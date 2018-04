Ječné nebo vlčí zrno vás může hodně potrápit. Pomůže masáž i teplý ručník

Pokud zpozorujete na okraji svého víčka malý pupínek nebo vřídek, našli jste si právě nejspíš ječné zrno. Tato nepříjemnost, nazývaná latinsky hordeolum, vzniká zánětem povrchových žlázek při okraji víčka.

Pokud se zanítí mazové žlázky, které jsou uloženy hlouběji ve víčku, jedná se o takzvané vlčí zrno neboli chalazion. To se v prvních fázích může projevovat otokem celého víčka, jehož divoké zbarvení člověka často vyžene na pohotovost v obavě o zrak. Vlčí zrno na rozdíl od ječného nebývá bolestivé, i když je obvykle větší.

Zákeřný stafylokok

Pokud chcete vědět, odkud se nepříjemné infekce v oku berou, odpověď je jednoduchá. Příčinou zrn je infekce – obvykle ji mají na svědomí bakterie rodu stafylokok. K tomu, aby se u vás rozvinulo, nicméně můžete sami napomáhat svou neopatrností. Riziko vzniku zrn totiž roste v případě, že si člověk sahá do očí nemytýma rukama nebo si aplikuje kontaktní čočky, aniž by se předem pečlivě umyl.

Ječné či vlčí zrno také mají častěji ženy, které si nechávají na obličeji make-up během spánku nebo které používají na zkrášlení svých očí prošlé kosmetické výrobky. Rizikovými faktory jsou dále mastná pokožka nebo celkově snížená imunita.

Dalšími rizikovými faktory jsou i některá onemocnění: blepharitida (chronický zánět okrajů víček) nebo rosacea (chronické onemocnění kůže na obličeji). Lidé, kteří jimi trpí, by proto měli být na své oči zvláště opatrní, jestliže si nechtějí přivodit zánět mazových žláz na víčkách.

První pomoc: masáž

Pokud vás tento problém postihne, lékaři radí nepropadat panice. Ječné ani vlčí zrno totiž obvykle nemají dramatický průběh a léčit byste je měli v první řadě šetrnými metodami: přikládat na víčko nahřátý vlhký ručník na pět až deset minut, a to třikrát až šestkrát denně, kromě toho několikrát denně oko i namasírovat. Snažte se také oko šetřit, nenanášejte si na ně make-up a zkuste se vyhnout kontaktním čočkám – raději si na pár dní nasaďte brýle.

Rozhodně si také nepomůžete, pokud se pokusíte hnis ze zrna vymačkat: můžete tak totiž infekční bakterie jen rozšířit po oku a jeho okolí. Až v případě, že potíže nezačnou během 48 hodin vůbec ustupovat, je na místě se obrátit na lékaře.

Lékař by vás měl vyšetřit v případě, že se otok neomezí jen na oční víčko – například se rozšíří na tvář nebo jinou část obličeje –, pokud se objeví horečky nebo z oka vytéká hnis či hustý výtok nebo se na víčku objeví puchýř. Varováním jsou také zrakové problémy včetně například dvojitého vidění.

Jde-li opravdu jen o zrno, nebude mít lékař s diagnózou vašeho problému velkou práci: toto onemocnění se totiž projevuje velmi specificky a stačí jen oko pořádně prohlédnout. Počítejte tedy s tím, že vám lékař při vyšetření bude svítit a soustředěně hledět do oka, a možná se vám podívá také pod víčko. Z této procedury nemusíte mít strach: obrácení víčka naruby nebolí a lékaři umožní ujistit se, jak si se svým zdravotním problémem stojíte.

Léčí se jen vážnější případy

Pokud máte jen ječné zrno, je téměř jisté, že se brzy úplně vstřebá. Obvykle z něj přibližně po třech dnech vyteče hnis a úplné vyléčení se dostaví asi po týdnu. Jestliže se na víčku vytvoří ložisko s hnisem, ale nevytéká, může mu lékař pomoci naříznutím a šetrným odstraněním hnisu. Tento krok je doprovázen podáváním antibiotické masti, aby se zabránilo zánětu.

Co byste měli vědět * většinou se časem vyřeší samo – léčba je spíše podpůrná

* antibiotická a kortikoidová mast jsou užitečné především na počínající vlčí zrno nebo po zásahu lékaře * přikládání teplých obkladů a jemná masáž oka vám mohou ulevit * bakterie se mohou množit v otevřené kosmetice: pokud tedy máte třeba řasenku déle než půl roku, je jistější ji vyhodit * pokud se vlčí zrno nevstřebá a přejde do chronického stadia, je možné ho snadno odstranit operativně * nikdy si do oka neaplikujte kožní mast, vždy si musíte nechat předepsat speciální oční přípravek

U vlčího zrna je možné, že průběh bude složitější, a proto vám lékař může předepsat kapky či masti: antibiotika a kortikoidy. Oko se pak maže několikrát denně, aby mu mohly antibakteriální a protizánětlivé složky ulevit. Vlčí zrno se léčí déle než to ječné, řádově jde o měsíce.

V případě vlčího zrna se také stává, že přejde do takzvané chronické fáze. Infekce se zapouzdří do bulky, která nebolí, nicméně je patrná pohmatem a je pod víčkem i vidět. Tuto bulku je možné chirurgicky odstranit poměrně snadným zákrokem: lékaři při něm vyoperují celou zanícenou žlázku. I když je oko při zákroku umrtvené, bývá tento výkon nepříjemný, ale víčko se zahojí během několika dní.

Jak problému předcházet

Pokud na vznik zrn v očích trpíte, měli byste se držet několika základních doporučení – ta souvisí s výše zmíněnými rizikovými faktory pro jejich vznik. Protože se jim daří v případě, že si člověk sahá do očí špinavýma rukama, pokuste se zajistit, aby vaše ruce byly co nejčistší: myjte si je několikrát denně vodou a mýdlem nebo alkoholovým dezinfekčním gelem. A samozřejmě se snažte do očí příliš nesahat rukama.

Pečlivě dbejte na hygienu kontaktních čoček, pokud je nosíte. Zacházejte rozumně i s make-upem. Vyházejte prošlá malovátka, nepůjčujte si je s nikým a s barvičkami na obličeji nespěte.

Snažte se chránit zrak před nečistotami: pokud tedy například použijete brusku, nasaďte si ochranné brýle. Jestliže trpíte na záněty očí (především blepharitidu), dodržujte pečlivě léčebné pokyny svého lékaře, abyste problém vyléčili; pokud bude infekce pečlivě doléčena, klesne i riziko vzniku zrna. Nicméně i pokud už vás nepříjemnost v oku postihne, nemusíte se bát. Ječné zrno je problém nepříjemný, nicméně váš zrak neohrožuje.

Článek vyšel v časopisu Zdraví.