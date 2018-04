Omlazení pomocí krevní plazmy. Co byste měli vědět, než ho vyzkoušíte

Je to dermatologická metoda, která patří do skupiny takzvaných miniinvazivních – to znamená, že neprobíhá jen „na povrchu“, ale celistvost pleti naruší jen mírně. Provádí se v lokální anestezii, speciální krém zajistí, že vpichy jehličkou budou snesitelné.



Zájemci či zájemkyni o omlazení lékař nejdřív odebere krev, kterou vloží do centrifugy. „V ní se oddělí plazma, která obsahuje trombocyty čili buňky, které obsahují růstové faktory. Po pěti minutách v centrifuze se pacientovi aplikují injekčně do dané lokality,“ vysvětluje korektivní dermatoložka Eva Harapátová z Medicom Clinic.

V injekci, kterou se vpichuje nejen do obličeje, ale i do dekoltu, krku či hřbetů rukou, je možné plazmu namíchat s jinou látkou podle potřeby klienta. Může to být třeba kyselina hyaluronová. „Ta řeší stav prohlubní, jako jsou například vrásky nebo nosoretní rýhy. Samotná plazma pak působí ve svrchní vrstvě kůže třeba na kruhy pod očima, velké póry nebo jizvy po akné.“

Cizí látky? Raději vlastní krev

Plazma obecně pomáhá regeneraci podkoží, obsahuje totiž velké množství proteinů a krevní destičky s růstovými faktory. Oblíbená je však především proto, že umí aktivovat kolagenní vlákna, která jsou zodpovědná za pružnost pleti a které s věkem ubývají.

Velkou výhodou plazmaterapie je podle Harapátové fakt, že nemůže způsobit alergickou reakci: „Jedná se ostatně o vlastní materiál pacienta.“ Samotný zákrok, jehož cena se pohybuje kolem pěti tisíc korun, trvá asi půl hodiny, dermatoložka doporučuje dvě aplikace po měsíci. Výsledný efekt se dostaví přibližně za měsíc od druhé aplikace.