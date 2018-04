Jak radostně vstávat?

Například: Pokud jde někdo spát v 11hodin večer a spí 10 hodin, „naspal“ 5 cyklů. V týdnu se mu tedy bude určitě lépe vstávat v 7 hodin, na konci čtvrtého cyklu, než v půl osmé, uprostřed cyklu dalšího.



„Podívejte se na kočky,“ přidává se profesorka tance Annick Pasquierová. Po probuzení se dlouze protahují. Pomáhá to zrychlit krevní oběh a tím se jaksi „zaktivizovat“. Zároveň radí: Zívejte s ústy dokořán a klidně i nahlas, zvedněte ruce nad hlavu a protáhněte každou zvlášť. Totéž platí pro dolní končetiny. Zhluboka dýchejte a nakonec pomalu vypijte sklenici nechlazené vody.

Tma stimuluje produkci melatoninu v těle (chuť spát), je proto dobré rozsvítit hned po procitnutí.



A co ranní rozcvička? Každý ví, že je zdravá, že by měla trvat alespoň 10 minut, v ideálním případě tři čtvrtě hodiny. Ale kdo na to má ráno čas a chuť? S celkem přijatelnou tříminutovou verzí rozcvičky přišla německá „fitness královna“ Jennifer Wadeová. „Choďte na místě,“ radí. První minutu zvolna choďte na místě a energicky rozhazujte rukama dopředu a dozadu. Další minutu zvyšujte tempo a posledních patnáct vteřin sprintujte (stále ovšem na místě). Třetí minutu už jen zvolna zpomalujte.



Ti, kteří rozcvičku praktikují, na ni nedají dopustit a navíc tvrdí, že úžasně pozvedne náladu, což bývá ráno opravdu k nezaplacení. Doktor Marc Schwob pamatuje i na ranní sprchu. Říká: „Večer klesá celková tělesná teplota, což stimuluje spánek, proto se před spaním nedoporučuje horká lázeň, ani studená sprcha ráno. Nejlepší je začít horkou vodou podél páteře a postupně, směrem k chodidlům, vodu ochlazovat“.

Dietoložka Agnès Mouton-Gensburgerová zase uvádí na pravou míru rituál snídaně: „ Nic se nestane, nesnídáme-li vůbec.“ Z dlouhodobého hlediska je to dokonce zdravé, protože jíst mezi večerem a polednem dalšího dne napomáhá ukládání tuku. Jezme tedy až když dostaneme opravdu hlad a nezapomeňme na proteiny. Dodávají okamžitou energii a podporují tvorbu dopaminu a noradrenalinu, známých „budičů“.

Doktorka Gensburgerová proto svým pacientkám ordinuje především sýr, sóju, vejce, či kousek šunky. Ke správnému energetickému naladění potřebujeme také vitamíny B, C, železo a magnézium.



Radostnému nakročení do nového dne účinně napomůže i následující koktejl: Rozmixujte 10 dkg jahod (nebo podle sezóny hrušku, banán, kiwi…), přidejte šťávu z půlky citrónu, polévkovou lžíci medu nebo javorového sirupu a malou sklenku sojového mléka. Tak dobrou chuť a dobré ráno!