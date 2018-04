Jak přežít začátek školního roku

Obrázek usměvavého školáčka, který s poskakující brašnou na zádech radostně uhání v první školní den za vzděláním, můžeme uklidit do složky sci-fi a pojďme raději zjistit, jak dětem pomoci začátek školy v klidu přežít. Přechod z prázdninové volnosti do školního režimu není totiž žádná legrace. A to se zdaleka netýká jen těch, kdo do školních lavic usednou letos poprvé.



TO JE KNIHA, VZPOMÍNÁŠ SI?



Udělat z malého divocha školáka lze nejlépe tak, že ho moc zdivočet nenecháme. Přistrkujeme mu o prázdninách zajímavé knížky, přimějeme ho k sepsání prázdninového deníku nebo alespoň několika dopisů babičce, poutavě si s ním povídáme o přírodě a světě kolem. „Pokud má rodič dojem, že například třeťákovi nešla moc matematika, může ho během prázdnin posílat na nákup a dát mu předem úkol, aby spočítal, kolik asi nákup bude stát,“ radí dětská psycholožka Ilona Špaňhelová. Učitelky základních škol zase doporučují rodičům, aby poslední týden prázdnin s dětmi letmo a třeba formou hry zopakovali to, co se děti vloni naučily. Pomocnou ruku nabízejí třeba knihy nakladatelství Sinus s názvem Opakuj si o prázdninách, ve kterých najdete cvičení na zopakování látky první až páté třídy.



DOBRÉ OČI A PLNÉ BŘÍŠKO



Jste pragmatik a říkáte si, že když jste přežili školu vy, přežije ji i vaše dítě, a žádnou zvláštní přípravku mu nechystáte? Pak se omezte na to nejnutnější: prohlídku u očního lékaře, abyste měli jistotu, že syn či dcera dobře vidí nebo má dostatečné brýle; že má všechna potřebná očkování, a pak nakupte suroviny na zdravé a vydatné snídaně. Ranní start dokáže školáka taky smířlivě naladit.



TÝDEN DO STARTU



„Podle mého názoru je vhodné, aby alespoň poslední víkend prázdnin strávilo dítě doma,“ radí doktorka Špaňhelová. „Pokud například na školu připravujeme prvňáčka, je fajn, když mu uděláme přehledný kalendář, kde jasně vidí, kdy už škola začíná. Je také dobré, pokud si rodiče a děti udělají čas na sebe a řeknou si, jak právě končící prázdniny prožili, co se jim nejvíc líbilo, co by chtěli zopakovat a jak se těší nebo netěší do školy.“



JEDEN DEN PŘED



Abychom předešli ranním zmatkům, je dobré připravit školákovi slavnostní oblečení už den dopředu. Zejména pokud jde o holčičku, neuškodí v tomto směru krátká konzultace - v případě nesouhlasu by totiž po ránu mohlo dojít k závažnému zdržení. Jde-li dítě do školy poprvé, nezapomeňme do kabelky přibalit pytlík bonbonů nebo čokoládu, abychom ve chvíli, kdy ostatní rodiče počastují své ratolesti kornoutem plným sladkostí, nemuseli utírat potomkovi hořké slzy zklamání z tváře.



BUĎME REALISTÉ



Počítejme s marností snahy probudit v dítkách nadšení, že zase mohou listovat v moudrých knihách. Jen málo dětí se do učení na začátku školního roku vrhá s chutí. První dny se do školy těší, protože si musí se spolužáky vyměnit zážitky z prázdnin, a pak...: „Vzpomeňte si na sebe a na to, jak vám to ve škole šlo, a třeba vám to pomůže lépe se do dítěte vcítit. Vztah rodiče a dítěte přece nestojí na tom, jestli potomek nosí domů samé jedničky,“ říká dětská psycholožka na závěr.

CO RADÍ MÁMY LOŇSKÝCH PRVŇÁČKŮ HANA KOVÁŘOVÁ, 36, manažerka inzerce

Úplný zázrak jsou trojhranné tužky, které pomáhají dětem natrénovat správný úchop. Prodávají se dokonce i trojhranné nástavce na obyčejné tužky. KAMILA LAUDOVÁ, 40, na mateřské Nekupujte,zaručené’ balíčky pro prvňáky, protože klidně můžete první den školy zjistit, že vám půlka věcí chybí a druhá naopak přebývá. Počkejte raději na to, jaké pomůcky bude chtít paní učitelka. ŠÁRKA BEZDĚKOVÁ, 27, na mateřské

Nekupujte levné pomůcky. Na penálu s Mickey Mousem se pokazil zip a švihadlo s plastovými rukojeťmi skončilo brzy v popelnici. U věcí do školy dvojnásob platí, že levně koupené je dvakrát placené.

Jak má vypadat ideální školní taška?

OBRÁZEK se bude školákovi líbit, ale funkčnost je přednější než vzhled.

ODRAZKY nesmějí chybět na žádné pořádné školní brašně, čím víc, tím líp.

NA SVAČINU je nejlepší oddělená kapsa, do které u lepších aktovek přesně pasuje speciální plastová krabička.

POPRUHY mají být široké, záda aktovky pevná, polstrovaná a přitom prodyšná.

KAPSA NA PITÍ by měla být zvenku, kvůli případnému úniku sladké tekutiny.

KONSTRUKCE musí být pevná, povrch nepromokavý a brašna by měla sedět