujete co nejvíce kousků vtěsnat do co nejmenšího batohu. Nikdo se totiž nechce táhnout s obřím kufrem a třemi taškami. Bez ohledu na to, jestli cestujete vlakem, autobusem či autem.

Svou roli hraje i bezpečnost. Čím více hezkých a drahých věcí, tím je větší šance, že by k vám do stanu mohl zavítat zloděj a vy byste oblíbené kousky s největší pravděpodobností už nikdy neviděla. A je jedno, v jak moc VIP zóně jste si postavili stan.

Už také dávno neplatí, že na hudební „fesťák“ se jezdí ve starých hadrech, které není škoda zamazat či roztrhat. Právě naopak. Všechny se snažíme, aby nám to i ve ztížených podmínkách slušelo celý den i celou noc. Proto je třeba balit s rozmyslem a pečlivě si naplánovat, co vzít sebou. Vyplatí se vsadit na jednoduché věci.

Seznam věcí Stylistka Gabriela Zimová sestavila kompletní seznam věcí, které patří do festivalového batohu každé trendy ženy. overal, šortky, bílé triko, jedno náhradní triko, mikina, čisté spodní prádlo, pohodlné boty (prochozené, ozkoušené)

pláštěnka, pokrývka hlavy, sluneční brýle, papírové kapesníčky, ručník, plavky

toaletní potřeby, cestovní balení kosmetiky, suchý šampon, gumička do vlasů, opalovací krém

„Základem je přemýšlet realisticky už při výběru batohu. Pokud jedete na tři dny a více, plátěný vak vám asi stačit nebude. Zbytečně byste se trápili s nedostatkem místa. Také si předem zjistěte počasí, abyste podle toho mohli balit. Na zbytečnosti zapomeňte,“ radí Gabriela Zimová, stylistka značky Zoot.

Jestliže jedete na hudební festival a čeká vás pobyt ve stanu, sáhněte po batohu, jestliže vás čekají filmové premiéry a hotel, klidně si můžete dovolit i menší kufr na kolečkách.

Nejlepším řešením je zvolit oblečení, které se dá vzájemně kombinovat. „V podstatě si stačí zabalit 5 kusů oblečení a vznikne vám nepřeberné množství kombinací. Svůj styling můžete ozvláštnit například lesklými materiály,“ říká Vendula Mikulková, stylistka módního řetězce H&M.

Například si k letním šatům večer, když se ochladí, můžete obléci obyčejné legíny a mikinu. „Pokud zvolíte šaty na ramínka, můžete si pod ně podvléci například tričko. Tento typ vrstvení je momentálně trendy,“ dodává Vendula Mikulková.

Stylistka Petra Šestáková zase balí podle barev. „Prvním fíglem je určit si 2-3 barvy, které máte ráda. Já většinou volím bílou, modrou a korálovou. Rozhodně postačí dvoje šaty, ve kterých se cítíte pohodlně a jsou z pružných materiálů. Můžete přihodit sukni a tílko. Neberte si drahé róby. Myslete na to, že může nastat moment, kdy si únavou sednete na zem, schod či do trávy.“

A dodává, že součástí výbavy by měly být i pohodlné kalhoty, legíny a bílá košile. „Bude se hodit v případě, že tušíte třeba nějakou návštěvu lepší restaurace nebo baru v regionu, kde jste poprvé,“ vysvětluje Petra Šestáková.

Jestliže se chystáte na filmový festival, neměly by ve vaší výbavě chybět společenské šaty a balerínky nebo střevíčky. Místo načechrané sukně dejte ale přednost šatům z nemačkavého materiálu, které se dají snadno složit.

Inspiraci na slavnostně laděný outfit můžete načerpat i v nejnovějším vydání magazínu City Life. Elegantní modely, které se fotily v karlovarském hotelu Thermal, mají nalákat na nadcházející filmový festival.

City Life Vedle fashion editorialu zaměřeného na festivalovou módu najdete v aktuálním vydání také: Rozhovor s klavíristkou Beatou Hlavenkovou

Městská čtvrť s kouzlem venkova, na dosah Pražskému hradu. I to je Břevnov.

Jsou výjimeční, rodiče i jejich děti. Jaké jsou silné pražské rody? Zastavili jsme se u čtyř, které vám představíme.

Přemýšlejte prakticky a neberte si nic jen proto, že to vypadá hezky. Mikinu si ve vedru uvážete kolem pasu, ale koženou bundu budete marně rvát do batohu. V těsným šortkách budete možná vypadat sexy, ale taky se vám budou pěkně zařezávat. To poslední, co chcete, je mít otisk džínoviny na kůži ještě dva dny po akci.

Stejně tak zapomeňte i na neprodyšná tílka či kousavé svetry. „Volnější kousky z přírodních materiálů oceníte v pařícím davu určitě víc než upnuté šaty z umělotiny,“ upozorňuje Gabriela Zimová.

Úsporná kosmetika Petra Šestáková radí, jak minimalizovat obsah kosmetické taštičky. „Využijte vzorky šampónů či krémů a nebo si je oddělte do malých lahviček a pouzder. Na pár dnů to úplně postačí. Stejně budete pařit celé noci.“

Pozor na overaly. I když momentálně hodně frčí, jejich složitější svlékání může mít svá úskalí. Obzvláště ve chvílích, kdy jste nucena vystát dlouhou frontu na záchod.

To s doplňky neváhejte. Jsou vděčným kouskem, který dokáže osvěžit každý outfit. Stačí jeden zajímavý náhrdelník či náramek na každý festivalový den. Může ladit, nebo naopak být v ostrém kontrastu ke cross body kabelce, ledvince nebo batohu, které by ve vaší výbavě také neměly chybět. Díky nim totiž máte volné ruce na kelímek s pivem, focení s mobilem nebo objímání s vaším milým.

Rozhodně si nezapomeňte pohodlné kecky či ještě lépe tenisky, které vydrží ranní rosu, nerovnosti terénu i tanec. Myslete na to, že ocitnout se v davu pod pódiem v žabkách není ideální situace. K nim si přibalte i pořádnou zásobu ponožek.

Tipy od Veroniky Stylistka Vendula Mikulková prozradila tipy, čím si festivalovou výbavu vylepšit. Vlhčené ubrousky jsou základ. A nezapomeňte ani na zásobu gumiček do vlasů.

Pokud se bojíte vzít si na festival dražší elektroniku, jako jsou třeba fotoaparáty, sáhněte po foťáku na jedno použití.

Na zrádné počasí vyzrajete pláštěnkou. „Dají se poskládat do miniaturních velikostí a ochráníte se tak případně před navlhlým oblečením. Což by mohlo být velmi nepříjemné. Když už jsme u počasí, na druhé straně nám pobyt na festivalu může znepříjemnit slunce. Nezapomeňte na sluneční brýle, šátek popřípadě kšiltovku a malý opalovací krém,“ připomíná Vendula Mikulková.

Vedle kosmetické taštičky, ve které by neměl chybět kartáček na zuby, pasta, pleťová voda, sprchový gel a deodorant, nezapomeňte ani na kontaktní čočky a léky. Přibalte i suchý šampon.

„Arzenál líčení nechte klidně doma. Nenucenost a free vzhled vám bude na fesťáku stejně slušet nejvíc,“ uzavírá Gabriela Zimová.