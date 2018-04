Jak se ochutnává čokoláda? Pomalu a s rozkoší

Jen pár kroků od naší redakce se nachází ráj. Alespoň pro ty, kteří milují sladce hříšnou chuť čokolády a romantickou atmosféru cukráren, kam chodívaly naše babičky, a taky pro ty, kteří kašlou na diety. Proto jsme nemohly odmítnout pozvání na ochutnávku těch nejlepších čokolád světa, na kterou nás pozvala majitelka Čokoládové cukrárny Klára Frycová.

Hladký lom a lesk jako blesk

Sedíme, ani nedutáme. Mlsně pokukujeme po malých talířcích s nalámanými kousky čokolády, které si pro nás Klára Frycová přichystala. Nejradši bychom se ně vrhly a nacpaly si plné pusy, ale dozvídáme se, že degustace čokolády vyžaduje rozvahu a pomalý přístup, tak se krotíme.

Degustace kvalitní čokolády

"Čokoládu ochutnáváme všemi smysly. Tu kvalitní pak poznáme podle toho, že když ji zlomíme v prstech, je lom hladký a ostrý, nic se nedrobí ani nepatlá," vysvětluje Klára Frycová. Čokoláda by měla být lesklá, vonět kakaem a také by se nám neměla hned začít rozpouštět v ruce. Ochutnáváme ji pomalu, necháváme ji zvolna rozpouštět v ústech a vychutnáváme si ji. Každé sousto zapíjíme vodou.





Hořká čokoláda by měla obsahovat minimálně 35 % kakaa, mléčná 25 %. To, že je kvalitní, pak mimo jiné poznáte podle toho, že vás mléčná čokoláda nedráždí v ústech, hořká nepříjemně neškrábe v krku a na patře neulpívá tuk. Nejvzácnější jsou pak čokolády tzv. single origin, neboť jsou vyrobeny z bobů pocházejících z jedné země, nebo plantážní, vyrobené z bobů z jedné plantáže.

Degustace kvalitní čokolády - mléčná čokoláda M. Cluizel Grand Lait

Božská kombinace

Začínáme s mléčnou čokoládou Jivara francouzské rodinné firmy Valrhona, která obsahuje 40 % kakaových bobů a pouze skutečné kakaové máslo, nikoli rostlinný tuk. Pomalu ji rozpouštíme na jazyku a blaženě přivíráme oči. Chutná výborně. Další přichází na řadu mléčná čokoláda M. Cluizel s lákavým označením Grand Lait, která se pro většinu z nás stává okamžitým favoritem.

Je jemná, hebká a čokoládová chuť se v ní prolíná s jemnou chutí kondenzovaného mléka v rafinované symfonii. Není divu, že získala mnoho světových ocenění. Chuťové buňky jsou v transu a poslední mléčnou čokoládu Melisa firmy F. Pralus přijímají ochotně, ale s mnohem menším nadšením. I přesto, že je vyrobena z kakaových bobů Criollo, které jsou podle odborníků nejlepší na světě.

Degustace kvalitní čokolády - hořká čokoláda Bonnat Ceylan (75 %)

Hořká, sladká, vášnivá...

Pak přicházejí na řadu čtyři zástupci takzvaných hořkých čokolád. O sladkou chuť ovšem připraveny nebudeme. Kvalitní čokoláda sice není ničím dochucovaná ani aromatizovaná, ale oblast, ze které boby pocházejí, v nich zanechává nezaměnitelný otisk. Můžete v ní cítit chuť květin, medu, karamelu, zemitých tónů, hub, mechu nebo třeba rybízu.

Jako první ochutnáváme hořkou čokoládu Bonnat Ceylan (75 %), která má překvapivě kořenitou chuť s nádechem exotických dřevin a kouře, některé z nás ke konci cítí na jazyku chuť citrusů.

Pak přicházejí dva zástupci malé francouzské čokoládovny M. Cluzeil. Mangaro Noir je vyrobena z madagaskarských bobů a má na svém kontě mnoho cen, třeba z pařížského Salon du Chocolat. Na začátku chutná trochu po karamelu, aby se ke konci dostaly ke slovu jemné ovocné tóny.

Rozporuplné reakce pak vyvolává Maralumi Noir z bobů Trinitario sklizených na plantážích v Papui – Nové Guinei. Zpočátku cítíme nezralé banány a ke konci je tato čokoláda výrazně sladkokyselá s náznakem rybízové chuti. Některým z nás vyloženě chutná, jiné (zejména příznivkyně mléčného zázraku Grand Lait z počátku ochutnávky) se kysele ošklíbají... A o tom to právě je. Co člověk, to jiné chuťové preference, co čokoláda, to jiný zážitek. Byla by nuda, kdyby všem chutnaly ty samé.

Posledním zástupcem hořkých čokolád, které si pro nás paní Frycová přichystala, je Amadei, čokoláda z malé toskánské čokoládovny se 70 % kakaových bobů z Madagaskaru. Je hodně zemitá, s lehkým nádechem citrusů a ořechů, ale žádné zvláštní emoce v nás nevzbuzuje.

Třešničkou na dortu je pak hořkomléčná čokoláda Bonnat (65 %), kterou Klára Frycová pokládá za svou favoritku. Je jemná, trochu s nádechem vanilky a karamelu. Chutná opět zejména těm z nás, jež našly zalíbení v mléčné čokoládě Grand Lait.

Degustace kvalitní čokolády - drcené kakaové boby jako delikatesa

Zpátky do reality

Ochutnávka je u konce a zatímco si vychutnáváme sladký pocit v ústech a hormon štěstí se rozlévá tělem, od majitelky cukrárny se dozvídáme, že výsledná chuť čokolády nezáleží jen na tom, z jakých bobů je vyrobena, ale určující je také délka a intenzita fermentace a sušení bobů nebo výběr cukru, který může být jak řepný, tak třtinový.

Opouštíme voňavý čokoládový svět a vracíme se do reality. Kráčíme rušnou ulicí zpět do redakce a spolu s okouzlujícím chuťovým zážitkem si odnášíme i přesvědčení, že na sobě už nikdy nebudeme šetřit. Co na tom, že opravdu kvalitní tabulka čokolády stojí přes 130 korun? Vždyť k absolutnímu pocitu blaha stačí jen jeden malý čtvereček... Nebo radši dva?