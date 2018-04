Šest příznaků závislosti na mobilním telefonu

Chytré telefony nás izolují v kybernetickém prostoru a elektronická komunikace pozvolna přebírá místo osobním kontaktům. Navíc podle narůstajícího počtu odborných studií může být závislost na mobilním telefonu stejně vážná jako alkoholismus nebo kouření.

Klinický psycholog a psychoterapeut Tomáš Holcner vysvětlil, že z neurofyziologického hlediska je nutkavé kontrolování obsahu v mobilním telefonu pokusem o stimulaci “centra slasti” v mozku.

„Jedná se o podobný proces jako u závislosti na hracích automatech nebo počítačových hrách. Když při používání telefonu zjistíme informace, které potřebujeme vědět, když nám někdo volá nebo píše, má to za následek zvýšení hladiny dopaminu, který se pojí se štěstím. To nás nutí opakovaně používat mobilní telefon, třeba jenom proto, abychom se ujistili, zda nám nepřišla nějaká zpráva či co je nového na sociálních sítích, přestože žádnou zprávu nečekáme,“ uvedl psycholog Holcner.

Závislost na mobilním telefonu je častější u mladších ročníků. Nový americký průzkum společnosti Common Sense Media ukázal, že každý druhý z dotázaných náctiletých jedinců se cítí být závislý na svém mobilním zařízení a 59 % dotázaných rodičů se obává, že jejich děti jsou závislé. Průzkum dále zjistil, že 72 % všech dotázaných cítí potřebu odpovídat na textovky a zprávy ze sociálních sítí okamžitě a 80 % z nich kontroluje svůj telefon každou hodinu.

Příznaky nomofobie - nervozita, když nemáte telefon při ruce - neustálé kontrolování, zda jste neobdrželi zprávu - nutkání okamžitě na zprávy reagovat - panika při zapomenutí nabíječky na telefon - nervozita v místech bez signálu

Podle nedávné analýzy zveřejněné v americkém deníku The Washington Post průměrný uživatel mobilního telefonu zkontroluje svůj telefon stopadesátkrát denně. Počet lidí závislých na mobilních telefonech neustále stoupá a chytré telefony se pro mnohé staly natolik důležité, že vznikla nová fobie – nomofobie. Tímto pojmem psychologové označují strach z odloučení od mobilních telefonů.

Podle psychologa Tomáše Holcnera může být závislost na mobilním telefonu dokonce nebezpečná.

„Zde bych ale rozlišil nebezpečí bezprostřední a dlouhodobý dopad excesivního užívání mobilního telefonu. V prvním případě může být zvýšená potřeba používat mobilní telefon zvláště nebezpečná v situacích vyžadujících maximální pozornost jako je například řízení automobilu, při kterém se zvyšuje riziko dopravní nehody, což je empiricky podložený fakt. Z dlouhodobého hlediska vidím problém zejména v tom, že nutkavé používání mobilního telefonu působí rušivě v mezilidských vztazích například tím, že nevěnujeme dostatečnou pozornost našim blízkým. Společný čas je narušován psaním či přijímáním textových zpráv, komunikací přes sociální sítě či brouzdání na internetu, což v některých případech přispívá k vzájemnému odcizení. Dobře to ilustruje například situace dvou mladých lidí, kteří spolu sedí v kavárně, místo toho, aby se spolu bavili, věnují se svým mobilním telefonům,“ vysvětlil psycholog.

Profesor James A. Roberts z Baylor University’s Hankamer School of Business identifikoval šest příznaků závislosti na mobilním telefonu, které zahrnují:

salienci - míra důležitosti, stav, kdy se daná aktivita stane tím nejdůležitějším v životě jedince

euforii - změny nálady jedince, který může zažívat vzrušení či pocity úlevy

toleranci - dotyčný potřebuje k dosažení více aktivity než na počátku

syndrom z odnětí – podrážděnost a náladovost, u behaviorální závislosti jako je závislost na telefonu však chybí fyzické abstinenční příznaky

konflikt - potíže ve vztahu či v zaměstnání, pocity ztráty kontroly nebo výčitky svědomí

relaps - návrat k původním vzorcům chování po období abstinence

Těchto šest výše zmíněných znamení se týká jakékoli behaviorální nebo drogové závislosti. Jaké jsou však konkrétní příznaky závislosti na mobilním telefonu?

Saháte po telefonu hned po probuzení

Salience je chování, které se hluboce začlení do vaší každodenní rutiny a které dominuje vašemu myšlení a emocím. Textové a emailové zprávy tak mnoha uživatelům mobilních telefonů řídí život.

Podle průzkumu 68 % dospělých Američanů umísťuje svůj mobilní telefon před spaním na noční stolek k posteli, aby ho měli kdykoli po ruce. Profesor Roberts radí nekontrolovat zprávy na mobilním telefonu před osmou hodinou ranní.

Používáte mobilní telefon, když se nudíte

Euforie je vzrušení nebo napjaté očekávání, které pociťujete těsně předtím nebo bezprostředně po použití vašeho mobilního telefonu. Zavalí vás vlna vzrušení a okamžitě všeho necháte jakmile uslyšíte známý tón nebo vibraci oznamující příchozí textovou či emailovou zprávu?

Profesor Roberts vysvětlil, že tento malý příval energie poskytuje vysoce návykovou „opilost“ a doporučuje častěji mobil ztlumit nebo vypnout zvonění a vibraci.

Trávíte čím dál více času na mobilním telefonu

Tolerance je potřeba dodávat stále se zvyšující dávku, abyste dosáhli požadované „opilosti“ a závislost na mobilním telefonu lze podle Robertse přirovnat k závislosti na alkoholu.

Neustále se zdokonalující funkce chytrých telefonů a rychlý nárůst nových aplikací způsobuje zvýšení dávky a vzrušení. Profesor Roberts však podotýká, že na prvním místě by měli být lidé kolem vás, technologie až na druhém.

Jste znepokojený nebo rozrušený, když nemáte mobil po ruce

Abstinenční příznaky jako jsou stres, úzkost, podrážděnost, zoufalství a panika, které se objeví, když jste z nějakého důvodu odtrženi od svého chytrého telefonu i třeba jen na malou chvíli, jsou jasným důkazem závislosti.

Nedávný výzkum na toto téma ukázal, že 68 % dospělých mělo iracionální strach z toho, že ztratí svůj mobilní telefon.

Lidé kolem vás si stěžují na vaše užívání telefonu

Konflikt je častý výsledek závislosti na mobilním telefonu. Možná je to váš partner, kolega nebo vaše děti, kteří si stěžují, že jste neustále na telefonu a jim se málo věnujete, nebo se necháte telefonem vyrušovat při společenských událostech, v práci či na dovolené.

Roberts radí v případě očekávání důležitého hovoru upozornit předem ostatní, že budete muset hovor přijmout. A když už někdo zavolá, snažte se hovor urychlit.

Nedokážete se na delší dobu vzdát telefonu, i když se snažíte

Relaps se objeví ve chvíli, kdy máte v úmyslu snížit čas trávený na vašem telefonu, ale zjistíte, že je to nad vaše síly. Podle Robertse si musíte poručit a nastavit si v hlavě, že pokušení odoláte.

K tomu může pomoci vytváření si nových návyků, které nezahrnují váš mobilní telefon. Roberts radí snažit se být bez telefonu alespoň několik hodin denně.

Našli jste se v některém z výše zmíněných příznaků a rádi byste se závislosti zbavili? Podle Roberte nemusíte hned svůj telefon zahodit, ale zkuste si stanovit čas, který budete trávit bez mobilních zařízení a vytvořte si nové návyky a chování. Nechte telefon doma nebo v kabelce, nebo ho prostě vypněte, když jdete s přáteli na večeři. Na noc pak odložte telefon do jiného pokoje.

Psycholog Tomáš Holcner zase radí si v první řadě problém uvědomit. Už tato skutečnost může mít podle jeho zkušeností pozitivní vliv na omezení nadměrného užívání mobilního telefonu.

„Dalším krokem, který by měl následovat, je udělat si představu, kolik času s mobilním telefonem v ruce strávíme. Kdy je nezbytné a smysluplné ho používat a kdy je tomu naopak. Cíleně se pak můžeme začít vyhýbat tomu, abychom mobilní telefon používali, když to není nutné. Určitě je také užitečné stanovit si čas, po který nebudeme mobilní telefon používat vůbec, například mezi 21. a 7. hodinou,“ uzavřel psycholog Tomáš Holcner.