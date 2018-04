VIDEO: Škola chůze. Lidé po amputaci nohy začínají od hlavy

Amputací přibývá První amputace končetin se dělaly už pět tisíc let před naším letopočtem. Amputace proto patří mezi nejstarší chirurgické zákroky. Koncem 80. let se v Česku provedlo zhruba 3 700 amputací ročně. O 20 let později to už bylo více než osm tisíc amputací.