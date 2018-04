Jak se neztratit v manželství aneb poslední rady před svatbou

Rady pro nastávající novomanžele od life koučky Zdenky Pižlové Nezapomeňte na to, čím jste toho druhého zaujali a čím jste pro něj zajímaví. To je důvod, proč uzavírá manželství právě s vámi a ne s někým jiným. Hned od začátku řešte konflikty. Jasně sdělte, co se vám nelíbí, jak to potřebujete vy, abyste s tím byli v pohodě. Totéž požadujte od partnera. Netrvejte na tom, že věci musí být ideální podle vás, přesně jak si to představujete, protože jinak byste nemohli být spokojeni. Hledejte optimální řešení vyhovující oběma.