Jak přežít romantický večírek

Pravda, skutečné romantiky by ani jen nenapadlo strávit svátek zamilovaných na divoké párty. Hledali by spíše tiché místečko, kde by mohli nerušeni ševelit, jak by jen chtěli. Jenže není nutné vzdát se společnosti, kterou tolik milujete, abyste své lásce dokázali, že jste tou nejromantičtější bytostí na světě. Stačí jen pár hloupostí, které obvykle neděláte.