Jak se mi podařilo zhubnout

Mám problémy se zády po úraze s naštípnutým hrudním obratlem a jsem astmatik. Také jsem při výšce 170 centimetrů vážila 83 kilogramů.

Snažila jsem se ve všech dostupných zdrojích hledat jak na to. Začala jsem jíst pět až šestkrát denně v menších dávkách, ke každému jídlu zařazuji více ovoce a zeleniny a dodržuji pitný režim. Po půl roce se mi podařilo zhubnout deset kilo. Jenže jsem chtěla zhubnout ještě víc.

Začala jsem jezdit na rotopedu, občas jsem cvičila aerobic, dokonce jsem zkoušela i spinning. Při dodržování svého jídelníčku se mi váha opět hnula, a to o osm kilo dolů, takže nyní se moje váha pohybuje mezi 65 a 67 kilogramy.

Nedržím dietu, ale změnila jsem svoje stravovací návyky od základů. A dodržuji ještě jedno pravidlo: pokud mám chuť na sladké, dám si ho ráno nebo dopoledne. Odpoledne už se snažím jíst jen zeleninu a bílkoviny.

Není to nic složitého, chce to jen naučit se základy a ostatní už přijde samo. Nyní mám pocit, že jsem omládla a dokážu dělat věci, které bych nikdy třeba nedělala (spinning, jízda na inlinech). Chce to jen rozhodnout se a pak vytrvat!

Jana Pokorná, Chotěboř