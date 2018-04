Jak přežít noční směny

Na velkých studiích je dokonce prokázáno, že osoby pracující na směny častěji trpí kardiovaskulárními chorobami nebo nemocemi zažívacího ústrojí. Existují lidé, kteří se takovému režimu prostě přizpůsobit nedokáží. Objeví se u nich bolesti hlavy, poruchy nálady, nepřekonatelná únava, střevní obtíže. Ti by si prostě měli najít jinou práci.

V době, kdy musíte pracovat, se co nejvíce vystavujte světlu, naopak když chcete a můžete spát, zajistěte si co možná klidnou a tmavou místnost. Investice do masivních závěsů nebo žaluzií se vám bohatě vrátí.

Nenechávejte si nejnudnější činnosti na období, kdy je ospalost nejsilnější. Tato krize obvykle přichází mezi čtvrtou a pátou hodinou ráno.

Najděte si v práci chvilku na krátké cvičení, nadechněte se občas čerstvého vzduchu, i kdyby to mělo být jen u otevřeného okna. Během noci dostatečně pijte, poslední káva by ale neměla být po třetí hodině ráno. Přineste si vlastní hodnotné jídlo, nespoléhejte na bagety a sušenky z automatu. Pokud to jde, neřiďte po noční službě automobil. Pravděpodobnost dopravní nehody je vysoká.

Nepředpokládejte, že zvládnete v noci pracovat a ve dne se starat o děti. Výsledkem by bylo jen vyčerpání. Pokud můžete, omezte střídání denních a nočních směn na minimum. Je lépe pracovat tři noci za sebou, než řadu nočních směn přerušit směnou denní.

Než půjdete spát, vypněte telefon. Pokud je to zapotřebí, dejte svému okolí najevo, že rušit váš spánek ve dne je stejně neohleduplné, jako někoho jiného budit uprostřed noci.

Když už nemáte pravidelný rytmus spánku a bdění, zachovávejte co největší pravidelnost v ostatních aspektech života. Více na www.dobry-spanek.cz.