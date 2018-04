Jak se chovat k nemocnému

- Nehádejte se s ním. Jeho domněnky či představy, které vám připadají zcestné, mu vehementně nevyvracejte, ale ani nepotvrzujte.

- Respektujte, že i on má právo na své soukromí. Nemocné dospívající či už dospělé dítě nese jeho narušování rodiči stejně nelibě jako to zdravé.

- Vadí-li vám nějaké jeho konkrétní chování, netolerujte mu je. V klidu se snažte dohodnout, aby to či ono nedělal, a na dohodě trvejte.

- Pokud se s vámi zrovna nemá chuť bavit, nenuťte ho.

- Nešetřete pochvalami. Ocenění si zaslouží sebemenší pokrok. Podpoříte tak to, co schizofrenik postrádá zejména - totiž sebevědomí a pocit jistoty.

- Nikdy mu nevyčítejte lenost. Sníženou aktivitu i schopnost organizovat si všední záležitosti má na svědomí nemoc.

- Buďte mu nápomocni v tom, aby dodržoval co nejpravidelnější režim. Každé vybočení z něj, ať už to je zpožděná večeře, nenadálá návštěva či ponocování u televize, je pro něj zbytečně stresující. Vypozorujte, jaké situace jsou pro něj nepříjemné, a těch jej pokud možno ušetřete.

- Vše, co mu chcete sdělit, formulujte jasně a srozumitelně, říkejte to pomalu a co nejklidnějším přátelským tónem. To však ještě neznamená, že s ním budete mluvit jako s batoletem. Raději se však vždycky přesvědčte, zda vám nemocný skutečně porozuměl.

- Všímejte si příznaků, které mohou signalizovat blížící se relaps (podrážděnost, horší spánek, vyhledávání samoty...), a včas na ně upozorněte ošetřujícího lékaře, případně pacientovy blízké.

Rekordmani

Mezi 10 nejčastějšími příčinami invalidity uvádějí světové statistiky čtyři duševní nemoci a poruchy:

- poruchy nálady, včetně deprese

- nadužívání alkoholu

- schizofrenie

- obsedantně kompulzivní porucha



NENÍ PRAVDA, ŽE

- schizofrenie je nevyléčitelná nemoc

- lidé při ní zhloupnou

- je to projev slabého charakteru

- je to následek selhání rodičovské výchovy

- nemocný je mimořádně nebezpečný svému okolí

- nemocný není schopen spolurozhodovat o své léčbě