Jak se nejlépe nalíčit do práce: přírodní tóny a žádné drama

Profesionální image vychází z přirozenosti a klasiky, na pestrobarevné trendy zapomeňte, chcete-li ve svém zaměstnání skutečně uspět.

Výrazné a příliš barevné líčení, ale i opačný extrém - zcela nenalíčená a bezvýrazná tvář, se v mnoha oborech nebere jako nejlepší vzhled. Barevný obličej vypovídá o své majitelce, že chce své okolí svádět a upoutávat na sebe pozornost, a když make-up chybí, nepůsobí to také profesionálně.

Žena by měla působit pěstěně, upraveně a budit dojem serióznosti. Proto je zlatá střední cesta v krášlení tváře tou nejlepší.

Třpytky, lesky a pestrobarevnou paletu očních stínů a výrazné rtěnky (výjimku tvoří pouze klasická červeň) si nechte na večer a volný čas, kosmetickou taštičku do práce složte z matných a sametových odstínů příbuzných tónu pleti. Působí velmi decentně, přitom zdůrazní přednosti tváře. Cílem snažení by měl být přirozený, upravený vzhled, který by vám neměl zabrat více než deset minut.

Základ představuje čistá a zářivá pokožka, lehký tekutý či pěnový make-up proto nemusíte používat na celý obličej. Najděte si odstín, který zcela splývá s tónem pleti a naneste jej pouze k zakrytí drobných nedostatků, především pak zarudnutí kolem nosu, na bradě.

Nezapomeňte ani na oční víčka a oblast pod očima. Tím rozjasníte celou oblast, kde se přirozeně vyskytují tmavé stíny, make-upem na víčkách pak připravíte povrch na další líčení, které na podkladu lépe a déle drží.

Pokud lehká vrstva make-upu na tmavé kruhy a drobné nedokonalosti pleti nestačí, sáhněte po korektoru. Ten nanášejte malým štětečkem v tenounkých vrstvičkách, které vždy můžete přidat. Takto připravenou pokožku jemně zapudrujte.

Na tváře naneste trochu zdravíčka či bronzového pudru, ale tak, aby tento krok působil přirozeně, bez viditelně ohraničených míst.

Na oči si vyberte světlý na rozjasnění a tmavší oční stín pro vystínování. Mezi světlými odstíny vybírejte ty s označením vanilla, egg shell, almond, bisque, naked, honey, ivory apod. Působí na pleti přirozeněji než bílé a růžové.

Tmavé tóny pak hledejte mezi čokoládovými, kávovými, šedými a šedo-hnědými odstíny, kterým oko jemně orámujte pro zdůraznění tvaru. Tenká oční linka (hnědá, tmavě šedá) a dvě vrstvy kvalitní řasenky korunují celé dílo.

Třpytivé lesky a rtěnky, stejně jako oční stíny, do kanceláře nepatří. Hedvábné a sametové rtěnky s hydratačním účinkem či krémový lesk oceníte nejen vy pro jejích pohodlí, ale i vaše okolí. Čestnou výjimku mezi přirozenými barvami tvoří klasická červeň, která skvěle vynikne na bledé pokožce v kontrastu s tmavými vlasy.

Celé líčení by vám nemělo zabrat více než deset minut, při troše praxe jej dokážete vykouzlit ještě v kratším čase. Při výběru líčidel se zaměřte nejen na barvy, ale také jejich odolnost, ty dlouhotrvající vám během dlouhého dne poslouží více. Do kabelky si pak můžete přihodit jen kompaktní pudr na redukci lesklého nosu a brady během dne a rtěnku či lesk.