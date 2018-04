Meldonium mohlo Šarapovové uškodit. Při výkonu i zdraví, tvrdí doktor

V létě to budou čtyři roky, co Maria Šarapovová byla naposledy světovou tenisovou jedničkou. Od té doby se marně pokoušela vrátit na vrchol žebříčku. Podle vlastního vyjádření látku meldonium neboli mildronate požívala 10 let. Může to souviset? Podle doktora Martina Staňka ano.

„Možná právě proto Maria Šarapovová není světovou jedničkou,“ řekl iDNES.cz Staněk. Proč? Jeho účinky jsou kontraproduktivní, byť má organismu pomáhat - předepisuje se pacientům s anginou pectoris a také u srdečního selhávání.

„Negativní dopad to může mít zejména u vytrvalostních sportů, a pokud je přípravek užíván každodenně, musí to mít negativní dopady na jakýkoliv sportovní výkon, kde není možné aktuální potřebu energie pokrýt zvýšeným příjmem sacharidů,“ tvrdí Staněk.

„Zařazení této látky mezi zakázané ze sportovního hlediska chápu, ale silně pochybuji, že tato látka může dlouhodoběji pozitivně působit na sportovní výkon. Nevím o věrohodné studii, která by to prokazovala. To, co se o této látce píše nic takového nepotvrzuje a z popisovaného mechanismu účinku nic takového automaticky nevyplývá.“

Šarapavová tvrdí, že meldonium prý brala kvůli nedostatku hořčíku a proti výskytu cukrovky, která je v její rodině dědičná.

V Česku se lék neprodává

Meldonium je látka, která působí na kardiovaskulární systém, látkovou výměnu. „Je to látka malého významu a v moderní farmakoterapii nemá místo,“ je přesvědčen Staněk.

V Česku není zaregistrován žádný lék s obsahem této látky. Vyrábí se v Lotyšsku a je exportován do postsovětských zemí, kde se léky běžně prodávají i bez lékařského předpisu. Nelegálně se tak může dostat i do Česka.

Při nevhodném užívání hrozí i předčasná smrt

Farmaceut Staněk dokonce nevylučuje, že dlouhodobé užívání meldonia může zdravého člověka ohrozit dokonce fatálně. „Zkušenosti s touto látkou jsou malé a je pravděpodobné, že se vyskytnou případy, kdy lék může vážně poškodit zdraví. Zejména v případech, kdy bude užíván v kombinaci s jinými léčivy a v nevhodných indikacích. Právě použití v kardiologii považuji za problematické a nedostatečně efektivní. Může zbytečně způsobit předčasnou smrt,“ varuje doktor.

Podle Staňka meldonium může rovněž negativně ovlivňovat látkovou výměnu tuků. „Pokud by byly popisované farmakologické účinky skutečně významné, o čemž pochybuji, očekával bych z nich vyplývající zvýšené riziko steatózy jater, snížení jejich funkce i vážnější poruchy metabolismu krevních tuků se všemi známými dopady na lidské zdraví,“ říká farmaceut, podle něhož je nepravděpodobné, že se ve vyspělé medicíně někdy tento přípravek uplatní.

„Je třeba si uvědomit, že černý trh hledá dostatečně bezpečné molekuly, které by mohly být dobře prodejné za účelem zvýšení sportovního výkonu. Chytá se proto každé vědecké informace, kterou by mohl přetavit na přesvědčivé obchodní tvrzení směrem ke sportovní veřejnosti,“ dodává Martin Staněk.

Šarapovová se k dopingu přiznala 7. 3. 2016: