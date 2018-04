Co si obléct jako svatební host? Do kostela delší rukáv, na louku šaty

Dilema, co vytáhnout ze skříně, pokud se chystáte na něčí svatební oslavu, vám může hodně usnadnit pozvánka. Na ní by mělo být napsané, co od vás nevěsta s ženichem očekávají. Uvedený předepsaný oděv se ukrývá většinou drobným písmem na konci pozvánky v kolonce dress code. Tam můžete najít nápovědu, od casual po black tie (white tie se prakticky nevyskytuje).

Bílá je tabu

V první řadě mějte na paměti, že se jedná o den nevěsty a ženicha, a tak se nesnažte svým vzhledem být výraznější než pár stojící v centru všeho dění. Bílé šaty jsou tabu. Pouze s výjimkou, že si nevěsta přeje kompletně bílou svatbu včetně všech hostů. Je to jediná výjimka potvrzující pravidlo.

Bílá nepatří ani na žádnou příležitost spojenou se svatebním dnem - na zásnuby, rozlučku se svobodou, předsvatební večeři atd.

Respektujte přání nevěsty

Víte-li, že je nevěsta odvážnější, nepotrpí si na tradice a bude mít šaty jiné barvy, i tak zůstává bílá tabu a navíc se na seznam zakázaných přidává barva nevěstiných šatů. Výjimku tvoří případy, kdy se sama nevěsta přeje všechny hosty v jedné barvě. Pak poslechněte a splňte její přání, i pokud to znamená přetrpět den v nenáviděné růžové.

Do kostela zakryjte ramena i stehna

Nevymykejte se výběrem oblečení, nepodceňujte tuto společenskou událost ani se nesnažte být nejvýrazněji oblečeným hostem. Oba extrémy jsou špatně. Důležité je také respektovat místo konání svatby. Obřad v kostele si žádá zahalená ramena a paže, není tu prostor pro sexy oblečení. To si nechejte na jiné příležitosti. Také hloubka výstřihu a délka sukně by se měla pohybovat v bezpečných číslech.

Na svatbu pod širým nebem s partou kamarádů neformálně

Neformální oblečení na svatbu - letní šaty a overal zn. Diane Von Furstenberg, M Missoni a Carolina Herrera

Řada párů dává v létě přednost obřadu a následné oslavě pod širým nebem, mimo oficiální oddávající místa. Jdete-li na neformální svatbu, máte široký výběr oblečení. Pamatujte si však, že se i přes neformálnost se stále jedná o společenskou událost, která vyžaduje jistou přípravu.

Žádné džíny nebo trička s logy a nápisy. Také obepnuté minišaty s hlubokým výstřihem nejsou tím nejšťastnějším řešením. Příliš sexy oblečení se na svatbu nehodí.

Letní šaty na svatbu se společenskými doplňky: RED Valentino, Ralph Lauren a Jason Wu

Celkový styl oblečení je více uvolněný, vybírejte si z pohodlných látek, ve kterých se budete cítit pohodlně. Dobře vypadají letní šaty s potiskem v lichotivých barvách. Zapomeňte na flitry a příliš třpytivé doplňky. Boty mohou být na podpatku, pokud vám nejsou pohodlné, balerínky jsou dobrou alternativou.

Většina svateb bývá poloformální. Šaty a kostýmek vyšperkujte

Na obřad před 18. hodinou volte světlejší tóny: Vivienne Westwood Red Label, Tomas Maier, Patrizia Pepe

Velká část letních svateb spadá do kategorie “semi formal”, což je velmi ošemetný předepsaný oděv. Velmi záleží na době konání obřadu a oslavy a prostředí. Od nás se čeká kreativita ve společenském oblékání. V případě, že na pozvánce stojí “semi formal”, “dressy casual” nebo “festive attire”, sáhněte po šatech, kostýmku nebo separátních kouscích.

Platí tu jedno základní pravidlo. Koná-li se obřad před 18. hodinou, volte šaty nebo kostýmek ve světlejších barvách. Po šesté hodině večerní si oblékněte tmavší šaty. Svatba se může konat na radnici či v kostele, v druhém případě respektujte prostředí a zahalte si paže.

Tašku před rameno nechejte doma, sáhněte po psaníčku

Kostýmek nebo šaty doplňte společenskými doplňky: Diane Von Furstenberg, Halston Heritage, Roland Mourent

Dobrou volbou jsou jednobarevné šaty bez potisku, které doplníte zajímavými doplňky v podobě barevných lodiček a malé kabelky do ruky. Psaníčko může být zcela malé i ve velikost maxi, ale rozhodně si berte svou každodenní tašku. Kabelka na svatbu musí být společenská. Nejdete přeci na nákup.

V letním období se nabízí také řešení v podobě dlouhé, elegantní sukně ze vzdušného materiálu, je-li obřad mimo kostel, pak ji lze zkombinovat s hladkým topem bez ramínek. Celkový vzhled dolaďte zajímavou bižuterií (stačí jeden nápadný kus) a nápaditou kabelkou.

Na honosnou svatbu v nejlepších společenských šatech

Na honosnou svatbu v nejlepších koktejlkách: Oscar de la Renta, Emporio Armani, Badgley Mischka

Stojí-li na pozvánce u doporučeného oblečení poznámka “formal” nebo “black tie optional”, automaticky sáhněte po svých nejlepších koktejlových šatech, které máte. Čeká vás totiž významná společenská událost, na které se od hostů očekává elegantní oblečení a chování.

Velmi záleží na celkovém stylu a honosnosti obřadu. Na den rozhodně volte koktejlové šaty v přiměřené délce. Minisukně se nehodí, rukávy raději delší. Jde o vyváženost celkového vzhledu. Když ukazujete nohy, ruce a dekolt zahalte.

Na formální svatbu se hodí také dlouhé šaty. Je-li obřad a oslava večer, pak jsou tou správnou volbou. V létě máte výhodu, že mohou být s nápadnějším potiskem. Nebojte se extravagantních šperků.

Black Tie a White Tie jsou výjimečné v mnoha ohledech

Letní společenské šaty ani nezklamou: Georges Hobeika, Marchesa, Bally

Předepsaný styl oblečení “black tie” vám sám o sobě již napovídá, že půjde o velmi honosnou svatbu večer, na kterou musíte přijít v ryze společenském oblečení. U pánů platí smoking (v létě se akceptují i světlejší barvy saka než klasická černá) a dámy přijdou v dlouhé společenské róbě nebo luxusních koktejlových šatech z kvalitního materiálu. Zde již neplatí, že nejlepší volbou budou jednoduché denní šaty, byť v tmavém odstínu. Z materiálů se hodí krajka, šantungové hedvábí, samet, satén atd.

Pokud si nejste jisti, která varianta je lepší, zeptejte se nevěsty či její svatební koordinátorky. Boty volte vždy se zavřenou špičkou. Na zápěstí byste neměla mít hodinky, nejsou-li navrženy jako šperk.

White tie se prakticky v tuzemských šířkách nevyskytuje. I velké zahraniční svatby spadají ve valné většině pod “black tie”.

V čem na svatbu jako host? Stručný průvodce předepsaným oblečením CASUAL Uvolněný styl svatby. Hodí se letní šaty jednoduchého střihu s potiskem nebo zavinovací šaty se světlejším vzorem s delšími rukávy, je-li obřad večer. Oblečení by mělo být pohodlné a ne příliš zdobné. Plně postačí vzorovaná látka. Ne: džínové šortky, tílka, trička s logy nebo nápisy, sportovní boty SEMIFORMAL Záleží na hodině a místu svatby. Do 18. hodiny může být kostýmek, po 18. hodině již koktejlové šaty. Do kostela zahalte ramena a částečně i paže. Ideální jsou univerzální šaty bez potisku a ozdob, které můžete doladit šperky a zajímavými doplňky s kontrastním odstínu. Na den volte světlejší barvy, na večer tmavé. Ano: jednoduché světlé nebo tmavší šaty, dlouhá sukně a lehký top, letní šaty s potiskem FORMAL Na klasické, formální svatbě (na radnici i v kostele) se od hostů očekává společenské oblečení. Záleží na celkovém stylu, honosnosti a hodině konání. Na den volte společenské šaty nebo kostýmek v délce ke kolenům a s rukávy a na večer dlouhé šaty. BLACK TIE Druhé nejformálnější předepsané oblečení, jedná se o velkou honosnou svatbu dle etikety. Jelikož si muži oblékají smoking (s motýlkem, ne kravatou!), dáma musí mít společenské šaty. Na den se hodí koktejlové šaty a ryze společenský kostým z luxusních látek nebo dlouhá róba v zajímavé barvě či potisku. Tip: pokud si nejste jisti délkou sukně, poraďte se s nevěstou. Jsou-li i drůžičky v dlouhých šatech, jděte tak též. WHITE TIE Nejformálnější společenská událost, v běžném životě se prakticky nevyskytuje. Pro dámy platí pouze dlouhá večerní toaleta s honosnými šperky a ryze společenských účesem.

Na letní svatbu se hodí dlouhé šaty se zajímavým potiskem: Zac Zac Posen, Raoul, Erdem