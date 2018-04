Jak pro(v)dat sebe sama aneb Odstartujte svou milostnou kariéru

Vždyť příležitost přesvědčit o sobě a svých schopnostech máte také jenom jednu. Vyzrajte proto na ostatní kandidátky a svou milostnou kariéru začněte budovat hned teď.

Co nám o sobě řeknete? Jaké jsou vaše silné a slabé stránky? Proč bychom měli vybrat právě vás? Takovým a dalším zvědavým otázkám se u pracovního pohovoru nevyhnete. Působivé odpovědi jsou klíčem k vysněné pozici a způsob vašeho vystupování vám může otevřít cestu k úspěšné kariéře. A v lásce je to nemlich to samé.

Životopisem to začíná

Curriculum Vitae je důležitý dokument, jehož obsah a forma vás reprezentují a rozhodují o tom, zda o vás "druhá strana" projeví zájem. A podle čeho se váš protějšek rozhodne, jestli vás skutečně pozve na rande? Možností je hned několik. Za prvé můžete zapracovat na svém seznamovacím inzerátu. Ten by měl být stručný, vtipný a originální. Snažte se vyhnout klišé typu "sympatická slečna hledá…", "mám srdce na pravém místě", "jsme naladěni na stejnou vlnu?"…

Raději formulujte svou charakteristiku do několika vět, lehce a s humorem. Můžete třeba svůj popis poskládat pouze z čísel a pak doplnit vysvětlení, např.: 30, 140 00, 5, 3, 45, 1 (30 = tolik mi je let, 140 00 = bydlím na Praze 4, 5 mám rybiček v akvárku, 3 x týdně chodím plavat, 45 km jsem včera ujela na kole, 1 = je to poprvé, co si podávám seznamovací inzerát). Nebo použijte pouze počáteční písmeno křestního jména a odlište tak svůj inzerát od ostatních, například: "Zvědavou Zuzu ze Zlína zajímá zumba, zvířata a zelenina, zvláště ze zvědavosti zkouší získávat zajímavé zkušenosti." Je to jen na vás, použijte svou kreativitu, fantazii se meze nekladou.

Pokud se on-line seznamkám vyhýbáte, upravte si profil na jiných portálech. Hodně o vás prozradí sociální sítě, jako je třeba Facebook. Proberte důkladně všechny své fotografie a zkuste se na ně dívat jeho očima. Fotoalba vašich plyšových mazlíčků, vzpomínek z nedávné dámské jízdy a zamilovaných pohledů bývalého přítele mažte rovnou. Také si dejte pozor na updatování statusů. Zprávy typu "nemáte někdo poslední díl Esmeraldy?" nebo "dnes mi neodtéká záchod" ho asi k romantické schůzce nezlákají. Rovněž se snažte vyhnout pravopisným chybám, váš "vinikající den" by mohl skončit velmi brzo.

Seznamte se s nabídkou a požadavky

Zaujalo ho vaše osobní CV a pozval vás na večeři? Výborně, ale ještě zdaleka není vyhráno. Stejně jako při hledání skvělého zaměstnaní, platí při výběru pana dokonalého hlavní zásada: dobře vědět, co chceme. Nebojte se proto sama pro sebe sestavit seznam požadavků, které by měl váš ideální partner splňovat. A počítejte s tím, že i na vás budou kladeny podobné nároky. Jeden ze způsobů, jak sladit svou nabídku s poptávkou, je dozvědět se o objektu zájmu co nejvíc ještě před první schůzkou.

Žijeme v době moderních technologií a k používání vyhledavače průkaz detektiva nepotřebujete. Stačí zadat jeho jméno a příjmení a do vteřiny máte k dispozici pár inspirativních indicií, které vám přinejmenším naznačí, jaké má váš potenciální partner sběratelské úchylky, jestli stále bydlí u rodičů a jak vypadají jeho skutečné fotografie (na rozdíl od těch, které si vystavil na internetové seznamce).

První schůzka jako přijímací pohovor

Začněte tím, že si načrtnete scénář vaší první konverzace a připravíte si zajímavá témata. Berte to tak, že možná budete mít pouze jednu příležitost ukázat, jaký máte rozhled. Zamyslete se proto důkladně nad tím, jaké poselství by mělo vaše "vystoupení" předat. Chcete působit jako chytrá, vtipná a energická žena? Snažte se pohotově navazovat na jeho monolog, připravte si pár úsměvných historek ze života a smějte se celým tělem – dovolte, aby vám nadšení vyzařovalo z očí, klidně divoce gestikulujte, smějte se nahlas. Optimismus a radost ze života jsou vlastnosti, které ještě nikdy nikoho neodradily.

Proč bych si měl vybrat právě vás?

Abyste toho druhého o svých přednostech skutečně přesvědčila, musíte svým silným stránkám důvěřovat hlavně vy sama. Od pracovního pohovoru se první rande opravdu moc neliší. Vždyť i tady musíte předložit dost argumentů pro to, aby si druhá strana vybrala právě vás. Podobně jako zaměstnavatele zajímají vaše schopnosti, konkrétní vlastnosti či představy o profesním růstu, také on bude zvědavý, jaká jste a co do vztahu můžete přinést.

Nebojte se proto dopředu si zodpovědět následující otázky: V čem se odlišuji od ostatních? Jaké mám ambice a plány do budoucna? Na co jsem ve svém životě pyšná, co se mi nejvíce povedlo? Čeho naopak lituji, co bych udělala jinak? Co očekávám od nového vztahu? Čím se motivuji, co mě nabíjí? Na závěr této mikroanalýzy zkuste najít tři své vlastnosti, které považujete za kladné a tři, které byste ráda změnila. Když budete pouze tvrdit, že jste vtipná, nikdo se tomu nezasměje.

První dojem je jen jeden

Neméně podstatným bodem přípravy je samozřejmě výběr vhodného outfitu. Láska na první pohled ve vnitřní krásu nevěří. Jděte jí proto malinko naproti. Znovu se uplatňuje pravidlo pracovního pohovoru: slušně, výrazně, ale ne vyzývavě. Minisukni prodlužte, výstřih mírně zahalte, třpytky do vlasů nechte doma. Tajemnou černou oživte barevnou šálou, broží či jiným šperkem a k všedním džínům přidejte netradiční pásek. Dávejte si pozor na zrádce z vlastních řad, jako jsou vysoké podpatky (nemůžete utéct), rudá rtěnka (nepřítel líbání) nebo podprsenka s vycpávkami (ty ponožky nejsou moje!).

Zkušební doba začíná

Prošla jste úspěšné výběrovým řízením a byla přijata? Gratulujeme! Je na čase začít vyjednávat o "pracovních podmínkách". Připravte se ale na to, že místo stravenek budete muset občas navařit, zkušební doba se prodlouží na neurčito a odstupné vám nikdo nenabídne. Když však budete mít štěstí, můžete se těšit z jiných benefitů… V případě kladného hodnocení vás totiž čekají slibné prémie!