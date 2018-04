Jak přežít vedro? Odlehčete líčení a nasaďte do boje lednici

1. Chraňte se vždy a všude

Opalovací krém nepatří jen na pláž a na odhalená ramena. I ve městě byste se měla mazat každé ráno, na dovolené noste aspoň malé balení krému stále u sebe. Nezanedbejte ani obličej a dekolt. Ochranný faktor od "třicítky" výše si žádají hlavně místa, která jsou nejvíce náchylná ke spálení: nos, lícní kosti a tváře těsně pod okrajem slunečních brýlí.

2. Odlehčete líčení

To poslední, po čem v tropických teplotách toužíme, je silná vrstva hutného make-upu a oční stíny rozmazané až za ušima. Odmítáte vyrazit ven zcela nenalíčená? Naštěstí to jde i jinak: "Použijte jen lehký make-up na vodní bázi nebo tónovací krém, ideálně s ochranným faktorem, a zafixujte transparentním pudrem," radí vizážista Tomáš Moučka z Make-Up Institute Prague.

"Můžete zvolit ještě lehčí variantu - pouze krycí pudr, který můžete opakovaně nanášet během dne. Hlavní je vždy make-up nanést na důkladně vyčištěnou pleť," dodává. "V letních vedrech obecně platí, že méně je více. Jestli chcete zazářit, zkuste třeba hit letošního léta, rtěnku v neonové barvě - nejlépe odolávají ty matné. Pak už stačí jen nanést voděodolnou řasenku a jednoduché, ale efektní líčení je na světě."

3. Kosmetiku skladujte v lednici

Nebojte, nemusíte ji celou vyprázdnit. Bude stačit jedna přihrádka na to nejnutnější. Některým produktům totiž vedra vyloženě nesvědčí. Lépe než na toaletním stolku bude v chladničce rtěnkám, kajalovým tužkám na oči a také lakům na nehty, které v nízkých teplotách pomaleji houstnou, a déle tak vydrží. Místo udělejte i hydratačnímu krému: až ho vytáhnete, osvěží vás lépe než dobře vychlazené pivo, navíc zmírní otoky a rozproudí váš krevní oběh.

4. Udržujte svěžest

Nebudeme si lhát - všichni se potíme. Antiperspirant na obličej sice ještě nikdo nevymyslel, ale vlhkost a mastnotu můžete odstranit i jinak: "Tvář neotírejte, jen lehce přiložte kapesník nebo ubrousky určené na odsátí potu," doporučuje Tomáš Moučka. "Pomůže také, když budete během dne pleť osvěžovat minerální vodou ve spreji."

5. Osolte si život

Je to jednoduchá přímá úměra: čím výš sahá rtuť na teploměru, tím víc se naše vlasy mastí. Kadeřníci proto radí zapomenout v létě na přípravky, které vaše lokny zatěžují. Sáhněte raději po spreji s obsahem soli, který můžete použít místo tužidla: "Naneste ho do vlhkých vlasů. Lehce je natuží, a přitom zbytečně nezatíží. Navíc se pak lépe foukají," vysvětluje Lucie Trnková ze salonu Portrait by Michal Zapoměl.

Toužíte po krásně strukturovaném účesu? "Sprej naneste do suchých vlasů a vyfénujte studeným vzduchem. Během pár minut tak vytvoříte uvolněný večerní vzhled," radí kadeřnice. A třešnička na dortu? Vaše lokny budou vonět, jako byste právě vyběhla z moře.