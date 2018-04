Varovné faktory, které přispívají k řídnutí kostí

Řídnutí kostí neboli osteoporóza je onemocnění kostní tkáně, které se projevuje zvýšenou křehkostí kostí, a tím pádem náchylností k četnějším zlomeninám. Tato nemoc patří mezi nejčastější nemoci seniorů a týká se více než poloviny lidí starších padesáti let.

I přesto všichni doufáme, že zrovna nám se osteoporóza vyhne a bolestivé a často komplikované zlomeniny nás minou. Jak ovšem poznat, zda jsou vaše kosti dostatečně bytelné, nebo naopak patříte do rizikové skupiny? Server Caring.com dal dohromady deset faktorů, které zvyšují riziko řídnutí kostí.

Varovné zlomeniny

Za poslední dva roky jste měli více než jednu zlomeninu, nebo jste měli jen jednu zlomeninu, která však byla vzhledem k okolnostem nezvykle vážná. Pokud si zlomíte nohu nebo kotník i při špatném došlápnutí, může to být známka osteopenie nebo mírné osteoporózy.

Zdravé kosti jsou dostatečně silné na to, aby vydržely běžný náraz, a pokud tomu tak není, je načase zjistit, co za tím stojí. Lékař vám může předepsat denzitometrické vyšetření, které měří hustotu kostní tkáně, množství vápníku a dalších klíčových minerálů v kostech. Toto vyšetření je bezbolestné a funguje jako ukazatel rizika zlomeniny.

Štíhlá postava

Lidé s drobnou a štíhlou figurou mají menší a tenčí kosti a bohužel jim hrozí větší riziko osteoporózy v mladším věku než lidem s většími kostmi a mohutnější postavou.

Kostní hmota dosáhne maximálních hodnot mezi 20. a 30. rokem, přičemž množství kostní hmoty závisí na genetických faktorech, na stravovacích návycích, zda kouříte či pijete alkohol a fyzické aktivitě. Úbytek kostní hmoty také urychluje snížená produkce estrogenů.

Lidem pod 40 let odborníci doporučují dělat vše proto, aby si vybudovali silné kosti. Zejména jíst potraviny bohaté na vápník a pravidelně cvičit. Jedinci po čtyřicítce by pak měli do výživy zařadit i doplňky stravy obsahující vápník, hořčík a vitamin D a cvičební režim obohatit o posilování.

Užíváte prednison nebo jiné kortikoidy

Užívání kortikoidů po delší dobu zasahuje do hormonální hladiny, odvápňuje kosti, a může tak způsobit prořídnutí kostní tkáně. Lidé, kteří trpí autoimunitními chorobami, lupénkou nebo revmatoidní artritidou onemocní osteoporózou častěji než ostatní, právě proto, že užívají kortikoidy.

Se zvýšenou kostní ztrátou bylo spojeno také užívání léků na štítnou žlázu nebo antidepresiv typu SSRI, ačkoli si vědci nejsou stále jistí, proč k tomu dochází.

Kouříte cigarety

Ani zde odborníci přesně nevědí, jakým způsobem kouření škodí kostem, ale mnoho studií prokázalo, že tomu tak je. Statisticky má kouření vysokou spojitost s osteoporózou, takže pokud jste během dospělosti kouřili, šance, že jste si poškodili kosti, jsou dost vysoké.

I když to nechcete už posté slyšet, jediné co pro zdraví svých kostí můžete udělat, je přestat kouřit. A nezáleží na tom, jak jste staří. Když přestanete kouřit, stále se vaše tělo může zotavit.

Pijete více než dva alkoholické nápoje denně

Alkohol oslabuje kosti, doslova z nich vysává vápník, hořčík a další minerály. A čím více pijete, tím je to horší.

"Nadměrná konzumace alkoholu se projevuje v laboratorních hodnotách zvyšováním jaterních testů, poruchami srážlivosti krve a také zvýšením hodnot kyseliny močové. Při větším pití alkoholu dochází kvůli jeho dehydratačním účinkům k vyšším ztrátám vápníkových iontů, což se může negativně projevit na kvalitě kostí. Dalším faktorem je i porucha trávení a vstřebávání živin u alkoholiků, která opět může mít za následek těžké oslabení kostí," vysvětluje lékařka Lenka Luhanová, lektorka Yoda Institutu.

A dodává, že je velice častá i podvýživa alkoholiků kvůli nechuti k jídlu a poruše funkce jater. Alkohol negativně ovlivňuje i hormonální systém. Zmíněné zvýšení kyseliny močové dále u alkoholiků může mít za následek i záněty drobných i větších kloubů a postupně také rozvoj dny.

Nejíte mléčné výrobky

Podle doktorky Luhanové jsou mléčné výrobky svým složením ideální k udržení zdravých kostí, protože obsahují dostatek vápníku, vitamin D a kvalitní bílkoviny.

Lze je však nahradit. V některých případech je to i nutné, např. při laktózové intoleranci (enzymatická porucha - tělo netráví laktózu) nebo při alergii na mléčné výrobky (nejčastěji na mléčnou bílkovinu). Při laktózové intoleranci však lidé většinou snášejí alespoň zakysané mléčné výrobky nebo sýry.

Dalšími významnými zdroji vápníku jsou i mák, sezamová semínka, mandle, ořechy, mořské ryby (nejlépe ty, které jíme i s kostičkami např. sardinky v oleji), luštěniny, celozrnné obiloviny, kakao, brokolice, květák, celer, kapusta, kedluben, slunečnicová semínka, čokoláda, vejce, voda a minerálky.

Denní potřeba vápníku se pohybuje mezi 800 - 1200 mg. Pro zdravé kosti je třeba i dostatek vitaminu D, který se vytváří v pokožce za přístupu slunečního záření a pomáhá správnému vstřebávání a využití vápníku.

"Pro zachování kvality kostí je třeba vyhledat zdravější životní styl se zařazením pravidelné stravy s dostatkem vápníku, správný pitný režim, pohyb na čerstvém vzduchu, pravidelná pohybová aktivita přiměřené intenzity, omezení kouření a alkoholu, soli a většího množství kávy," dodala doktorka Luhanová.

Trpěli jste poruchou příjmu potravy

"Pokud jste trpěli nebo trpíte anorexií, nejspíš se vám osteoporóza nevyhne. Je to proto, že uměle snížená tělesná hmotnost snižuje hladiny hormonů, což způsobuje vynechání periody," říká endokrinoložka Elizabeth Shaneová z Kolumbijské univerzity.

"Cokoli, co snižuje hladiny estrogenu, zasahuje do stavby kostí," vysvětlila doktorka Shaneová.

Pokud trpíte anorexií, nebo bulimií, netajte to a poraďte se s lékařem o vhodné léčbě. Existují léčebné postupy, díky kterým dostanete tyto nemoci pod kontrolu, a tím také ochráníte své kosti do budoucna.

Vaše menstruace je nepravidelná

Pokud se vám čas od času nedostaví menstruace, jsou za to obvykle zodpovědné nízké hodnoty estrogenu. Bohužel nízké hladiny estrogenu také přímo přispívají ke kostní ztrátě a ženy, které nemají pravidelnou periodu, to mohou pocítit na kostech.

Nízké hladiny estrogenu mohou být způsobeny poruchou příjmu potravy, nadměrným cvičením nebo syndromem polycystických vaječníků. Pokud je vaše menstruace nepravidelná, vždy se poraďte s gynekologem.

Rodinná zátěž

Rodinná anamnéza je hlavním ukazatelem řídnutí kostí. Jestliže pocházíte z rodiny, kde se u starších dospělých častěji vyskytují zlomeniny, špatný postoj těla nebo snížení tělesné výšky, je možné, že členové vaší rodiny trpí osteoporózou, ať už diagnostikovanou, či nikoli. A pokud ji mají oni, hrozí bohužel i vám. Jestliže někdo z vaší rodiny trpí osteoporózou, oznamte to svému lékaři.

Jste běloch, nebo Asiat, žena a máte přes padesát let

Každý z těchto rizikových faktorů zvyšuje pravděpodobnost, že se vaše kosti tenčí. Pokud vám je více než padesát let, dávejte si ještě větší pozor. Riziko řídnutí kostí se zvyšuje s věkem. Podle odborníků dokonce po 75 letech věku 90 procent žen utrpí zlomeninu.

I když nemůžete změnit svou rasu, pohlaví ani věk, měli byste brát v úvahu zvýšené riziko osteoporózy a požádat svého lékaře o test kostní denzity. Lékař vám může předepsat léčbu bisfosfonáty nebo estrogenovou terapii na posílení kostí.