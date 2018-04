Jak přežít silvestrovskou oslavu bez úhony: pomůže vhodné jídlo

Novoroční kuřecí vývar

120 g kuřecího masa

2 lžíce oleje nebo margarínu

120 g zeleniny

1 l vody

sůl, zelenou petrželku

domácí nudle

Maso nakrájíme na kostičky a dáme do litru studené vody. Osolíme a vaříme do poloměkka. Na tuku orestujeme na kostičky nakrájenou zeleninu (můžeme i nahrubo nastrouhat), zalijeme vývarem s masem a vaříme doměkka. Vedle si uvaříme domácí nudle, které dáme do hotové polévky prohřát. Na talíři zdobíme zelenou petrželkou.



Sýrová pěna na zeleném listu

60 g margarínu Flora original

100 g ementálu 25%-30 % t. v s. (nebo jiného tvrdého sýra)

1 kapii

4 listy ledového salátu

citrónovou šťávu

zelenou petrželku

Sýr nastrouháme najemno, rozmícháme s margarínem, zakapeme citrónovou šťávou a přidáme nasekanou petrželku. Dobře rozmícháme a necháme v chladu asi 30 minut uležet. Následně ozdobně nastříkáme na listy ledového salátu a ozdobíme na malé kostičky nakrájenou paprikou. Stejně můžeme nazdobit na kolečka celozrnného rohlíku.



Minirolky z toustového chleba

1 plátek celozrnného toustového chleba

1 plátek tvrdého sýra

margarín Flora original

polotučný měkký tvaroh

stroužek česneku

červenou papriku (1 hranolek cca 10 cm dlouhý, široký 0,5 cm x 0,5 cm)

salátovou okurku (1 hranolek cca 10 cm dlouhý, široký 0,5 cm x 0,5 cm)

pažitku

Z toustového chleba odkrojíme kůrku, plátek poválíme válečkem na těsto (tak aby vznikla tenká hutnější podložka) a položíme na bambusovou podložku na sushi. Chléb namažeme margarínem smíchaným s lisovaným stroužkem česneku, položíme na něj plátek sýra a opět pomažeme tenkou vrstvou margarínu smíchaného s česnekem. Na přední okraj podložky položíme zeleninu a zarolujeme jako sushi. Rolku po povrchu potřeme tvarohem a obalíme v nasekané pažitce. Rolku nakrájíme na čtyři díly.