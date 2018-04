Za tři týdny běžíme půlmaraton v San Francisku. Jak vypadá příprava?

"Na půlmaraton se za tři týdny dá v rámci možností připravit ve chvíli, kdy člověk běhá, je na pohyb zvyklý a má již nějakou základní fyzickou kondici. Pokud chodí pětkrát týdně do posilovny a má určitou svalovou hmotu, neznamená to, že půlmaraton zaběhne bez problému. Je opravdu důležité, aby člověk měl naběhané kilometry," vysvětluje osobní trenérka Barbora Nekolová.

A dodává, že pokud člověk pravidelně třikrát týdně běhá, lze pro něj připravit tréninkový plán na tři týdny s cílem zlepšení času. Jediné, co musí běžec udělat, aby to fungovalo, je dodržovat předepsaný plán i ve chvíli, kdy to bude bolet.

Můj tréninkový plán na první týden Po - kruhový trénink, plavání, kolo...

Út - 45 minut běh

St - volno (procházka, jóga)

Čt - 6 x 1000 m, tempo 6:20 min na km, interval odpočinku 1:30

Pá - výklus 6:30 min na km, 40-50 min dle pocitu

So - volno (procházka, jóga)

Ne - běh 10 km, tempo 6:30 min na km

Jestli se dá za tři týdny na půlmaraton připravit, si vyzkouším hlavně já, protože jsem uběhla zatím maximálně 10 kilometrů, a to v rámci závodu We Run Prague a ještě párkrát při běhání s kamarádkou. A vzhledem k tomu, že mě čeká vzdálenost o dalších jedenáct kilometrů delší, bude to dřina.

Běhám nepravidelně téměř čtyři roky. S dvěma malými dětmi a pracovním vytížení mi nezbývá příliš času, a tak trénuji spíše nárazově. Někdy jednou týdně, jindy třikrát, ale stane se, že neběhám třeba i měsíc.

Teď je přede mnou výzva, kterou už odkládám více než rok. Uběhnout půlmaraton byl můj sen. Tak se nyní pokouším běhání zpravidelnit. Trenérka Barbora Nekolová mi připravila tréninkový plán, podle kterého musím tři týdny před závodem běhat čtyřikrát v týdnu. Jednou bych si před startem měla vyzkoušet i 15 km dlouhý kopcovitý terén, a to hlavně kvůli náročné trati v San Francisku.

Výherkyně už půlmaraton uběhly

Čtenářka Zuzana i výherkyně z We Run Prague Simona jsou na tom mnohem lépe. Svůj první půlmaraton už mají za sebou. Jednapadesátiletá Zuzana běhá pravidelně pět let a kromě půlmaratonu zvládla i maraton. Její čas je sice pomalejší, ale náročnou trať v kopcích San Franciska by měla zvládnout bez problémů.

Nejlépe z nás je na tom Simona, která běhá každý den a půlmaraton zvládla v čase 1:45 minut. Ta má plán nejpřísnější, který je zaměřený hlavně na čas.

Náročná trať

Půlmaraton v San Francisku je především obrovským zážitkem. Spousta lidí, nádherné město a úžasná atmosféra. Trať má 21,0975 km jako všechny půlmaratony, ale mnohem více kopců, než je obvyklé, a tak i časy bývají horší než například z pražského půlmaratonu.

"Právě kvůli náročnosti terénu jsem do tréninku zařadila i běhání do kopce, aby byly holky připravené," vysvětluje trenérka.

Příprava na půlmaraton není ale jen o fyzické kondici, ale také o psychice. "Půlmaraton neuběhne každý, je potřeba být rozumný. Pokud vím, že mě čeká takto náročný závod, nestačí si jít třikrát zaběhat. Je potřeba trénovat pravidelně a postupně navyšovat počty kilometrů," radí Barbora Nekolová.

A na závěr doporučuje si alespoň jednou vyzkoušet v tréninku uběhnout 15 až 18 km. Právě v té době totiž často na trati přichází krize, a i když zbývá do cíle pár kilometrů, může to člověka položit. I proto je dobré se už od startu držet vodiče nebo běžet s hudbou.