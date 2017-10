Jak sdělit špatnou zprávu? Nechoďte kolem horké kaše, radí vědci

Rozchod nebývá příjemný ani pro jednu zúčastněnou stranu. Pokud se rozhodnete rozejít s partnerem, možná přemýšlíte nad tím, jak mu to sdělit pokud možno šetrně a bez zbytečného trápení obou stran. Právě na to se zaměřili výzkumníci z Bringham Young University v americkém Utahu.



Výzkumu se zúčastnilo 145 osob, kterým vědci předložili řadu špatných scénářů a ke každému dva způsoby, jak by se o nich dozvěděli. Valná většina osob dávala přednost přímému a jasnému sdělení.

„Když vám hoří dům, chcete se to rychle dozvědět a dostat se ven. Pokud máte rakovinu, taky to budete chtít prostě vědět, nestojíte o to, aby doktor chodil dlouho kolem horké kaše,“ uvedl pro Daily Mail profesor lingvistiky Alan Manning.



Musíme si promluvit

Dodává ale, že pokud jde o romantické vztahy, nemusíte nutně vychrlit „rozcházíme se s tebou“ hned mezi dveřmi. „Říct to rovnou by mohlo být až příliš přímé. Stačí ale použít známou větu ´musíme si promluvit´, což dá protějšku několik vteřin na uvědomění si, že nyní přijdou špatné zprávy,“ dodává profesor.

V některých případech se však může vyplatit chvíli si připravovat půdu pro to, co se chystáte říct. Jde zejména o situace, kdy svým sdělením nabouráváte někomu jeho přesvědčení. „Lidé jsou nejvíce hákliví na svůj hodnotový systém. Pokud máte zprávu, která jde proti tomu, čemu věří, která ohrožuje jejich identitu nebo ego, pak se vyplatí je na to nejprve připravit,“ vysvětluje Alan Manning.