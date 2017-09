Sedm způsobů, jak se rychle zbavit stresu

Stres a napětí jsou nedílnou součástí našich životů, někdo stres pravidelně zažívá v práci, jiný v mezilidských vztazích. Kromě příznaků zmíněných v úvodu se stres projevuje také únavou, bolestí hlavy, nevolností, svalovým napětím, změnou chutí k jídlu (vlčím hladem, nebo naopak nechutenstvím), skřípáním zuby, podrážděností a vztekem.

Ať už je příčina vašeho nervování se jakákoli, měli byste najít způsoby, jak se se stresem vypořádat. Budete se pak cítit mnohem lépe nejen po duševní stránce, ale i po té fyzické. Zvláště chronický a dlouhodobý stres má totiž na lidské tělo velmi negativní vliv. V takovém případě může hrozit vysoký krevní tlak, onemocnění srdce, obezita, diabetes, kožní onemocnění, alergie, artritida, deprese, autoimunitní onemocnění, poruchy spánku nebo i neplodnost.

„Krátkodobý stres je normálním, přirozeným jevem. Problém nastává teprve když je stres dlouhodobý a nabývá chronické podoby. S postupujícím časem přímo likviduje fyzické i psychické zdraví,“ uvedla terapeutka a koučka Lucie Mucalová s tím, že stres není něco jen tak prostého, jednoduchého. Hromadí se a narůstá tiše a nepozorovaně, a to právě i tehdy, kdy máme za to, že je všechno v pořádku, že vše funguje v životě relativně dobře a rozum našeptává, vše by mohlo byt horší, tak si přece nebudu stěžovat, zatnu zuby a jdu vesele dále.

„Že už stres překročil únosnou hranici, poznáme především na svém těle. Začne totiž nespolupracovat. Únava a špatná nálada na denním pořádku, špatné spaní, přibírání na váze, nechuť cokoli dělat, bolest celého těla, zrychlené bušení srdce, které nás budí ze spaní, zvonění uši, bolesti zad atd. Prostě se v našem těle cítíme, jako by bylo cizí, a to, co nám dříve dělalo radost, si už neužíváme. Může se také stát, že mate pocit, ze vám exploduje hlava, která nejde zastavit a vám je z toho hůře a hůře. Příliš stresu může způsobit také padání vlasů, výskyt kožních obtíží, nesoustředěnost, přílišné chybovaní, prostě celý svět vzhůru nohama,“ vyjmenovala terapeutka Mucalová.

Dobrou zprávou je, že stres nemusíte jen odevzdaně přijímat jako neměnný problém, můžete se naučit s ním bojovat a nedovolit mu, aby ovládal vaše životy. Následující tipy vám pomohou zklidnit se již za několik málo vteřin.

Vyzkoušejte osvědčené dechové techniky

„Dýchej zhluboka“, zní často rada, když s vámi stres lomcuje. A opravdu na stres platí.

Stres a úzkost obvykle doprovází nepříjemné fyzické projevy, jako tlak na hrudníku nebo nedostatek vzduchu a s tím související rychlé mělké dýchání. Ve stresové situaci se proto snažte o zklidnění svého dechu. Existuje mnoho dechových metod a mezi ty nejjednodušší patří nadechnout se pomalu a hezky zhluboka asi tak sedmkrát až desetkrát za sebou. Důležité je nadechovat se nosem opravdu pomalu, natáhnout co nejvíce vzduchu, na dvě vteřiny ho zadržet a poté prudce vydechnout.

Newyorská psycholožka Leah Lagosa, která se specializuje na sportovní psychologii a psychoterapii, doporučuje ověřenou dechovou techniku, kterou bez problémů zvládnete během pauzy na oběd, a do práce se vrátíte v klidu a plní energie.

Desetkrát se nadechněte. Vdechujte 4 vteřiny, při kterých se zaměříte na své pocity úzkosti a stresu. Vydechujte 6 vteřin a představte si přitom, jak z vás stres odchází a nastává pocit uvolnění.

Poslouchejte hudbu, nejlépe po ránu

Pokud se ocitnete v napjaté situaci a máte možnost být chvíli o samotě, pusťte si svou oblíbenou skladbu. Fyzikální terapeut doktor Scott Adam Weiss z New Yorku tvrdí, že poslech hudby dokonce dokáže změnit chemické pochody v těle a podpořit pocit klidu a pohody.

Doktor Weiss proto radí zapnout si rádio hned po ránu, kdy se připravujete do práce. Nejvhodnější je podle něj poslech klasické hudby nebo pomalejších melodií, které vás uvolní a pomohou snížit stres. Poslechem hudby po ránu si tak podle něj můžete zajistit pozitivní naladění a klidnou mysl po celý den.

Obklopte se jasnými barvami

Pokud vás trápí nadměrný stres a úzkosti, není příliš vhodné zdržovat se v tmavém prostředí bez výrazných a zářivých barev. Podle doktora Weisse může mít pohled na světlé a živé barvy stejný vliv na zklidnění a zlepšení celkové nálady jako poslech uklidňující hudby.

Barvy ovládají vaše podvědomí a psychiku více, než si možná myslíte. Mohou ovlivnit nejen náladu, ale i hladiny energie nebo chuť k jídlu. Podle některých odborníků nejvíce uklidňuje zelená barva, proto tolik uvolňuje a zároveň energii dodává procházka v přírodě. A tím se dostáváme k dalšímu tipu, jak bojovat se stresem.

Jděte se projít ven

Pravidelné procházky na čerstvém vzduchu zlepší vaše zdraví i odolnost vůči stresu. Japonský výzkum dokonce prokázal, že pohybovat se v zeleném venkovním prostředí může zlepšovat imunitní systém. V Japonsku existuje příjemná tradice zvaná „lesní koupel,“ kdy lidé odjíždějí z rušného prostředí města na venkov, kde se procházejí po lesích a loukách. V Evropě je zase čím dál populárnější takzvaná ekoterapie neboli léčba přírodou, kterou můžete zažít na některé z mnoha farem.

Tyto farmy jsou velmi rozšířené především ve Velké Británii, Norsku a Nizozemsku. Nemusíte si však hned rezervovat pobyt na takové farmě, abyste dosáhli snížení hladin stresu a úzkosti. Výzkumy ukazují, že i obyčejná procházka v přírodě ve vašem okolí pomáhá proti depresím a celkově dokáže velmi zklidnit. Doktor Weiss doporučuje chodit pravidelně ven, zvláště, když je venku hezky, projít se se psem nebo si jít zaběhat, i kdyby to mělo být jen na pár minut denně.

Dejte si bylinný čaj

Bylinný čaj je skvělý prostředek, jak snížit stres, tvrdí doktor Eric Yarnell, profesor z Bastyrovy univerzity ve Washingtonu. Ten při stresových situacích doporučuje především čaje z bylinek jako jsou šanta kočičí, meduňka lékařská, mučenka, heřmánek nebo kozlík lékařský. Pokud nepatříte mezi fanoušky bylinných čajů, na zklidnění také pomáhá oblíbený zelený čaj.

Hlavní nutriční specialistka ze Světa zdraví Monika Bartolomějová objasnila, že byliny, které napomáhají organismu se lépe vyrovnat s fyzickou ale i psychickou zátěží, se označují jako adaptogeny. Aby byla bylina mezi adaptogeny zařazená, musí splňovat určitá kritéria, mezi něž mimo jiné patří i to, že jejich užívání je bezpečné. Zároveň tyto byliny neobsahují látky, které by byly návykové.

„Nejznámější a zároveň i jeden z nejúčinnějších adaptogenů je ženšen pravý, dále pak schizandra (klanopraška) čínská nebo rozchodnice růžová. Zástupce však najdeme i mezi houbami. Účinný adaptogen představuje lesklokorka lesklá tvz. reishi houba, která sice přímo nepomáhá vůči stresu, ale má ochranný účinek proti civilizačním nemocem,“ říká Bartolomějová.

Terapeutka Mucalová při stresu zase doporučuje ibiškový čaj. „Nahromadí-li se v organismu volné radikály, pociťuje člověk až panický neklid – charakteristický příznak stresu. Ibišek koncentraci volných radikálů brání. Pomáhá tak čelit stresu, zároveň však nepůsobí ospalost či malátnost“.

Zkuste masáž dlaně

Pětiminutová masáž ruky výrazně snižuje stres, alespoň to tvrdí experti z výzkumného ústavu na Lékařské fakultě Univerzity Miami. Výsledky jejich studie z roku 2008 byly publikované v časopise Journal of Alternative and Complementary Medicine. Ačkoli se tato studie zaměřila na zmírnění stresu u onkologických pacientů, masáž dlaně může pomoci každému, kdo bojuje se stresem, depresí a úzkostmi.

Není to nic, co byste nezvládli sami. Stačí jen třít dlaně jednu o druhou, dokud se v nich nerozproudí krev a nebudou horké. Pokud právě sedíte v kanceláři a potřebujete se rychle zbavit stresu a napětí, zkuste na pár sekund silně stisknout palec a prostředníček, nebo si alespoň minut promačkávejte dlaně palcem.

Zajděte si za zvířaty

Slyšeli jste někdy o zooterapie nebo animoterapii? Tato psychoterapeutická metoda využívá pozitivního působení zvířete na člověka ve fyzické i psychické rovině. Nejčastěji se pro tento účel využívají psi a koně, ale výjimkou nejsou ani kočky, kozy, ovce nebo králíci. K pozorování se hodí i želvy, hadi, rybičky nebo různí exotičtí obojživelníci a plazi.

Trávení času se zvířaty vyvolává v člověku silné emoce a funguje jako relaxační a léčebný způsob, jak se zbavit stresu. Pokud patříte mezi nadšené chovatelé psů, koček nebo jiných domácích mazlíčků, určitě víte, o čem je řeč. Nejenže vám váš pes nebo kočka vždy spolehlivě vykouzlí úsměv na tváři, i když vám není dvakrát do zpěvu, ale podle odborných studií trávení času se zvířaty dokonce spouští uvolnění takzvaného „hormonu lásky“ oxytocinu. Při zvýšení hladiny oxytocinu se snižuje krevní tlak i hladina stresu.