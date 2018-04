Od bot po hřebíček: jak rychle uklidit, když je návštěva za rohem

Jsou dvě hodiny odpoledne a vás vzbudil telefon (o víkendu máte přece právo na šlofíka po obědě, zvlášť, když jste celé dopoledne vařila). Jenže jste v pyžamu, děti mezitím v obýváku u televize nadrobily cukroví, manžel je od rána v garáži a nečekaná návštěva na cestě. Máte sotva půl hodiny, abyste dala byt jakžtakž do pořádku.

Bude to trošku "potěmkiáda", ale protože máte na bobříka úklidu omezený časový limit, tak se s tím se počítá. A protože jste vygruntovala před Vánocemi, neplatí ani oblíbené rčení našich prababiček "navrch huj a vespod fuj".

KONEC PUNTIČKÁŘKY

Hlavně se v takové chvíli nezaměřujte na zbytečné detaily. Rozšlapaný flek, na který právě vsedě z postele nešťastně koukáte, vůbec za vaši pozornost nestojí. Do ložnice nikoho cizího rozhodně nepovedete. Stejně zapovězen zůstane i dětský pokoj. Návštěva k vám nejede přes půl Evropy. Bydlí přece prakticky za rohem, takže na dětský pokoj dnes opravdu není čas.

ZAČNĚTE OD BOT

Začněte před vchodem do bytu: najděte shodné páry bot a pokud nemáte botník, kam je můžete schovat, vyrovnejte je pěkně vedle sebe.

DĚTSKÝ POKOJ ZAVŘETE

Děti přesuňte do dětského pokojíku i s jejich vánočními dárky roztahanými po celém bytě. Požádejte je, aby vycházely ven, pokud musí, jen s prázdnýma rukama a zavíraly za sebou dveře. Pokud máte psa, pošlete ho za manželem do garáže.

KOUPELNĚ SE NEVYHNETE

Bohužel je téměř jisté, že návštěva zavítá do vaší koupelny, takže vám nezbývá, než vyleštit opatlané zrcadlo, přejet umyvadlo a savem vydezinfikovat záchod. Když už jste u zrcadla, zkuste ho vyčistit pěnou na holení. Horká pára vám pak při koupání zrcadlo alespoň měsíc nezamlží.

BEZ LUXU TO NEPŮJDE

Prach v obýváku už všude utřít nestihnete. Vezměte ho jen z nejhoršího, dojde-li i na televizi, dejte do vody kapku aviváže a roztokem umyjte obrazovku, prach nebude mít šanci. Pokud vám okny do bytu svítí sluníčko, které by vrstvy mohlo odhalit, zatáhněte žaluzie. Bohužel se neobejdete bez vysavače. Máte-li robota, který místnost prošmejdí sám, je vyhráno. Z nejhoršího prach posbírá a vy se zatím můžete věnovat kuchyni.

Robotický vysavač uklidí prach a drobky po dětech i psí chlupy z nejhoršího za vás.

ČISTÁ DESKA A CITRON V LEDNICI

V kuchyni skliďte z pracovní desky všechno nádobí. Jako vzorná hospodyňka zapůsobíte, když zůstane deska prázdná, špinavé nádobí schovejte v myčce, čisté do skříněk. Jestliže jste jako blesk a rozhodnete se mýt i skříňky, vezměte to shora, zatímco obklady odspodu. Pokud by vám dojem měl zkazit zápach z ledničky, dejte do ní malou skleničku s půlkou citronu, který posypete solí.

HŘEBÍČEK NA KONEC

Rozhlédněte se po tom, co kde ještě neladí. Poházené oblečení hoďte do koše na špinavé prádlo. Otřete stůl, otrhejte ovadané listy z květin a jestli vám zbyla nějaká minuta, povařte mírně ve vodě několik hřebíčků, čímž domov příjemně provoníte. Pokud se k vám návštěva chystá později večer a nesnášíte hřebíček, můžete zbytkem parfému na vatovém tamponu přetřít žárovky.