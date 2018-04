Poradna: Jak mám říct dceři, že se s manželem rozvádíme?

S manželem jsme se během mého pobytu na mateřské odcizili. Zatímco já jsem se doma starala o malou Anetku a těšila se, až dorazí domů, on celé dny, večery a kolikrát i noci vysedával v práci. Říkal, že to dělá pro nás, aby nás zajistil a měli jsme se dobře, ale nijak špatně jsme na tom nebyli. Mě bylo samotné s dcerkou smutno a trápila jsem se, že manžel nestojí o naši společnost.



Začali jsme se hádat a manžel tomu definitivně nasadil korunu, když dobrovolně přijal pozici, která od něj vyžadovala daleko častější ježdění na služební cesty. Nakonec jsem se sblížila se sousedem, který se mnou a Anetkou trávil víc společného času než můj vlastní muž.

S manželem jsme se rozhodli pro rozvod, protože naše manželství už asi opravdu zachránit nejde. Já nechci sedět sama doma a dělat pilnou hospodyňku pro manžela, kterého uvidím já i děti 5 minut denně. Jenže jak se ukázalo, tohle je manželova představa štěstí, protože má pocit, že potřebujeme neustále dražší dovolenou a větší auto. Já ani Anetka o to ale nestojíme, víc si ceníme pozornosti.

Odstěhovala jsem se tedy s Anetkou k mým rodičům a manžel zatím zůstal v domě, ale bude se z něj brzy stěhovat. Prozatím fungujeme tak, že se střídáme o víkendech a přes týden si Anetku manžel někdy vezme po školce i přes noc. Nevím, jestli je správné, aby si ji bral i přes týden, aby v tom neměla zbytečný zmatek.

S Anetkou jsme o rozvodu ani našich hádkách zatím já ani manžel nemluvili. Ale přijde mi, že se její chování od přesunu k mým rodičům změnilo, víc se vzteká. Snaží se všechno si vykřičet nebo vybrečet. A nevím, jak a co udělat, aby touto změnou prošla co nejvíc v pohodě. Podotýkám ještě, že mého přítele dobře zná odmala, stýká se s ním a říká mu strejdo. Není podle vás špatně, že se s ním stýká?

Odpověď odborníka: Naplánujte s manželem rozhovor a dcerou

Mgr. Honza Kaňák, psychoterapeut

Dobrý den Doro, jestli dobře rozumím situaci, kterou popisuje v dotazu, tak mezi vámi a manželem došlo k neshodě v tom, co je pro každého z vás podstatné pro život. To pak vedlo k tomu, že jste se s manželem domluvili, že se rozvedete a vy s Anetkou jste se odstěhovaly. Z vašeho dotazu nevím, jestli a jak jste s Anetkou mluvili o současné situaci, proto i návrhy, které níže uvádím, berte jen jako obecná doporučení. Je možné, že něco z toho jste již s Anetkou probírali. I to, že je teď Anetka smutná, vzteká se, pláče, může být tím, že neví, co se to vlastně děje, nebo to naopak tuší a je z toho nazlobená, smutná.

Před tím, než se budu věnovat tomu, co se z hlediska výzkumů i praxe ukazuje jako užitečné pro plánování rozhovoru a samotný rozhovor s dětmi ohledně rozvodu, chtěl bych Vám říci, vám všem držím palce, abyste situaci zvládli co nejlépe a aby bolela co nejméně. Rady různých odborníků se většinou dělí podle toho, co promyslet dopředu před samotným rozhovorem s dětmi či dítětem a co pak dělat během rozhovoru. Zkusím se tohoto dělení přidržet.

Co promyslet dopředu:



Rozhodnout se, jestli se opravdu chcete rozvádět. Děti zásadně informovat o rozvodu, až když je rozhodnuto. Domluvte se, kdy můžete být u rozhovoru oba dva i s manželem (pokud zvládnete společný rozhovor bez hádek mezi vámi dvěma). Zásadně se nedoporučuje říkat o rozvodu dětem před tím, než jdou ráno do školy, než jdou večer spát atp. Je potřeba počítat s tím, že se budou chtít třeba ptát, budou smutné. Nejlepší variantou se asi zdá nějaké dopoledne v den, kdy můžete být pak všichni doma (sobota, neděle, svátky).

Promyslete, co nejlépe to bude možné, jak bude vypadat život potom: kde, kdo s kým bude bydlet, jak se bude Anetka s kým vídat. Napište si poznámky, co a jak Anetce říci (viz také dále co během rozhovoru), nenechávejte rozhovor náhodě. Velmi užitečné je také probrat ještě celou plánovanou situaci s odborníky, protože každé dítě je jedinečné a i vy máte plné právo nezůstat v plánování sama. Můžete se obrátit telefonicky na Rodičovskou linku, můžete tam i probrat, jak to udělat se stýkáním se s vaším novým přítelem.

Během rozhovoru:

Počítejte s tím, že rozhovor může trvat déle, než jste plánovali a rezervujte si minimálně hodinu času.

Zdůrazněte, že to není chyba Anetky. Děti si to často myslí, že za to můžou ony. Stejně tak mají dojem, že když budou hodnější a poslouchat, tak spolu rodiče zůstanou. Většinou se na to děti samy neptají a je dobré jim říci, že to je takhle rozhodnuté a že to rozhodnutí změnit nemůžou. Konkrétní formulace samozřejmě záleží na tom, jak s Anetkou mluvíte o tom, co zažívá a právě osobní kontakt s odborníkem vám může pomoci si vyzkoušet různé varianty, jak to říct. Pro děti předškolního věku je tohle složité pochopit.

Mluvte o situaci tak, že vy jako dospělí jste se přestali mít rádi, ale Anetku budete oba dva mít rádi pořád.

Neobviňujte se v rozhovoru navzájem v tom, čí je vina, že se budete rozvádět, mluvte o rozvodu jako o vašem společném rozhodnutí.

Je možné také zdůraznit, že vy, dospělí, budete takhle šťastnější.

Anetce popište, jak to bude vypadat dál, kdo se o ni bude starat, kde bude bydlet, kdy se bude vídat s druhý rodičem

Nechlácholte Anetku tím, že to „bude dobrý“. Pro děti je rozvod většinou bolestivý, takže je lepší vyjádřit pochopení pro to, že jsou smutné.

Připravte se na to, že se může Anetka zlobit, křičet, plakat, ale také si může jít pak hrát, jakoby nic (což neznamená, že se jí vše nedotýká).

Buďte připravení s Anetkou mluvit o jejích otázkách i v následujících dnech a týdnech.

Na období po rozvodu se pak doporučuje, aby žila Anetka v co nejvíce shodném režimu jako před rozvodem (kdy se jí, kdy se hraje, kdy se chodí na procházky atp.). To, že je každodenní život co nejvíce podobný a že rodiče projevují o dítě zájem, starají se o ně, pak dětem pomáhá vše zvládnout. Někdy je také užitečné využít pomoci rodinné terapie (s vyhledáním kontaktů vám mohou pomoci na Rodičovské lince), která může vám všem třem zvládnout situaci co nejlépe.

Přeju, ať vše zvládnete co nejlépe

Honza Kaňák, psychoterapeut centra Modré dveře