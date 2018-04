Jak se rychle naobědvat

1:00 , aktualizováno 1:00

Určitě to také znáte: pořád někam spěcháte, nevíte, co zařídit dřív. A tak najednou zjistíte, že ani nemáte čas dopřát si v klidu teplý, chutný a přitom zdravý oběd. Ona by to nebyla taková tragédie. Ale uvědomte si, kolikrát oběd úplně vynecháte.