Jak roztančit medvěda: redaktorka v kůži Veroniky Žilkové

S podzimem kromě sezony zabijaček a honů nastává i čas plesů. V rámci projektu pro Ona Dnes jsem proto s tanečně nedovybaveným kolegou, šéfem pražské přílohy MF Dnes Martinem Rumlerem, zkusila ověřit, zda se dá muž na tanec nalákat a může si osvojit aspoň úplné základy několika tanců. Tak, aby mohl švihácky provést na jakékoliv společenské akci kohokoliv a sobě a firmě tím nevysekl ostudu.

Tedy za neumětela byl v projektu Martin, já jakožto nadšená bývalá frekventantka tanečních jsem spoléhala na svůj přirozený rytmus v těle a zbytkovou paměť. Role našeho kouče se ujal Marek Dědík, který bude ve StarDance tančit s Veronikou Žilkovou. Tento člověk by se měl klonovat - kvůli neustálé dobré náladě, mistrovskému pedagogickému nadání a kloubům, které musí být prací NASA nikoliv přírody. Co ten člověk dělá nohama, nad tím rozum zůstává stát. Navíc si zaslouží i Oscara, protože nám naprosto věrohodně tvrdil, že nám to jde.

Začínáme čačou

Nešlo. Aspoň ne moc. Naše odrazy v zrcadle vůbec nevypadaly jako to, co předváděl Marek Dědík. Já si ověřila, jak děravá paměť může být. Sice jsem vykutala základní pohyb - koneckonců krok dva tři čača si pamatuje leckdo - ale úplně se mi vykouřilo z hlavy, že se našlapuje přes špičku, propínají se kolena a ruce že mají taky něco jako choreografii.

Jak roztančit medvěda - Marek Dědík a redaktorka MF DNES Monika Binarová při nacvičování čačy.

Martin začínal prakticky od nuly a jeho snaha byla enormní. Kroky si zapamatoval (chápu, že aby do nich vtančil přes špičku po něm nemůže chtít ani taneční pán bůh), občasné mezery vyplňoval autorským úkrokem a ještě mu v očích zasvítila jiskra. Naprosto ho totiž uchvátily odborné výrazy - šasé, new york, tlaková otočka, cuba break... Bylo na něm znát, že kalkuluje s potenciálem těchto znalostí. Prostě že se teď může před případným dámským publikem blýsknout pojmenováním něčeho, o čemž drtivá většina mužů ani neví, že si to zaslouží jméno.

První tanec, který náš učitel s Veronikou Žilkovou ve StarDance předvede, bude čača. Stejný tanec, o který jsme se i my pokoušeli na první lekci. Na jejich provedení se můžete podívat už tuto sobotu v České televizi, na to naše tady. Vážený soude, na naši obhajobu musíme říct, že my jsme měli jen jednu lekci. Ale navzdory předpokládanému vítězství televizního páru nad redakční dvojicí nás může utěšovat vzpomínka na to, že Veronika Žilková na první lekci nemohla najít správnou nohu. Navzdory povelu "Pravá" zatvrzele vyrážela levou. To my jsme správné nohy našli.

