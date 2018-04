Jak se chránit proti SARS

Proč neexistuje lék?

Protože SARS způsobuje zcela nový typ coronaviru. Tyto viry jinak způsobují banální choroby, označované jako nachlazení. "Jsou to rýmy, průjmy a podobně," říká primářka infekční kliniky na pražské Bulovce. Proti virům existuje jen málo léků, většinou se u nemocí, které způsobují (chřipka, hepatitida), léčí jen příznaky. Jak dlouho se bude čekat na lék?

Zřejmě ještě několik let, protože vývoj je teprve na počátku. Přípravky by také čekaly dlouhé klinické zkoušky, které by musely vyloučit jejich vedlejší účinky. "Navíc stále není úplně jisté, zda SARS působí onen coronavirus úplně sám, či zda je tam ještě nějaký původce," vysvětluje Martina Havlíčková ze Státního zdravotního ústavu. Hrozí, že se SARS začne šířit v Evropě?

"To se nedá vůbec odhadnout," tvrdí epidemioložka Martina Havlíčková. Podle ní jsou v Evropě mnohem přísnější kontroly a každý podezřelý je izolován, což se v Asii, přinejmenším v počátcích šíření SARS, vůbec nedělo. Co mají lidé dělat, pokud by se SARS objevil i v Česku?

Nemusí podle lékařů dělat nic, pokud nebudou v přímém kontaktu s nemocným ­ podobně jako se nemoc nijak nedotkla všedního života Němců či Francouzů, kde se jí několik lidí nakazilo. Jak to, že se objevila nová nemoc?

Jde o zcela nový typ coronaviru, jak přesně vznikl, však vědci nevědí. Rychlému šíření nemoci napomáhá také letecká doprava. Objevují se názory, že jakkoli dnes SARS působí jako zcela nový jev, podobné infekce se už v historii mnohokrát objevily. Mohlo jít třeba o epidemie, o nichž dnes mluvíme jako o epidemiích moru. Jiný názor zase tvrdí, že jde o přirozený evoluční krok, kterým se příroda snaží reagovat na přemnožení lidí. Proč se SARS šíří právě v Asii?

Nahrává tomu hlavně hustota obyvatel, kteří často žijí dohromady se zvířaty ­ podobně se šíří chřipka, která se vždy poprvé objeví v Asii, pravděpodobně po přenosu viru z drůbeže na lidi.