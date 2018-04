Dvacet triků, jak se oblékat jako elegantní milionářka, i když jí nejste

1. Pořiďte si neutrální uniformu

Základní kousky vašeho šatníku nemusí mít cedulku se jménem slavné luxusní značky, plně postačí, když oblečení bude z kvalitních materiálů a bude vám perfektně sedět. Padnoucí černé šaty, krémové úplety a tmavě modré džíny koupíte kdekoliv. Jakmile si jednou vyberete skutečnou kvalitu bez ohledu na značku, ušetříte si dost času přemýšlením, co si máte vzít na sebe. Klasické kousky prověřené časem dávají okolí jasný signál – tato dáma ví, co chce.

2. Upravený vzhled značí peníze

Nedbalý vzhled nikdy na první pohled neznačí dobré finanční zázemí, proto si oblečení a doplňky udržujte vždy čisté a vyžehlené. To platí i o líčení a účesu.

Inspirujte se módními ikonami. Styl Kristiny Bazanové a Ines de la Fressange vám dají tu správnou představu, jak vypadat skvěle za každých okolností. Kombinují levné s drahým a výsledek vždy stojí za to.

3. Základní doplňky

Když už nic na ničem jiném, tak na botách a kabelkách pravé dámy nešetří. Pokud si nemůžete dovolit vysoce kvalitní luxusní značky, investujte do jednoduché kožené kabelky a minimalistických balerín a mokasín v neutrálních barvách.

4. Nehrajte si na něco, co nemáte

Zapomeňte na levné napodobeniny značkových kabelek a bot, opravdu tím nikoho neuchvátíte. Padělek se rychle pozná a vy budete mít víc ostudy než respektu. To samé platí o umělých materiálech, které se tváří jako pravá kůže, kašmír či vlna.

5. Noste šaty

Džíny a trička jsou sice velmi pohodlná, ale také dost ležérní záležitost, která se nehodí na každý den a na každou příležitost. Pořiďte si několik šatů. Nejkomfortnější jsou zavinovací modely. U českých i světových návrhářů jich najdete spousty. Královnou zavinovacích šatů je americká designérka Diane Von Furstenberg, v Čechách vsaďte na Zuzanu Veselou.



Zavinovací šaty si pořiďte v několika barvách. Pohodlně se nosí, jsou praktické a slušivé. Tento nadčasový model pochází z letní kolekce Zuzany Veselé a stojí 2 600 korun.

6. Žádná loga

Když už si pořídíte značkou věc, nevystavujte na odiv logo. Taška pokrytá jménem značky není tím, s čím byste se měli nechat vidět. Všimněte si, jak vysoce luxusní značky jako Hermés, Bottega Veneta či Dior svými logy šetří. Stačí drobný nápis. Pravý luxus nekřičí a neupozorňuje na sebe široké okolí.

7. Trička pouze z bavlny a každou sezonu nová

Zapomeňte na trička, tílka a halenky z umělých materiálů. Místo toho si pořiďte každou sezonu několik triček z kvalitní, nejlépe organické bavlny v bílé, černé, tmavě modré, případně béžové a khaki. Nemusíte za ně utratit spousty peněz, dobrou kvalitu najdete v módních řetězcích. Bavlna se praním stejně za pár měsíců zničí, takže se naučte trička kupovat každou sezonu nová. Vyjde vás to na pár stovek a přitom budete pořád vypadat skvěle.

Módní řetězce jako Lindex, F&F atd. prodávají trička za příznivé ceny. Najdete i modely z organické bavlny.

8. Perfektní do detailu

Když si na sebe něco berete, ujistěte se, že dané oblečení a doplňky jsou stále bez chybičky. Díry, fleky, škrábance, žmolky do dokonalého šatníku prostě nepatří.

9. Kardigan po celý rok

Naprostá klasika, která by neměla chybět v žádném šatníku. Noste jej kdykoliv a kamkoliv. Přehozený ležérně přes ramena na cestě do práce, zakrývající ramena, když máte na sobě šaty na ramínka, v kombinaci s jednoduchým tričkem a džínami - lehký propínací svetr z přírodní vlny vypadá skvěle za každých okolností. Pokud narazíte na verzi z kašmíru, neváhejte. Budete se v ní cítit báječně a investice do kvalitního materiálu se vám časem vyplatí více než levná umělá vlákna. Např. Marks&Spencer prodává kašmírové svetry za dva až tři tisíce.

10. Naučte se investovat

Vybudovat si kvalitní, luxusně vypadají šatník může chvilku trvat, ale vyplatí se. Jednak budete vždy dobře oblečeni a ruku na srdce, šaty opravdu dělají člověka a na prvním dojmu záleží nejvíce. A v dlouhodobém horizontu se investice do dražších, ale kvalitních kousků vyplatí. Jen se podívejte do svého šatníku - kolik napočítáte věcí, které nosíte minimálně nebo vůbec ne? Stály sice pár stovek, ale v tom množství vám ve skříni leží pěkné peníze.

Nadčasové oblečení na míru najdete u českých návrhářů. Klasické dámské košile z kvalitní bavlny různých barev a vzorů nabízí Petra Balvínová u své značky TIQE za 3500 korun.

Když si ovšem pořídíte kousky, které vydrží v perfektním stavu několik sezon a vy je budete nosit pravidelně, pak se počáteční investice rozpočítá a ve výsledku vás takové oblečení a doplňky vyjdou levněji než ty levné, které vezmete jen párkrát a brzy je vyhodíte.

11. Nenakupujte pod tlakem

Impulsivní nákupy ve stresu představují zhoubu pro váš šatník a především peněženku. Raději si vše předem pečlivě naplánujte. Udělejte si seznam, co vám ve skříni chybí, co potřebujete obměnit (ponožky, spodní prádlo a trička obměňujte minimálně jednou za půlroku) a po čem opravdu toužíte. Správné načasování vám ušetří hodně peněz, aniž by utrpěl váš vzhled.

12. Pár luxusní doplňků povýší celý vzhled

Nikdo po vás nechce, abyste nakupovali pouze ve značkových obchodech kolem pražské Pařížské ulice. Pokud však chcete působit jako elegantní bohatá dáma, s vybranými doplňky té nejvyšší kvality vám to půjde mnohem lépe.

Šátek Hermés, mokasíny Tod’s, šperky od Tiffanyho. Symboly dobrého vkusu a luxusní nadčasovosti.

Poohlédněte se po ikonických módních symbolech – kožené mokasíny Tod’s, jemný hedvábný šátek Hermés, elegantní drobný šperk Tiffany jsou ideálními představiteli elegantního luxusu, který nikdy nevychází z módy. Neutratíte za ně více než 10 000 korun, budou vás provázet dlouhé roky a dodají i obyčejnému tričku a džínám ten správný šmrnc.

13. Sluneční brýle podle Jackie

Nikdo neuměl nosit tento doplněk lépe než první dáma USA, legendární módní ikona Jackie Kennedyová. Její velké sluneční brýle s temně černými či želvovinovými obroučkami od té doby nikdy nevyšly z módy a staly se symbolem luxusu a peněz.

14. Miliónové kombinace

Okoukejte ty správné kombinace oblečení, které evokují dobrý vkus a život smetánky. Patří mezi např. tmavě modrý blejzr s rolákem, trenčkot s pruhovaným tričkem, bílé džíny s tmavě modrým svetrem.

15. Dokonale padnoucí střihy

Nezáleží na tom, kolik měříte a vážíte, pokud vám oblečení skvěle sedí, máte vyhráno a naopak. Když vám oblečení nesedí, nezáleží na tom, kolik peněz jste za ně utratili.

16. Perly nadevše

Když nevíte, jakým šperkem doplnit celkový vzhled, klasické perly jsou vždy dobrým řešením. Vypadají skvěle s černými šaty, vykukující zpod košile i s tričkem a koženou bundou.

VIDEO: Jak poznat pravé perly Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

17. Vyčistěte si barvy

Černá od hlavy k patě zkrátka funguje. Ale nemusíte ji nosit pořád. Udělejte si v šatníku pořádek a vsaďte zejména na neutrální barevnou paletu – černou, tmavě modrou, bílou, béžovou, pískovou, temně vínovou. Ty pak stačí rozjasnit drobnými barevnými doplňky v podobě šátku či bot.

18. Nehrajte si na šelmu

Tolik oblíbené zvířecí vzory jsou dobrým sluhou, ale dost špatným pánem. Leopardí potisk na hlavy k patě prostě vkusně nevypadá.

19. Nejen šaty, ale také vlasy a líčení

Perfektní vzhled není jen o oblečení, ale také o vašich vlasech a líčení. Méně znamená více. Udržujte si kštici a tvář čisté, s barvami to nikterak nepřehánějte.

Maximální vrcholem má být slušivá červená rtěnka. Pečujte o svou pleť, ať nemusíte nosit tuny korektoru a make-up.

Nejlepším příkladem vám budou Pařížanky se svým minimalistickým líčením, dokonalou pletí a lesklými, zdravými vlasy.

20. Pozor na vůni

Výsledek celého snažení může zcela zničit váš odér. Nezapomeňte na deodorant a příjemný parfém.