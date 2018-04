Jak prožít Vánoce bez zdravotních potíží

ČTĚTE TAKÉ:

10 rad, jak o Vánocích nepřibrat

Zatímco nevolnost po příliš vydatném obědě není důvodem k návštěvě lékaře, některé stavy vyžadují záchranku nebo pohotovost.

"Někdo jezdí na pohotovost i kvůli věcem, které vůbec nejsou vážné, týká se to zejména osamělých a neurotických lidí, kteří mají tendenci panicky reagovat i na nevelké obtíže. Jiní naopak podceňují i závažné příznaky," vysvětluje praktický lékař Jan Jelínek.

Velmi doporučuje, aby si nemocní lidé s sebou kromě svých léků na návštěvy brali i propouštěcí zprávy z nemocnice a podobně. "Když je nemají, lékaři pak musí v případě zhoršení jejich stavu řešit vše od začátku," upozornil lékař.

Nejčastější prohřešky proti zdraví

• přejídání se, přemíra alkoholu a následné zažívací potíže

• lidé se nevzdávají naplánovaného programu, ani když je třeba trápí nějaká viróza, která se jim pak zbytečně vleče, navíc nakazí i ostatní - třeba na návštěvách

• alergické reakce vyvolané ochutnáváním neobvyklého ovoce a mořských plodů u citlivých lidí, alergici by si podobné experimenty měli odpustit

• popáleniny při hektickém vaření

Kdy volat pohotovost, případně tam vyrazit?

• nevolejte kvůli věcem, které snesou odklad, například ekzémy

• naopak volejte, když má dítě nebo dospělý vysoké horečky, zvrací nebo má křeče

• telefonicky se poraďte, pokud se zhoršila probíhající infekce

Kdy volat záchranku na čísle 155?

• v případě poruch vědomí, selhávání dechu a oběhu, vážnějších úrazů

• pozor třeba na příznaky mozkové mrtvice, mezi které patří oslabení jedné poloviny těla, brnění v polovině těla, poruchy vidění, kdy člověk může dočasně ztratit zrak, postižený může také ztratit řeč či si nemůže na něco vzpomenout

• rychlou pomoc vyžaduje i infarkt, na který ukazuje pálivá bolest za hrudní kostí

• u dětí volejte záchranku, pokud je dítě zraněné, dusí se nebo má silné křečovité bolesti břicha

• na číslo 155 zavolejte, i když si nejste stoprocentně jistí, zda jsou potíže tak závažné, dispečerky to dokážou posoudit lépe než vy

• v oblasti, kde není signál, volejte na číslo univerzálního záchranného systému 112, počítejte však s přepojováním