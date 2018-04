Jak se na vašem vzhledu podepíše stres

Stres způsobuje zvýšení hladiny hormonu kortizolu v těle, jehož úkolem je připravit organismus na nečekanou zátěž. To zároveň znamená nadměrnou produkci mazu a větší zánětlivost kůže. Kromě akné tak stres způsobuje či zhoršuje ekzém, lupénku, růži nebo opary a také vypadávání vlasů a špatný stav nehtů. Stres má na svědomí také to, že se vám špatně hojí různé ranky. Proto, pokud toužíte po zdravé kůži, měli byste se naučit relaxovat.



"Stres má vliv na celý organismus, a to včetně kůže, vlasů a nehtů. To, co známe ze svého vlastního pozorování a co je předmětem oboru psychodermatologie, má i své odborné vysvětlení. Kůže je totiž svým způsobem také nervový systém, obsahuje receptory pro vnímání různých pocitů. A signály neboli neurotransmitery ovlivňují mozek a naopak," vysvětluje přednostka Dermatovenerologické kliniky Univerzity Karlovy 2. LF a FN Bulovka a vedoucí lékařka Pražského dermatologického centra Jana Hercogová.

Křištálová lupa Její slova mimo jiné potvrzuje i studie americké Wake Forest University, která zahrnovala čtyřiadevadesát singapurských adolescentů (Singapur byl vybrán kvůli konstantním teplotním podmínkám během celého roku). Výzkum ukázal, že adolescenti, kteří zažívali stresující události, měli mnohem více potíží s pletí než ti, kteří uváděli nízkou úroveň subjektivně vnímaného stresu a v dotaznících uváděli dobré a spokojené duševní rozpoložení. Vědci zároveň pozorovali stav pleti těchto mladých lidí během celého roku a došli k závěru, že v tomto období byl výskyt akné mnohem běžnější v době zkoušek než o prázdninách.

Já z toho zešedivím!

Možná jste se dosud domnívali, že situace, kdy člověku kvůli velkým starostem nebo šoku zešediví vlasy, patří spíše do říše pohádek nebo špatných hororů. Dermatoložka Hercogová však toto přesvědčení vyvrací.

"Jsou popsány případy, kdy člověk po velkém stresu do rána zešedivěl, a dobře známe vypadávání vlasů třeba po porodu, po operaci nebo těžké nemoci," říká. Vlasy přitom zpravidla začnou vypadávat asi tři měsíce po velkém psychickém vypětí nebo emočně vypjaté události. Problém s vlasy se dají vysvětlit tak, že tělo spotřebuje více energie na celkovou rekonvalescenci organismu a vlasy přitom poněkud "šidí".

Proto vlasy vypadávají, pomaleji rostou a šedivějí. Vůči stresu nejsou imunní ani nehty, a to nejen kvůli tomu, že si řada lidí vypěstovala neurotický zvyk jejich okusování nebo specifické tření bříšek prstů o nehet palce. Kromě fyzického poškození z tohoto důvodu jsou však nehty u stresovaných lidí celkově křehčí a snadno se lámou, a to ze stejně energeticky úsporného důvodu, jako je tomu u vlasů. Další důvod je nasnadě. Během těžších životních období máte tendenci zanedbávat to, co jíte, a tak vám chybí důležité vitamíny a minerály. Pleti, vlasům a nehtům také škodí velký úbytek váhy za krátkou dobu.

Nemračte se!

Ačkoliv stres se nemusí na kůži projevit pokaždé tak, že si toho všimnete, má jeden nepříznivý dlouhodobý efekt: je totiž jedním z hlavních důvodů zvýšené tvorby volných radikálů, které přispívají k rychlejšímu stárnutí obecně. Stres se ovšem může projevit také jiným způsobem. Více se mračíte a časté svalové kontrakce v určitých částech obličeje způsobují vznik vrásek. Chcete-li tedy mít zdravou pleť a pevné vlasy a nehty, měli byste se co nejvíce vyhýbat stresu. A mimo to dodržovat pár zásadních pravidel.

"Pravidelně pleť čistěte, hydratujte a chraňte ji před sluncem. A nezapomeňte jednou za rok navštívit kožního lékaře kvůli prevenci kožních nádorů. Problémy s kůží má léčit pouze kožní lékař," upozorňuje Jana Hercogová.