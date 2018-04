Jak připravit kachnu, husu, krůtu

4 kachní prsíčka * 3 stroužky rozetřeného česneku * 1,5 dl světlé sójové omáčky * 5 lžic světlého třtinového cukru (nebo medu) * 2,5 cm nastrouhaného kořenu zázvoru * 1 lžíce nasekané čerstvé natě koriandru * 1 lžička směsi čínského koření pěti vůní.K přípravě marinády smíchejte v misce česnek, sójovou omáčku, cukr, nastrouhaný zázvor, nasekaný koriandr a směsi čínského koření. Kachní maso vložte do nepříliš hluboké nekovové mísy a přelijte marinádou. Maso v ní několikrát obraťte, aby se marináda do masa plně vstřebala. Vyjměte maso z marinády a marinádu uschovejte na potírání. Maso grilujte nad dřevěným uhlím asi 20-30 minut, často je obracejte a štětečkem potírejte marinádou. Pokrájejte kachnu na plátky, které rozložte na ohřátých talířích.Tradiční sobotní jídlo Židů ve střední a východní Evropě. Pro šabat platí přísný zákaz rozdělávání ohně, a proto bylo třeba připravit šoulet o den dříve a do soboty jej udržovat teplý v mírně vyhřáté troubě.1,5-2kilová husa * 1 větší drobně pokrájená cibule * olej nebo husí sádlo * 5 stroužků utřeného česneku * 2 šálky hrachu * 2 šálky krup * 2 lžičky soli * 1/2 lžičky pepře * 1/2 lžičky mletého zázvoru * vývar nebo voda * olej.Očištěnou husu naporcujte, osolte a opečte na oleji nebo husím sádle spolu s cibulí. Předem namočený hrách a kroupy přidejte k huse, opepřete, přidejte zázvor a česnek a vše vložte do velkého hrnce. Podlijte vývarem nebo vodou a pomalu asi 2 hodiny duste. Potom dejte hrnec do vyhřáté trouby, kde zůstane až do oběda příštího dne.Takto upravená krůta se podává především v lidových hostincích italského přístavu Janov, kde vzniklo mnoho rafinovaných pokrmů, v nichž se snoubí sladké chutě ovoce s ostrým kořením.3/4 krůtích prsou * 1 lžička soli * 1/2 lžičky mletého zázvoru * 1 lžička mletého pepře * 2 lžíce bílého vína nebo šťáva z 1 citronu * 3-4 lžíce oleje * 1 menší hrozen vína * 1 oloupaný a pokrájený pomerančKrůtí maso pokrájíme, mírně naklepeme, okořeníme zázvorem a bílým pepřem, pokapeme bílým vínem nebo citronovou šťávou a dáme na chvíli do chladničky. Pečeme na rozpáleném oleji po obou stranách. Až je maso měkké, přidáme kuličky vína a pokrájený pomeranč a ještě chvíli podusíme. Před podáváním posypeme praženými mandlemi.