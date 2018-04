Jak přimět hormony, aby pracovaly pro vás?

VYLAĎTE SVÉ VNITŘNÍ HODINY

Melatonin (hormon mladosti a spánku) způsobuje, že skutečnou noc máme kolem desáté večer. Tehdy nám poklesne tělesná teplota, cévy se mírně stáhnou, průtok krve se zpomaluje, orgány utlumují svou činnost. Ideální čas zalézt do postele.



Kolem šesté ranní melatonin klesá, cévy se roztahují, stoupá vnitřní teplota a nadledvinky začínají produkovat hormon kortizol, který nás vybuzuje do akce. Hladina melatoninu stoupne během dne ještě odpoledne. Melatonin určuje i to, že jsme nejplodnější ke konci léta. Pokud se tedy snažíte otěhotnět, vezměte si dovolenou na konci srpna a je celkem jedno kde, stejně ji asi strávíte v posteli.



SNIŽTE RIZIKO RAKOVINY PRSU

Hrozba rakoviny prsu stoupá, když máme delší dobu v těle vysokou hladinu ženského hormonu estrogenu. Proto nám tato choroba nejčastěji hrozí na počátku puberty a ke konci menopauzy. Když budeme před začátkem menopauzy jíst potraviny bohaté na vlákninu, snížíme tak hladinu estrogenu kolujícího v našem těle.



Důvod je zřejmě ten, že potraviny bohaté na vlákninu obsahují rostlinnou látku fytoestrogen, která je tak podobná našemu estrogenu, až je tělo zmatené, má dojem že estrogenu už je dost a jeho produkci zastaví. Nejvíce fytoestrogenu najdete v hrachu, fazolích (hlavně sojových) a semínkách, nejlépe lněných. Ani kolísání hladiny estrogenu není pro nás dobré a efektivním způsobem, jak ji udržet ve zdravých mezích, je cvičení.



Během tělesné námahy se totiž z tukových buněk uvolňuje enzym aromatáza, který dokáže přeměnit androgeny, mužské pohlavní hormony, na slabší formu estrogenu. Ženský hormon progesteron působí jako silné sedativum. Takže k zubaři se objednávejte, když ho máte nejvíce – ve třetím týdnu menstruačního cyklu.



DNES CHOĎTE K ZUBAŘI TEHDY, KDY TO BUDE MÉNĚ BOLET

Ženské hormony ovlivňují naše vnímání bolesti. Estrogen ovlivňuje počet nervů, které aktivuje bolest, a progesteron, jehož hladina stoupá ve druhé fázi menstruačního cyklu, funguje jako silné sedativum. Tím se dá vysvětlit i klid, který cítíme ve druhé polovině těhotenství. Takže pokud máte možnost, objednávejte se k zubaři a na jiné bolestivé procedury ve třetím týdnu menstruačního cyklu.

CVIČTE A NESTÁRNĚTE

Jak stárneme, postupně nám ubývá svalové hmoty, což je nebezpečné, protože jsme méně obratní a hrozí nám pády. Poslední výzkumy odhalily, že svaly už se v pozdějším věku neobnovují díky konzumaci proteinů, protože na ně nejsou tak citlivé, jako v mládí.



Nicméně aktivní cvičení, stačí třeba rychlá chůze, povzbuzuje tvorbu růstového hormonu a když do hodiny po takovém cvičení sníte nějaké zdravé proteiny (třeba libové hovězí nebo rybu), účinkují ve spojení s růstovým hormonem mnohem výrazněji. Hodně projevů, které přiřazujeme stárnutí, jako třeba tenčí kůže a výraznější ukládání tuku, způsobuje nedostatek růstového hormonu, který si můžeme vyrobit cvičením.



LÉKY BERTE PODLE TOHO, KDY NEJLÉPE ZABÍRAJÍ

Hormon melatonin ovlivňuje mimojiné i některé příznaky našich chorob. Třeba to, že nám teplota stoupá převážně v podvečer. Hodně léků zabírá jinak ráno a jinak večer, proto nám je lékaři předepisují na určitou denní dobu. Vyplatí se jejich radám naslouchat, protože načasování tu není samoúčelné. Například prášky na vysoký krevní tlak berte v noci, protože pak zabírají ve chvíli, kdy je nejvíce potřebujeme, a to ráno. Tehdy je totiž náš krevní tlak přirozeně nejvyšší. A steroidy mají nejvyšší účinek pozdě odpoledne, stejně jako léky s paracetamolem na snížení horečky.



Britská spisovatelka a popularizátorka vědy Vivianne Parry, autorka knihy Pravda o hormonech, dokonce cituje lékařský výzkum, podle kterého je možné snížit vedlejší účinky chemoterapie, když se léky berou v určitou hodinu. A to i v případě, že je dávka léků větší. Konkrétní hodina se liší podle druhu léku. A u dětí s určitým druhem rakoviny je riziko návratu choroby až třikrát vyšší, když podstupují chemoterpaii ráno, než když ji podstoupí večer. Knihu vydalo v angličtině nakladatelství Atlantic Books.



ZLEPŠETE SVŮJ SEXUÁLNÍ ŽIVOT

Věděla jste, že vaše vaječníky vyrábějí i mužský hormon testosteron? A že dokonce i náš nejhojnější hormon DHEA, matka všech hormonů, se považuje za mužský? Ve skutečnosti se jmenuje dehydroepiandrosteron, takže chápete, proč se mu říká zkratkou a matka je to proto, že z něj vznikají ostatní naše hormony.



Mužské hormony řídí jak u mužů tak u žen sexuální touhu. Takže si jich važme, ale pozor – ničí je alkohol. Přeměňuje je na ženský hormon estrogen, což je mimo jiné důvod, proč muži, kteří pijí hodně alkoholu mají téměř ženská prsa. Takže kdo má rád sex, měl by pít alkohol maximálně jednou týdně.

NEROZČILUJTE SE, KDYŽ SE VODA NECHCE VAŘIT

V mozku máme jakousi minutku. Jakmile začne nějaká známá situace, třeba zapneme rychlovarnou konvici, minutka se spustí a s ní produkce dopaminu. Dopamin je látka vznikající v mozku, když na něco čekáme. Když jsme ve stresu, zdá se nám, že se voda vaří déle.



Důvodem je to, že stresové hormony kortizol a adrenalin zvyšují množství dopaminu a zpomalují naše vnímání času. Stačí si uvědomit, že si s naším vnímám času hrají hormony a možná budeme méně nervózní.



SNIŽTE PŘÍJEM TUKŮ – ZMATETE SVÉ HORMONY A ZHUBNETE

Vědci nedávno objevili hormon hladu jménem ghrellin. Vzniká v žaludku a je to velmi silný povzbuzovač chuti k jídlu. Ghrellinu máme nejvíc, když jsme dlouho nejedli a těsně po jídle jeho hladina výrazně klesne.



Je v tom ale jeden háček. Ghrellin klesá, když si dáte jídlo plné karbohydrátů, ale na tuk skoro nereaguje. Takže když sníte tučné jídlo, hormon hladu neklesá a stále hlásí ,nahoru‘ že byste ještě jedla. Kdo chce zmást svůj žaludek, vymění máslo, špek a škvarky za luštěniny, chleba a cereálie.