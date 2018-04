Slepá Christine ukazuje vidoucím, jak se denně líčí

Na videu se Christine, známá jako vítězka kuchařské soutěže, představí napřed bez make-upu. „Možná je lepší, že se nemůžu vidět v zrcadle,“ usmívá se. Říká, že ve 20 letech žádný nepoužívala, ale teď, o deset let později, kdy ji okolí upozornilo na to, že její kůže je v okolí nosu červená, už make-up denně používá.

Beznzaváhíní si bravurně nanáší štětcem podkladový make-up. „Používám štětec a tuhý make-up rozetřu po pleti. Dobře se vstřebává, takže se nemusím bát, že si na obličeji vyrobím šmouhy,“ vysvětluje svůj postup. „Nejčervenější jsem prý na nose, takže tam si dám nejvíc záležet.“

Pak přijdou na řadu řasy. Christine si je kleštičkami natočí. „Všichni si myslí, jak je to děsivé, ale cítím kleštičky a vím, že je musím mačkat proti víčku,“ popisuje, co dělá a vůbec to nebezpečně nevypadá.

Natočené řasy pak zvýrazní řasenkou. „Není to úplně snadné, ale když víte, jak dlouhý je štěteček, víte, kam dát ruku. Jemně se dotknu řas a nanáším postupně řasenku.“ Později ještě spodní víčko obkrouží tužkou, ale až po tvářence, aby si nerozmazala oči.

„Když nanáším tvářenku, usmívám se, protože líp vnímám jablíčka lícních kostí, kam nanesu tvářenku pěkně až dozadu,“ ukazuje zvědavým vidoucím.

Předposledním krokem jsou při líčení rty. „Obvykle a opět podle citu nanesu konturku a rtěnku nebo lesk v přirozeném barevném odstínu.“

O linkách lemujících spodní víčko Christine říká, že jsou také těžší disciplínou a vysvětluje postup: „Ruce si opřu o obličej, takže se tužka lépe ovládá. Podívám se nahoru, začnu z vnějšího koutku a pak nanesu několik jemných linek.“