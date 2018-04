Jak se po rozchodu rychle odmilovat: sebeláskou a jasnými pravidly

Víme, že je na nás, jak s tím naložíme. Hlava má jasno: honem pryč, otočit list, život jde dál, jednou bude líp. Bylo by to tak jednoduché – nebýt srdce, které to komplikuje. Odmítá vzít na vědomí racionální důvody, odpoutat se a zapomenout. Hlavně na krásné začátky plné příslibů a nadějí.

Právě takové vzpomínky dodnes pronásledují devětatřicetiletou Mirku. „První rok naší známosti byl nádherný. Pořád jsme byli spolu, vodili jsme se za ruce. Myslela jsem si, že mě Petr miluje. Nosil mi kytky a malé, roztomilé dárečky. Po pár měsících jsme se domluvili, že se k němu přestěhuju,“ vzpomíná.

„Byla jsem šťastná, že se vedle mě chce probouzet. Tak jsem si to aspoň vykládala, ale asi špatně nebo naivně. Idyla se brzy rozplynula. Po roce společného bydlení zmizely něžnosti, sex se zredukoval na víkendy, změnilo se i Petrovo chování po něm. Místo hlazení sáhl po tabletu a četl si zprávy. Často jsem na něj dlouho čekala s večeří. Něco jsem tušila, ale pak přišla jistota. Zamiloval se do kolegyně. Mě prý má rád, ale ji vášnivě miluje. Odstěhovala jsem se, ale nepomohlo to. I po pěti měsících na něj stále myslím a přeji si, aby se vrátil. Je to marné, ale nemůžu si pomoct.“

Osmačtyřicetiletá Naďa je na tom ještě hůř. Její situace dokonce vykazuje rysy patologie. „Manžel mi od samého začátku dával najevo, že bych se bez něj neobešla, že ho potřebuju, abych vůbec přežila. Ale mně to nevadilo. Možná mi imponovala právě ta jeho mužnost, síla, převaha,“ říká.

„Po svatbě mě ale začal i ponižovat a chovat se ke mně hrubě. Dokonce před známými a přáteli. Mrzelo mě to, přesto jsem ho milovala. On se však v manželství necítil šťastný. Jako žena jsem ho prý nevzrušovala, a tak si našel přítelkyni. Bylo mi to líto, ale řekla jsem si, že se třeba uklidní a našemu vztahu to prospěje. Jenže on k ní odešel a řekl mi, že se už nevrátí. Trpím jako pes. Jeden den chci zavolat té holce a říct jí, jak se ke mně choval, pak zas brečím a jsem úplně bezradná. Vím, že bych se měla odmilovat, ale nevím jak...“

Vlastní recept, jak se vyrovnat s rozchodem, našla šestatřicetiletá Beata. „Nejdřív jsem seděla doma a jen brečela. Pak jsem si všimla, že na něj venku myslím daleko méně. Takže jakmile mě přepadly myšlenky na ztraceného miláčka, vyrazila jsem ven. Stačilo jen oběhnout blok nebo jít na nákup, hned to bylo lepší. Pak jsem začala chodit do fitka a tancovat. Pohyb mi pomohl překonat trauma rozchodu. Dnes už mám jiný vztah, cvičím ale pořád.“

Naslouchejte si a vnímejte, co nás těší

Chceme-li zpracovat traumatizující zážitek, jakým rozchod s milovaným partnerem bezesporu je, musíme umět naslouchat tomu, co se v nás děje. Vnímat, co na nás působí, jak se cítíme v určitém prostředí, při určité hudbě, činnosti, s určitou osobou. A dle potřeby to měnit, modelovat.

V době, kdy je rána čerstvá, je zapotřebí vyhnout se tomu, co působí negativně, a nechat na sebe působit pokud možno jen příznivé vlivy.

Myšlení na ztracený objekt lásky omezit časově i prostorově, například v 18:00 u stolu v pokoji, nikde jinde. Dát tomu přesný program, jako by se jednalo o sezení u terapeuta. Připravit se na to, přinést si poznámky a ty na místě ještě doplňovat. Pomáhá také mluvit o pocitech nahlas, vymluvit se z nich, vyplakat se, vyvztekat se. Není nic horšího, než nechávat stresující pocity vevnitř.

Stejně se s rozchodem vyrovnával i šestačtyřicetiletý Norbert. „Když jsem pochopil, že se Ilona nevrátí, myslel jsem, že to nepřežiju. Všechno mě bolelo, celé tělo, celá duše, měl jsem pocit, že mě zevnitř drásá a užírá nějaký netvor. Navštívil jsem psychologa a ten mi řekl, že to musím ukočírovat, nenechávat myšlenkám volný průběh. Že si mám dělat zápisky, když mě něco napadne, ale sešit sklapnout a přinést na schůzku s imaginárním terapeutem, která se bude konat jen jednou denně. Dělal jsem to a po několika týdnech jsem byl z nejhoršího venku. Dneska už vím, že se dá všechno zvládnout, člověk musí jen chtít a vědět, jak na to.“

Také třiapadesátiletou Alici kdysi opustil partner, kterého moc milovala. Kvůli mladší ženě. Ale protože je Alice energická a má zdravé sebevědomí, brzy našla způsob, jak to překonat. „Po několika slzavých týdnech jsem si řekla: A dost! Proč na toho prevíta pořád myslím? Vždyť si to vůbec nezaslouží! Naopak, já si zasloužím lepšího chlapa! Bouchla jsem šampus, připila sama sobě na tohle zdravé naštvání - a bylo po žalu.“

Je zapotřebí si uvědomit, že na nás nepůsobí realita jako taková, nýbrž to, jakými filtry ji k sobě pouštíme. Stačí změnit prostředí, dopřát si jiné vizuální nebo akustické vjemy, nebo přesměrovat myšlenky, čili myslet na něco jiného. Hned se cítíme jinak.

Nešťastná láska je zdrojem k růstu

O tom, jak zpracovávat realitu žádoucím směrem, pojednává obor, zvaný neurolingvistické programování. Těm, co hledají návod, jak se vyrovnat s rozchodem, může jen prospět, přečtou-li si pár kapitol na toto téma.

Nevyčítejte si ztroskotaný vztah, špatná volba partnera měla určitý význam, něco jsme se naučili, něco jsme skrze ni měli pochopit, tvrdí třeba Rakušanka Verena Spitzerová, která se věnuje psychologii, spiritualitě i kvantové fyzice.

„Díky kvantové fyzice jsem došla k závěru, že všechno působí na různých frekvencích kmitajícího energetického pole,“ uvádí na svém blogu.

„Poznala jsem, že láska, romantici prominou, není nic jiného, než rezonance kmitání, následovaná přitažlivostí a magnetismem. Matematicky vyjádřeno je láska magnetismus. Jakkoli to může znít chladně, pomáhá to ukončit trápení.“

O autorce Libuše Konopová se zabývá partnerským koučováním a vede poradnu zde.

Tomu ostatně není vydán všanc nikdo. Existují možnosti, jak se krok za krokem odmilovat, jestliže je utrpení příliš velké.

Podle Spitzerové má láska vždycky co dělat s námi samotnými. „Člověk v tom druhém potkává sám sebe, ať už jsou to nerealizované potenciály, neutišené potřeby nebo vlastní vnitřní destruktivní vzory. Vnějšek je vždycky zrcadlem vnitřku. Lidé, do nichž se zamilováváme, jsou ze všeho nejlepšími zrcadly. Lidé, do nichž jsme zamilováni nešťastně, kteří naši lásku neopětují, mohou znamenat šanci, jak se utrpením spirituálně dále vyvíjet.“

Jinými slovy, člověk má takový vztah, jaký si v té době zaslouží. Byl-li nevyhovující, měl by se umět poučit, pochopit, co bylo špatně, a jak se toho pro příště vyvarovat. Umět ho zpracovat, správně vyhodnotit a jít dál.