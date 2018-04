Jak se pozná pravá láska? Neprozradí ji srdce, ale mozek

Co si myslí o pravé lásce čtenářky OnaDnes.cz?

Nenasi: "Jak se pozná láska? Nemyslím to mrazení a jiskření po setkání s novým protějškem. Mám na mysli to, co rádi nazýváme 'pravou láskou', to, co nám vydrží léta, možná do konce života. Zajímalo by mne, jestli je moje vnímání světa naivní a neopodstatněné."

Fialka007: "Že by pocit štěstí a bezpečí, jistoty, když si na dotyčného vzpomeneme v jeho nepřítomnosti? Pokud nás teda právě něčím aktuálně nerozžhavil do běla...:-D"

Xhex: "Že by to znamenalo přijmout všechny jeho (její) nedostatky a chybičky a zaměřit se na to, co je dobré, vzácné, výjimečné, čím nás ta osoba "dostala" na začátku? Přijmout, že stárnutí znamená nejen změnu vzhledu, ale i chování? Že se měníme oba a spolu? A stejně jako já zažívá i ta druhá strana chvilky nejistoty, strachu, vzpoury proti času či odpovědnosti. A že občas není potřeba víc, než ho (ji) vzít do náruče, protože tam přece patří."

Milena: "Když s ním můžeš být sama za sebe a nemusíš si na nic hrát."