Jak se nalíčit, abyste byla svůdná a přirozená?

„Módní jsou velmi přirozené, ideálně širší obočí, sjednocená pleť a perfektně vykreslené syté rty, oči jen s jemnou řasenkou a béžovými stíny,“ radí vizážistka Simona Bártová, která tvrdí, že i minimalistický makeup vyžaduje svoje. Intenzitu denního líčení doporučuje testovat na mužském okolí.

Na co by žena při úpravě vzhledu neměla před odchodem z domova do práce zapomenout?

Ranní líčení lze v pohodě zvládnout za 10 minut a je dobré se naučit základní postup u profesionála. Nechte si vymluvit zaběhlou rutinu a natrénujte nové styly a fígle. Až budete mít po ruce vše potřebné v dobré kvalitě, půjde to rychle a výsledek bude skutečně velmi brzy vidět. Rovněž investujte do dobrých štětců, není jich potřeba mnoho. Prostě se to naučte stejně jako slovíčka nebo bublaninu.

Je aktuální zvýrazňovat oči linkami a stíny, anebo jsou s ohledem na trendy důležitější rty?

Kouřové oči jsou na večer bezkonkurenční jistota. Možná váháte, zda by Vám takové líčení slušelo – pokud ale dodržíte přesně postup a najdete správnou intenzitu, tak se tohoto stylu už nevzdáte! Základem je ztlumit rty – jinak to není ono. Pokud jste však obdařena plnými rty a přirozeně tvarovaným obočím, rozhodně vyzkoušejte také opak: obočí trochu zdůrazněte šedohnědou tužkou, oči nechte jemné, bez linek, s decentní řasenkou a béžovými stíny, rty vykreslete co nejpřesněji sytou rtěnkou z palety módních odstínů. Letos je velmi pestrá a odstíny vesměs slušivé, vybere si opravdu každý barevný typ. Volte tmavě vínovou, čokoládovou, sytě růžovou... a ještě něco, každá žena by měla mít jednu rtěnku ve „své“ sytě červené barvě...

Je nutné „zdravíčko“ na tváře, anebo se „nosí“ styl přirozených „bledulí“?

Tvářičky je dobré zdůraznit vždy, ať už pěstujete vzhled křehké víly a lpíte na minimalistickém makeupu či naopak. A sluší jak bledé, tak opálené pleti, pro každého se najde vhodný odstín – bledulka zvolí jemňounkou béžově broskvovou či narůžovělou, sportovní typ bronzer či svěží růžovou a vamp třeba chladnější starorůžovou.

Jak z očí vyrobit oči svůdně kočičí?

Svůdné kočičí oko je už trochu obtížnější disciplína, ale je třeba rozhodně to zkusit. Kupte si dobrou černou tužku a směle do toho. Základem je dobře vykreslit výraznější vnitřní linku kolem celého oka - ano, i kolem vnitřního koutku. Nebojte se linku pořádně protáhnout ve vnějším koutku a rozmazat. Zbytek je o psychice: pokud si na sebe takhle po chvíli zvyknete, můžete pokračovat s kombinování tmavých (troufáte-li si, tak opravdu černočerných) a světlých stínů vcelku obvyklým způsobem, jenom vše víc protáhnete směrem ven. Pozor na přechodové hrany mezi barvami, ty tam být prostě nesmějí, zjemňujte prstem či kulatým štětečkem. Naštěstí čím rozmazanějši, tím lepší. A opatrně – vaše pleť musí vypadat jako z porcelánu, takže v žádném případě neodbývejte podklad!

Jak opticky zvětšit/zmenšit rty?

V prvním případě na rty patří jenom velmi světlá rtěnka či lesk, pokud se na to cítíte, tak v sytě růžové - tato kombinace je hitem londýnského podzimu.

TIP: při konturování se na sebe usmějte do zrcadla, zpevní to tkáň rtů a můžete tužku dobře opřít. Správná tužka dobře kreslí, ale není příliš měkká. Zkuste ji nechávat v ledničce.

Světle nalíčené lesklé rty vypadají o dost větší. Při nanášení podkladu přejeďte i rty a světlou konturovací tužkou v barvě rtů, ne tmavší, obtáhněte precizně vnější konturu rtů. Pokud si dáváte lesk, můžete velmi opatrně přetáhnout horní okraj rtů v srdíčku, efekt vás mile překvapí.

Naopak, pokud máte pocit, že máte příliš velké rty, volte matnější neutrální odstíny. Opět rty přetřete při nanášení podkladu trochu makeupem a opět použijte ostrou tužku v neutrálním odstínu, ale tentokrát těsně pod konturou rtu.

Jaké barvy očních stínů jsou teď v módě?



Vždy a zcela zásadně volím barvu stínů k očím: vše, co změkčuje a zvýrazňuje barvu a hloubku oka, je v pořádku, to ostatní, jakkoli in, jsou vyhozené peníze. Takže, jiné barvy podzimu pro modroočky, zelenoočky a pro čokoládově hnědé oči! Krásně se líčí zelené oči - zkuste třeba kombinaci khaki zelené, zlaté a vínové, která zaručeně rozzáří zeleň duhovky a navíc je super in! Modré oči nádherně vyniknou v bronzových nebo meruňkových odstínech, letos je zkuste kombinovat s temně lilkovou, výsledek vypadá opravdu krásně tajemně. Odvážnější světloočky by si měly před společenskou sezónou rychle pořídit krabičku kvalitních stínů černých jako saze. Hnědoočkám budou z barev letošního podzimu vyloženě slušet odstíny lila, vínové, sytě fialové v kombinaci s jemným perleťovým třpytem – zlatobéžovým či stříbřitě fialkovým.

Je pravda, že rty by měly být v odstínech růžové?



Růžové rty? Zcela jednoznačně! Navíc překvapivě sluší většině žen, najděte jenom ten správný odstín k Vašemu typu. Letos se rozhodně nemusíte vyhýbat sytějším tónům.

Jak zvýraznit zapadlé oči?

Zajímavý tvar oka, zkuste tento postup. Důležité je správné vykrytí kruhů pod očima a stínů kolem nosu. Použijte světlý tekutý korektor spíše žlutavé barvy, nikdy do růžova. Minimální množství zaťupejte prstem do ztracena. Víčka prosvětlete, klidně i perleťovým stínem. Teď přijde to hlavní, tmavší kontura. Spodní linku veďte podle tvaru oka asi od poloviny směrem ven a protáhněte dál. Tmavším stínem rovněž vystínujte vnější koutek a také hranu oblouku. Tmavý stín ani linka by rozhodně neměly být přes celé horní víčko, ale pokud je budete jenom prosvětlovat bez kontury, žádoucího výsledku nedosáhnete. Dobře vypadá jiskřička třpytu ve vnitřním koutku.