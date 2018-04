Jak se obléct na léto či dovolenou? Inspirujte se v cruise kolekcích

O co jde? Cruise kolekce vznikly jako pohodlná varianta luxusního oblečení. Původně byly určené bohatým Američanům, kteří se vydávali na "cruises" - letní zaoceánské plavby. Zalíbily se ale i jejich kolegům z Evropy, kteří cestovali za radovánkami do Středomoří.

K dovolené patří sandály, šortky, capri, vzdušné topy, ale i letní kostýmy a koktejlové šaty. Velkou roli tu hraje výběr materiálů pro proměnlivé počasí a nestálé klima. Návrháři sahají po pohodlných a kvalitních materiálech jako je kašmír a bavlna, na večer přidávají například hedvábí.

Mnoho návrhářů pojímá prezentaci kolekce velmi zábavně a inspirativně. Někteří modely prostě nafotí a show si nechávají až na hlavní sezonu. Ti extravagantnější naopak pořádají přehlídky v luxusních letoviscích, a to se vším všudy - s hudbou, jídlem, pitím i celebritami.

Bez pořádné party by se neobešel třeba Karl Lagerfeld. Svou letošní cruise kolekci pro Chanel představil v luxusním Hotelu du Cap na Azurovém pobřeží. Kolekci v klasickém sofistikovaném stylu ocenily i přítomné hvězdy a hvězdičky. "Bylo tam všechno, oblečení pro den na pláži i svatební outfity," pochvalovala si herečka Rachel Bilsonová.

Své fanoušky navíc Lagerfeld potěšil i krátkým filmem, který uvedl na webu Chanel.

Cruise kolekce Karla Lagerfelda pro Chanel Přehlídka cruise kolekce Johna Galliana pro Dior v Shanghaji

Zatímco Karl sáhl po inspiraci do 40. let, John Galliano svou resort kolekci pro Dior pojal jako výlet do let šedesátých. Odkázal v ní na filmy francouzské nové vlny, Brigitte Bardotovou i popovým zpěvačkám typu Françoise Hardy.

Top 10 prázdninových trendů přírodní odstíny

zvířecí potisky

pastelové barvy

městská elegance

orient

krajka

klasický Hollywood

zlatá šedesátá

70. léta a overaly

jednodílné plavky

Pastelová sáčka, capri, áčkové sukně i pruhované topy a obleky v pánském stylu doplnily natupírované účesy, barevné rtěnky a výrazné linky. Uvolněná a veselá letní atmosféra byla dokonalá. Galliano úspěšně složil poctu stylu, který sám nazývá "francouzské know-how".

Šedesátky a pastely se objevily i u dalších návrhářů, třeba u Donatelly Versace, která je samozřejmě pojala po italsku.

Elegantní sexy kostýmy a sukně u Yves Saint Laurenta pak byly spíše odkazem na léta sedmdesátá.

Do čtyřicátých let se kromě Lagerfelda vrátilo i holandské duo Viktor & Rolf s odkazem na herečku Joan Crawfordovou.

Model z cruise kolekce Versace 2011 Model z cruise kolekce Yves Saint Laurent 2011 Model z cruise kolekce Viktor & Rolf 2011

Cruise tradice ovšem velí hledat inspiraci v přírodě. U Burberry si udělali výlet do džungle a vrátili se s úlovkem, který spojuje britský koloniální styl s výbavou do džungle velkoměstské. Jinými slovy: holiny, kabátky a výrazné pásky versus sofistikované střihy a zvířecí potisky.

Exotika se objevila i na vzorech u Gucci. Hlavní designérka Frida Giannini prezentovala svou vizi "stylového cestování" v přírodních barvách. I pro ni byla důležitá kombinace městského a sportovního stylu: dokonale zpracované kabelky, vypasovaná saka, uvolněné střihy kalhot.

Přehlídka cruise kolekce Gucci 2011 Model z cruise kolekce Burberry Prorsum 2011

Za zmínku stojí i současný trend snižování podpatků: baleríny a ploché sandály si prosadil Alber Elbaz u Lanvin i Marc Jacobs u Louis Vuitton. Nízké pohodlné botky se u obou až překvapivě doplňovaly s volnými vrstvenými outfity a zejména s módními dlouhými sukněmi a maxišaty.

Zcela svá zůstala Sarah Burtonová. Od chvíle, kdy převzala funkci zesnulého Alexandra McQueena, ještě nešlápla vedle. I v resort kolekci dokázala zvládnout typické mcqueenovské drama a přetvořit ho v pohádkové letní modely. Nechyběla krajka ani fascinující geometrie.

Přehlídka cruise kolekce Sarah Burtonové pro rok 2011 pro značku Alexander McQueen Model z cruise kolekce Louis Vuitton 2011 Model z cruise kolekce Lanvin 2012

Cruise kolekce neznamenají zdaleka jen hadříky na pláž. Je to spíše praktické oblečení pro přechod z jedné sezony do druhé. Podle toho vypadá i struktura kolekcí, které bývají velmi rozmanité a nechybí v nich nic od plavek po kabátky a parky. Cruise kolekcím se dnes říká také resort wear nebo travel wear, prostě cestovatelská móda, a jsou součástí nabídky u všech významných značek.

Svého typického stylu se nevzdal ani Antonio Marras, návrhář Kenzo. Střihy na způsob japonského kimona, květinové vzory a nádherné barvy: to všechno láká k cestám a objevování nových míst. Marras zároveň navázal na současný orientální trend, který byl k vidění i v kolekcích na jaro a léto 2011.

Navnadili vás světoví návrháři a přemýšlíte, kam vyrazit za nákupy? Šatičky jako z italského venkova, ale i sexy outfity s rockerskými prvky seženete třeba v Topshopu. Orientální inspiraci a vzdušné střihy nabízí Zara. Krásné, i když o něco dražší letní oblečení mají třeba v Lacoste nebo MaxMara Weekend.