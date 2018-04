Jak se nechat ostříhat v proslulém salónu - a za pár stovek?

Ačkoliv jsem o kariéru modelky nikdy nestála, ve svém již ne zcela „poupěcím“ věku se mi přihodilo to, že jsem se jí skutečně stala. Dozvěděla jsem se totiž o možnosti nechat se profesionálně ostříhat či obarvit ve špičkovém pražském salonu Toni & Guy za zlomek běžné ceny jako modelka.



V tomto salonu probíhají různá školení pro kadeřníky, kteří jsou sice již vyučení a jsou profesionálně činní, ale chtějí se nechat odborně vyškolit v tomto salonu a naučit se stříhat účesy, které jsou v portfoliu této firmy a stříhají se po celém světě. A právě, aby se tyto účesy naučili přesně stříhat, potřebují modely.

Není třeba se bát!

O možnosti navštívit přední kadeřnické studio jako „modelka“ jsem se dozvěděla od své kamarádky, která zde již byla několikrát. Nejdříve se mi to příliš nezdálo – „to si na mě bude někdo zkoušet kadeřnické (ne)umění nanečisto? S tím jsem se nehodlala smířit – moje hlava není na nějaké experimenty zvědavá. Představa, že po odchodu z kadeřnictví mě bude „zdobit“ zelený ježek, mě poněkud vyváděla z míry. Naštěstí jsem se ale nakonec k návštěvě salonu odhodlala a vše dopadlo k mé nejvyšší spokojenosti.

Krok první – objednat se!

Pokud se i vy chcete stát „modelkou“ a vyzkoušet si práci předních kadeřníků, pak je třeba se nejprve objednat. Musíte však počítat s tím, že nebudete objednáni na jakýkoliv termín, který si vyberete, ale že se musíte do značné míry přizpůsobit kadeřníkovi, takže si budete muset udělat volno třeba přes den. Někdy se objednat ani nemůžete a musíte čekat na telefonát z kadeřnictví, kdy jste dotázáni, zda se můžete dostavit třeba za pár hodin. Takže pro někoho s pevnou pracovní dobou, který se nemůže z práce uvolnit, bude tato možnost asi hůře dostupná.

Správný účes pro vás

Po příchodu do kadeřnictví se ohlásíte, že jdete za „modelku“ a řeknete, ke komu jste objednané. Pakliže měl kadeřník před vámi ještě jinou „modelku“ a zastřihávání a dopilovávání účesu si vyžádalo delší dobu, budete muset ještě chvíli počkat. Celé sezení pak začíná důkladnou konzultací.

Nejdříve jste dotázána, jak byste si svůj účes představovala, jaké máte povolání a případně i koníčky, aby mohl být vybrán účes, který k vám skutečně „sedne“. Jak vidíte, výběr účesu je v konečné fázi zcela na vás (takže nejste nucena si pořídit něco, v čem se nebudete cítit dobře, nebo nemusíte podnikat razantní změny), ale na druhou stranu vám kadeřnice může něco doporučit a podařit.

Z vlastní zkušenosti vám mohu doporučit, abyste návrhy kadeřníka brali do úvahy a zkusili jim dát volnou ruku a důvěřovat jim. Já osobně jsem na jejich radu podnikla větší změnu a i z reakcí svého okolí vím, že jsem udělala moc dobře. Jsou to zkrátka skuteční profíci!

Potom je tento záměr konzultován s „učitelkou“ školení, je předříkán postup (pro mě mnoho nepochopitelných anglických slov, a to anglicky umím) a kadeřník se může směle pustit do stříhání. To trvá déle než jinde, protože se v salonu dbá na absolutní přesnost na milimetry a účes nesmí hyzdit ani při detailním zkoumání sebemenší zoubek. Takže i když si myslíte, že máte naprosto zarovnaný účes, kadeřník si s vámi ještě nějakou chvíli hraje a vlasy zastřihává.

Potom přichází to, čeho se zkoušení kadeřníci bojí nejvíce: hodnocení. To se provádí ještě před tím, než vám kadeřník hlavu vyfouká a upraví do konečného tvaru. „Učitelka“ si vezme na pomoc hřeben, zajíždí vám jím do vlasů a kontroluje, zda jsou jednotlivé sekce účesu stejně dlouhé. Kontrola je skutečně velmi pečlivá a máloco odpouští. Např. účes, který byl pořízen mě a který byl podle mého názoru naprosto perfektní a bez jakýchkoliv zubů, uznán nebyl a to se moje kadeřnice tolik snažila...

Po důkladném překontrolování a zhodnocení vás již konečně může kadeřník vyfoukat a vytvořit konečnou úpravu účesu. Potom se můžete zálibně prohlédnout v zrcadle, zaplatit a jít se spokojeně předvést svým známým.