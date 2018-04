Jak připravit velikonoční hostinu za čtyři hodiny

Dne předem si připravte těsto na perníčky, které potřebuje 24 hodin na rozležení. V den D začnete kotletami. Zatímco se budou marinovat, můžete se pustit do salátu, který necháte rozležet. Potom připravte jarní nádivku a ve vyhřáté troubě dodělejte perníčky. Nakonec ogrilujte kotlety a můžete podávat. Dobrou chuť!

Bramborový salát s vejci a pažitkou (90 minut) Pro 4 osoby

Potřebujete:

800 g uvařených a oloupaných salátových brambor

100 g uvařené mrkve

2 větší řapíky řapíkatého celeru

citronová šťáva na dochucení, asi z 1/2 citronu

200 g kyselých okurek + trochu láku na dochucení

4 vejce uvařená natvrdo

1 cibule nakrájená najemno

1 lžička dijonské hořčice

200 g zakysané smetany

2 lžíce majonézy

sůl a čerstvě mletý pepř na dochucení,

popřípadě trochu cukru na dochucení

2 svazky pažitky

Uvařené a vychladlé brambory a mrkev nakrájíme na drobné kostičky. Řapíky celeru povaříme v osolené vodě 1–2 minuty, necháme vychladnout, oloupeme tuhou slupku a nakrájíme na stejné kousky jako brambory. Přidáme nadrobno pokrájené kyselé okurky, cibuli a pokrájená uvařená vejce, osolíme, opepříme a vmícháme kysanou smetanu, majonézu a hořčici.

Vše důkladně promícháme a podle chuti a konzistence dotáhneme citronovou šťávou, popřípadě okurkovým lákem, cukrem, solí a pepřem. Přikryjeme potravinovou fólií a necháme v chladu odležet, aby se chutě rozležely.

Před podáváním omytou a okapanou pažitku nůžkami sestřihneme na stejnou délku podle nádoby, ve které budeme salát servírovat. Pažitkou postupně obkládáme stěny nádoby, již plníme připraveným salátem.

Marinované jehněčí kotlety s hráškem, fazolemi a karotkou (40 minut) Pro čtyři osoby

Potřebujete:

8 jehněčích kotlet

5–6 lžic olivového oleje

šťáva z půlky citronu

6–8 stroužků česneku na plátky

trochu nastrouhané kůry z dobře omytého citronu sůl a čerstvě mletý pepř

4 snítky čerstvého rozmarýnu nebo 1 lžíce sušené nati

50 g másla

2 jarní cibulky nakrájené na kolečka

4 stroužky česneku na plátky

150 g karotky nakrájené na kostky nebo plátky

200 g čerstvého nebo mrazeného hrášku

150 g zelených širokých fazolí

sůl a pepř na dochucení

1/2 lžičky sušeného nebo pár lístků čerstvého rozmarýnu

Omyté a osušené jehněčí kotlety po obvodu a u kosti nařízneme, naklepeme a urovnáme do mísy. Z oleje, citronové šťávy, kůry, nakrájeného česneku, rozmarýnu, soli a pepře připravíme v misce marinádu a přelijeme jí kotlety. Přikryjeme fólií nebo pokličkou a necháme několik hodin marinovat. Během marinování maso jednou obrátíme.

Na pánvi rozehřejeme máslo a osmahneme na něm pokrájený česnek a cibuli, když zesklovatí přidáme karotku, promícháme a na mírném ohni smažíme ještě asi 2 minuty a pod poklicí podusíme ve vlastní šťávě do poloměkka. Potom přidáme fazolky, hrášek a rozmarýn a ještě asi 5 minut společně dusíme, až je zelenina měkká, ale ještě křupavá. Celkově stačí 10 minut.

Hotovou zeleninu ochutíme solí a mletým pepřem. Rozpálíme si grilovací pánev a maso na ní po obou stranách opečeme, po každé straně asi 5–7 minut, přendáme na nahřáté talíře, obložíme podušenou zeleninou a ihned podáváme.

Jarní nádivka s uzeným a bylinkami (2 hodiny) Pro 4 osoby

Potřebujete:

500 g vepřové plece

250 g uzeného masa (nejlépe uzený bůček)

5 vajec

1 chlebíčková veka

1/4 l mléka

svazek petrželky, nasekané kopřivy nebo další nasekané jarní bylinky

sůl pepř a máslo

Kostičky veky, maso i bylinky smícháme, mírně osolíme a opepříme. Bílky ušleháme na tuhý sníh a vmícháme do směsi. Pekáč silně vymastíme máslem, nádivku do něho rozložíme a urovnáme, povrch pokapeme ještě máslem a upečeme v předehřáté troubě dozlatova. Podáváme teplé i studené s jarním salátem. Vývar z masa použijeme na polévku.

TIP: Veku můžete nahradit pokrájenými rohlíky, které namočíte asi na deset minut do vody nebo mléka s rozšlehaným vejcem a pak důkladně vymačkáte.

Velikonoční perníčky s cukrovou polevou a puntíky (25 minut) Asi na 30-40 kusů

Na těsto:

350 g hladké mouky + trochu na vál

50 g tekutého medu

160 g cukru moučka

2 celá vejce, 1 žloutek

špetka citronové kůry

1–2 lžíce perníkového koření

1 kypřící prášek do perníku

1/2 lžičky jedlé sody

Na polevu:

2 bílky

200–250 g moučkového cukru

pár kapek citronové šťávy

potravinářské barvy



Do mísy prosejeme mouku s kypřícím práškem a sodou a přidáme všechny ostatní ingredience. Zpracujeme nejdříve vařečkou a pak rukama zaděláme tuhé nelepivé těsto a na vále posypaném hladkou moukou vypracujeme bochánek. Ten zabalíme do potravinové fólie a necháme 24 hodin v lednici odpočinout.

Předehřejeme troubu na 180 ºC. Perníkové těsto rozválíme na pomoučeném vále na plát silný 4 až 5 mm. Tvořítkem vypichujeme oválky a přeložíme na plech vyložený pečícím papírem a upečeme dozlatova. Upečené perníčky stáhneme i s papírem z plechu a necháme vychladnout.

Poleva: Moučkový cukr několikrát prosejeme jemným sítkem a nasypeme do misky. Přidáme bílky a citronovou šťávu a třeme vařečkou, dokud nevznikne hladká poleva. Menší část polevy si dáme stranou do tří misek. Špetku potravinářské barvy rozpustíme v pár kapkách vody a vmícháme do polevy. Takto si připravíme modrou, růžovou a červenou.

Vrchní stranu perníčků namočíme nejdříve do bílé polevy a necháme zaschnout. barevné puntíky nakapeme štětcem. Perníčky je lepší upéct několik dní předem, nechat je uležet v těsnící krabici a potom zdobit polevou.