Jak se chovat k citlivé pleti

Jak ji poznáme

Citlivá pleť bývá často křehká, nadměrně vysušená a rychle reaguje na jakékoli změny. Proto nikdy nevíte, co vám přichystá - umí zarudnout, začít svědit, pálit či přímo alergicky reagovat. Průzkumy ukázaly, že nějakým způsobem přecitlivělou pleť má až 70 % žen.

Citlivost či reaktivita je ovšem vlastnost pleti, která může být stejně dobře suchá, kombinovaná i mastná. Proto, abyste se mohli o svou pleť dobře postarat a předejít nežádoucím reakcím, je důležité zjistit, jak to s vaší pletí přesně je. Nevíte-li si rady, nejlepší je osobně se obrátit na školené konzultanty dermatofarmaceutických společností, kteří vaši pokožku podrobí testu a poradí vám nelepší způsoby péče o ni. Takové konzultanty najdete nejčastěji v lékárnách a dermatologických centrech značek Vichy, Bioderma, La Roche Posay a jiných. Seznam takových míst najdete, například na www.laroche-posay.cz.

Proč je vůbec citlivá

Přirozená zranitelnost pleti může být způsobena různými vlivy vnějšími či vnitřními, může být vrozená (zděděná) nebo získaná. Pokud jste se narodili s atopickou pletí, je vaše pokožka bohužel dozajista citlivá a je zapotřebí velmi pečlivě vybírat přípravky pro péči o ni.

Vnitřní citlivost pleti mívá nejčastěji svůj původ v křehkosti kapilár – nejtenčích žilek a cévek, které prokrvují naši pokožku. Tato takzvaná vaskulární nestabilita se projevuje začervenáním a pocity horka. Naše pleť tímto způsobem zareaguje na vnitřní podněty (např. stres, kouření, alkohol, kořeněná strava nebo hormonální výkyvy) či na podněty vnější (náhlá změna teploty). Z vnějších vlivů jsou to právě prudké změny teploty nebo její extrémní hodnoty, které nejčastěji pleť zcitliví. Škodí rovněž vítr, slunce a znečištěné ovzduší.

Nejběžnější případ citlivosti pleti, kterou někdy v životě vyzkoušel snad téměř každý, je reakce po kontaktu s přípravkem obsahujícím alergizující látku, s nevhodnou kosmetikou, velmi tvrdou vodou nebo s některými textiliemi. Po takovéto "kolizi" následuje svědění, štípání či pálení pleti, může dojít i k začervenání. Nejedná se však o alergickou reakci.

Správná péče

Je v zájmu našem i naší pleti eliminovat vliv či kontakt se všemi zdroji podráždění, ať už vnitřními či vnějšími. To však bohužel není vždycky tak docela možné. Potřebujeme tedy zvýšit obranyschopnost citlivé pleti, aby se tak přirozeně stala méně citlivou. Jak toho ale docílit?

Nejdůležitějším bodem péče o citlivou pleť je pravidelné a důkladné večerní a ranní čištění s pomocí nejjemnější kosmetiky. Pleť by měla být co nejlépe zbavena nečistot a naopak zásobena potřebnými výživnými látkami tak, aby měla co nejméně důvodů se "znepokojovat". Existuje přitom jedno docela jednoduché pravidlo, které pomáhá citlivou pleť léčit a jí předcházet: Myjte se vodou bez chlóru. Reaktivního a nestabilního chlóru ve vodě se snadno zbavíte, když necháte normální vodu z vodovodu odstát dvě hodiny. Rozhodně také nepoužívejte běžné mýdlo, které je příliš agresivní a pleť vysušuje. Namísto něj si pořiďte speciální kosmetiku pro citlivou pleť a jinou nepoužívejte.

Kosmetika pro citlivou pleť

Abychom předešli alergickým reakcím, musíme si vybírat přípravky speciálně určené pro citlivou pleť. Taková kosmetika prochází speciálními testy, bývá označena jako hypoalergenní či dokonce nealergenní. Rovněž by neměla obsahovat parfémy, barviva a žádné či jen minimum konzervantů. Proto pečlivě čtěte příbalové letáky a obaly výrobků a dobře zvažte svůj výběr.

Řadu pro citlivou pleť má v repertoáru téměř každá kvalitnější kosmetická značka, doporučit můžeme například odstranění make-upu pomocí Čistícího mléka od Babé Laboratorios, dočistění Odličovací micelární vodou na citlivou pleť a oči Vichy a na zklidnění, relaxaci a osvěžení očí Jemné oční tonikum od Matis Paris.

Po vyčištění dopřejte citlivé pleti péči a ochranu ve formě kvalitního krému – dobrou službu vám prokáže bioinformační širokospektrální regenerační krém s vyváženým bylinným komplexem a vysokým obsahem termální vody vřídla Podhájská s názvem Protektin od firmy Energy. Citlivé kůži celého těla prospěje Zklidňující tělové mléko od značky Ahava, které dokáže ztišit podrážděnou a přesušenou pokožku.