Připravte svého školáka. Učte ho vstávat, plnit úkoly a změnu oslavte

Nestrašte

Dítě, a zejména takové, které dosud nikdy nebylo pravidelně bez rodičů, vyžaduje při nástupu do školky či školy výjimečnou pozornost. Je vhodné povídat si společně o nové životní okolnosti, o škole či školce a všech výhodách - třeba velké množství nových kamarádů, nové znalosti a dovednosti, nová hřiště a hry, co se dítě naučí.

Za každých okolností se vyhněte strašení a výhrůžkám „to ti ve škole rychle zatrhnou“ a „paní učitelka tě naučí“. Vynechte i slibování odměn a dárků nebo sdílení vlastní špatné zkušenosti ze školy a školky Pouze u dítěte potvrdíte domněnku, že je škola a školka ošklivým místem, kterému je lépe se vyhnout.

Podle Dany Kutálkové, autorky knihy Jak připravit dítě do 1. třídy, je časté, že se rodiče přechodu na nový rozvrh obávají více než dítě samotné. V neděli před začátkem školní docházky jim proto doporučuje uspořádání malé rodinné oslavy, která uzavře předchozí kapitolu dětství a letních prázdnin a během které můžete s dětmi probrat všechny důležité otázky ohledně školy a školky v příjemném duchu.



Zvykněte dítě na nové činnosti

Program většiny školek je postaven tak, aby napomáhal dětem v jejich rozvoji. Podporuje jazykové dovednosti, koordinaci pohybů, smysl pro řád a péči o vlastní osobu, jemnou a hrubou motoriku, výtvarné, hudební a sportovní dovednosti, sebedůvěru či sociální dovednosti. Děti se učí pracovat společně jako skupina, rozvíjejí smysl pro utváření komunity a schopnost následovat pokyny.

„Proto je důležité myslet na přípravu do školky již v průběhu prázdnin a pomoci dítěti osvojit si základní dovednosti péče o vlastní osobu, jako samostatné použití toalety, mytí rukou, čištění zubů, jedení pomocí příboru, pití ze skleničky či oblékání. Jejich zvládnutí se pak může stát opěrným pilířem pro snadný rozvoj nových dovedností ve školce,“ radí rodičů, Klára Markuciová, ředitelka soukromé mezinárodní školky Nestlingue.

U starších dětí je vhodné trénovat udržování pozornosti, mluvení, počítání a kreslení. Zkuste si společně vyhradit čas na jednoduché úkoly a splnit je dříve, než se budete s dítětem věnovat další zábavě. Cílem není dítě naučit počítat nebo psát, ale o nácvik plnění úkolů. K dostání je spousta cvičebnic a dalších knih na předškolní přípravy, s nákupem opravdových pracovních sešitů pro prvňáky počkejte až na zadání učitelky. Pokud plánujete, že bude dítě chodit do školy samo nebo s kamarády, nacvičte si s ním trasu a hlavně bezpečné přecházení přes silnici. Poučte také dítě o šikaně (více zde) a o nebezpečí sexuálního obtěžování (více zde).



Ranní vstávání

Nemalou pozornost by rodiče měli věnovat rannímu vstávání, to se týká nejenom školkových, ale i školou povinných dětí. Aby děti vstávaly každé ráno s radostí a lehkostí, potřebují si k tomu vytvořit návyk.

„Ten se tvoří opakováním dané zkušenosti, tzn. vstávání v takovém v ranním čase, který je vhodný pro snadné přesunutí se z domova do školky. S tréninkem vstávání a ranních rituálů je vhodné začít minimálně 14 dní před nástupem do školky,“ dodává Markuciová.

Pokud tedy dítě tráví konec prázdnin u babičky nebo s vámi na dovolené, pokuste se vrátit alespoň celý víkend předem, aby mělo čas na aklimatizaci. Na ráno mu také naplánujte dostatek času, abyste se nedostávali do skluzu, jakmile bude dítě snídat déle než dvě minuty.



Období adaptace

Při ranním předávání ve školce se rodičům doporučuje neopouštět ho ve spěchu. Současně s tím je však vhodné vyvarovat se dlouhých ranních loučení.



„Dovolte svému dítěti pocítit vaši lásku a dále ho jednoduše informujte, kdo a kdy si ho přijde vyzvednout. Mluvte klidným a srozumitelným hlasem, který podpoří jeho důvěru. Vždy mu připomeňte, že jste velmi rádi, že už chodí do školky a že je to to nejlepší, co může v době, kdy nejste s ním, dělat,“ radí nejistým rodičům Markuciová. A k tomu doporučuje mít na paměti, že v době odloučení rozvíjí dítě mnoho různých dovedností, takže se pro něj jedná o velmi pozitivní zkušenost.

Podle klinické logopedky Dany Kutálkové se v září také často plní ordinace dětských logopedů s náhlými případy koktavosti a čekárny dětských psychologů s poruchami spánku. Většinou se jedná o citlivější děti, které reagují na změnu režimu nebo přetížení.

„Jestliže se situace rychle nevrátí do normálu a koktavost, problémy se spánkem, tiky a další změny během září nezmizí, nebo se dokonce zhoršují,vyhledejte odbornou konzultaci,“ nabádá Kutálková ve své knize Jak připravit dítě do 1. třídy.

Dudlat, nebo nedudlat?

Pro mnohé děti a rodiče se nástup do školky pojí i s otázkou dudlíku v puse. Odložení dudlíku je důležitým momentem spojeným s vědomým rozvojem jazykových dovedností. Jeho používání zabraňuje v tomto rozvoji, proto je vhodné odložit dudlík ještě před nástupem do školky.



Pokud si i přesto rodiče myslí, že jejich dítě není ještě připraveno vydržet ve školce bez dudlíku, doporučují učitelky dudlík nahradit důvěrně známou měkkou hračkou, kterou může mít dítě neustále u sebe.

Rýmičky a kašlíčky

Dětský imunitní systém se stále vyvíjí a musí se viry nakazit několikrát, než si na ně vybuduje rezistenci. Pokud dítě nechodilo pravidelně do školky, pak by s tím rodiče měli počítat. Pomůže posilovat imunitní systém v období nástupu dětí do mateřské a základní školy a samozřejmě také dostatečné ustrojení vzhledem k počasí a jeho možným změnám. A pro jistotu si promyslete také všechny možnosti zaopatření nemocného potomka.