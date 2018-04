Blíží se začátek školy. Učivo neopakujte, raději dětem upravte režim

Nastupuje váš potomek v září do první třídy a vy teď propadáte panice, co všechno neumí a měl by umět? Pokud jste v lednu prošli zápisem, je pravděpodobně na školu naprosto připravený. A pokud ne, stejně už nic velkolepého nedoženete.

„Prodávají se sice všelijaké doplňovačky a kvízy pro budoucí prvňáčky, ale když po nich dítě vyloženě nebaží, nenutila bych mu je,“ říká učitelka Mirka Černá z pražské základní školy Chmelnice. Podle ní je přirozené, že někdo umí číst, psát a počítat a někdo ne. „Ze zkušenosti však vím, že rozdíly se brzy vyrovnají. Do školy jdou děti proto, aby se to všechno naučily.“

Čtěte v magazínu Rodina DNES Jak se nejlépe přehoupnout z prázdninového režimu na školní si přečtěte 21. srpna 2015 páteční magazín MF DNES Rodina DNES.

Opakování v posledním týdnu prázdnin nedoporučuje pedagožka ani ostříleným školákům. Podle ní by si měly děti prázdniny užít do poslední chvilky. Spíš je podle ní důležité navyknout děti na jiný režim vstávání. To znamená posílat děti dřív spát a budit je zhruba ve stejnou dobu jako ve školním roce, aby pro ně nebyl začátek školy šok.

S tímto doporučením se ztotožňuje i moderátorka a aromaterapeutka Monika Valentová. „O prázdninách rozhodně nic neopakujeme a ani si to při té punkové morálce neumím představit. Mám pocit, že učitelé jsou na stádo divochů připraveni, a opakování nechávám s radostí na nich. Jediné, o co se snažíme, je, aby zase holky byly v posteli dřív než v jedenáct,“ svěřuje se Valentová.

Děti potřebují motivaci

Zpátky do lavic Po prázdninách do školy? Jak vybavit své ratolesti, řeší maminky v diskusi na eMimino.cz. Děti stahují celodenní rozvrh pro školáky zdarma.

Odborníci také doporučují u dětí nezapomínat na správnou motivaci. Není od věci s budoucím prvňákem na školu občas zavést řeč, zajít se na ni podívat, zavzpomínat na to, jaké to bylo, když vy jste šli poprvé do školy, povyprávět, kde se bude přezouvat, kde jíst, jak dlouho trvá vyučovací hodina a přestávky.

Druhákům, třeťákům a starším dětem budete možná taky muset trochu pomoct. Připomeňte jim kamarády a kamarádky, oblíbené kroužky, cokoli, co je baví a na září je natěší.

Jak trénovat dětský mozek, si můžete přečíst v neděli 23. srpna na stránce OnaDnes.cz., kde vám poradí zkušená učitelka Markéta Klingerová.