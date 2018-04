Jak se prosadit v mužském světě financí

Myslím, že procento žen v tomto oboru činnosti není významně odlišné od výskytu žen v jiných oborech činnosti. Stejně tak, jako známe právničky, lékařky, auditorky, tak se setkáváme s analytičkami, finančními poradkyněmi, makléřkami a manažerkami obecně. Alespoň v ATLANTIKU jsou ženy na těchto pozicích zastoupeny. Otázkou je vždy, za jakých okolností či po jak dlouhé době praxe se prosadí.

Jak vidíte obor, ve kterém pracujete? Je to více o matematice, informacích nebo předvídání?



Společnost ATLANTIK obchoduje na finančních trzích a zabývá se správou portfolií klientů. Má přístup na největší akciové trhy v USA, Evropě a dalších více než 100 zemích. Celkově je největším nezávislým obchodníkem s cennými papíry na českém trhu. Být proto ženskou manažerkou v této oblasti obchodování je bezesporu vzácností.

To je velmi zajímavé. Osobně si myslím, že je to hodně o schopnostech dobře rozpoznat skutečné potřeby klienta a nabídnout mu vhodný servis či produkt. Tento obchodní přístup předpokládá samozřejmě velmi dobré povědomí o finančním světě, makroekonomických indikátorech, finančních produktech, účetnictví, daních atd. Ale velmi důležitá je odpovědnost za dané doporučení či rozhodnutí, které musí souviset právě s potřebami klienta.

Samotné investování je pak o dodržování zvolené strategie. Pokud je na začátku učiněno správné a rozumné rozhodnutí, jsou dodržována nastavená pravidla, tak i "statisticky" vzato by nemělo dojít k velkému negativnímu překvapení ve výsledku. Velmi důležitou roli v posledních letech na trzích hraje faktor psychologie investorů. Ten může způsobit například investování ve špatný čas a velké rozčarování z výsledků. Pokud tento jev dokážete dobře číst, můžete na něm i profitovat. Celkově je třeba být systematický, rozhodovat se vždy v kontextu více informací jak z trhu, ekonomiky, nálady investorů, potřeb klienta.

Jak vy osobně rozumíte akciových trhům a využíváte své znalosti i pro nakládání se svými osobními financemi?

Moje práce se nezaměřuje jen na akciové trhy, ale je právě o nastavení komplexní služby našim klientům. Akcie jsou pouze jedním z nástrojů, které veřejnost velmi dobře zná díky popularizaci v poslední době. Nabízejí obrovské lákavé příležitosti zisků. Ale vždy je třeba si uvědomit, že tržní vlny se houpou na obě strany. A pokud nejste ochotni akceptovat, že vaše akciová investice bude v určitý okamžik v mínusu třeba desítky procent, tak buďte opatrní. Proto i moje akciové investice jsou spíše obezřetné a považuji je za dlouhodobé.

Máte na starosti VIP klienty ve společnosti ATLANTIK, předpokládám, že se zde jedná o veliké finanční transakce. Jak Vaši klienti přijímají to, že jim radí a spravuje jejich finance žena?

Jelikož se setkávám většinou s muži – investory, tak myslím, že pozice ženy je spíše výhodná. Nemám problémy s otevřenou a údernou argumentací, kreativními nápady, lehkými sarkasmy. Takže mě snad mí obchodní partneři nepovažují za křehkou a váhavou ženu. Při své práci jsem se samozřejmě také potkala se zákazníky, na kterých jsem cítila jejich nevoli, že s nimi hovoří o penězích žena. Tyto výjimky jsem bez jakýchkoliv rozpaků delegovala na své kolegy. Beru to tak, že každý zákazník by se měl u nás cítit co nejlépe. Pokud mu v otevřené komunikaci vadí žena – poradce, není třeba jej "přeučovat" právě v této oblasti.

Setkáváte se někdy s mužským názorem, který označuje ženu v tomto oboru finančního obchodování za méně schopnou?

S tímto názorem se nesetkávám příliš často. Pokud se objeví náznaky podceňování, tak si myslím, že se s tím umím velmi rychle vypořádat silou svých znalostí a argumentů. Potom zase lehce přesunu jazýček vah na moji stranu, a když se dotyčný zákazník přesvědčí o mém profesionálním povědomí, asertivně se naladíme do rovnovážné pozice. A spokojenost je na obou stranách, každý z nás ví dobře, kdo sedí na druhé straně stolu.

Jak jste na tom s rozhodováním?

Rozhodování řeším stále v mnoha rovinách. Investiční rozhodování ve smyslu investičních doporučení ke klientům mám možnost konzultovat s dalšími odborníky společnosti, takže nikdy není plně závislé jen na mě. Ve vztahu k zákazníkům považuji za klíčové rozhodování o nastavení celkové strategie, tato práce mě velmi baví a považuji ji za velmi důležitou pro spokojenost obou stran. Pak jsou tu dílčí rozhodnutí v jiných směrech mé práce, organizační a personální záležitosti, ty řeším méně ráda. Vždy si chci opatřit a prověřit stěžejní informace a rozhodnout se bez časového stresu. Pak jsem s výsledkem většinou spokojená.

A teď trochu z vašeho soukromí: Jak zvládáte časově i stresově náročnou práci a domácnost?

Tak napůl, nebo spíše jak kdy. Když jsem nabitá pozitivními zprávami z pracovního dění, jsem schopná doma uvařit teplou večeři, uklidit a ještě být zábavnou společnicí. Hodně cestuji, takže občas se dostaví únava, nemám totiž ráda brzké ranní vstávání. To radši relaxuji četbou odborných článků, beletrie či dokonce ženského časopisu.

Vedete finančně i celou domácnost vy?

Dá se říci, že ano, udržuji si celkový přehled o investicích, rezervách, ale také o nákladech na běžné i mimořádné výdaje. Rádi si například plánujeme individuální dovolené bez zabezpečení cestovní kanceláře, takže si doma vedu excelové tabulky s nabídkami ubytování, letenek, půjčoven aut atd.

Berete si tzv. práci domů?

To si beru, k nelibosti svého partnera. Ale nedá mi to, na některé záležitosti se nejlépe soustředím večer, pokud si dám po pracovním dnu pauzu, například tím uvařením večeře, nebo sportem. Pak se teprve vrhám na kreativnější či strategičtější úkoly. Při mé práci je také potřeba si udržovat přehled studiem článků a publikací o novinkách v oboru, povědomím o vývoji trhů atd. To většinou nestíhám zakomponovat do běžného pracovního shonu.

Co byste poradila ženám, které by rády vynikly ve světě vysokého managementu a potýkají se s předsudky okolí, že žena by se měla věnovat spíše rodině?

Asi změnit firmu na takovou, která ji ocení. Je velmi těžké se prosadit, pokud tomu "prostředí" nepřeje. Je dobré se zviditelnit dobrými návrhy a zejména úspěchy ve své práci. Pokud se žena považuje za úspěšnou a má pocit, že umí přinést firmě přidanou hodnotu i ve vyšší pozici, je třeba to otevřeně říci a navrhnout. Nespoléhala bych na to, že si mě někdo někdy možná všimne. Je k tomu třeba jistá dávka kuráže a odvahy pracovat ještě více.