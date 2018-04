Jak proti depresi

16:17 , aktualizováno 16:17

Veselá nálada jde natrénovat! Začnu hned ráno: při pohledu do zrcadla se otřesu, ale hned roztáhnu pusu do úsměvu a popřeju si dobrý den! Pak si pustím radio - to musí každý podle svého, já jenom ČR 2 - a když hrají, tak si s nimi notuji.