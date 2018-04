Jak přežít návrat z dovolené

Tašky přetékající špinavým prádlem, prázdná lednička, schránka plná složenek a upomínek. Letošní dovolená za námi a ta další je někde v nedohlednu.

Stres se hromadí a najednou máme pocit, jako bychom žádné volno ani neměli. Jak se s touto zátěžovou situací vyrovnat? "Nejdůležitější je v první chvíli postarat se o vše živé. Zalít květiny, nakrmit rybičky. Pak je čas na stanovení priorit. Hlavně by se nikdo neměl snažit stihnout dát všechno do pořádku hned první den," říká psycholožka Zdeňka Sládečková.

Rozjezd trvá i týden

Podobný postup radí i při zvládání pracovních povinností. Výhodu má ten, kdo s touto situací počítal a stihl si alespoň část svých úkolů vyřešit dopředu, ještě před dovolenou. Jinak je třeba z hromady čekajících záležitostí pomalu vyřizovat jednu po druhé podle jejich naléhavosti. Je však nutné brát v úvahu, že rozjezd do plného tempa trvá dva tři dny, někomu i déle.

Stejně tak je nutný určitý čas na úpravu spánkových zvyklostí. O dovolené chodíme spát později a déle vyspáváme. Když pak najednou zazvoní budík, vnímáme to téměř jako útok.

"Úprava spánkového režimu určitě trvá několik dní, někdy i týden. Komu to dělá problémy, měl by chodit spát v pravidelnou hodinu a v pravidelnou hodinu i vstávat," říká lékařka Jitka Vaňková z neurologické kliniky pražské všeobecné nemocnice.

V létě se hubne těžko

Při odjezdu na dovolenou si hlavně ženy dávají předsevzetí, jak při pohybu v přírodě shodí alespoň dvě tři kila. "To je taková pověra, že v létě se na sobě nejlépe pracuje. Obvykle léto proběhne zcela bez práce, a navíc těch svodů je tolik - zmrzlina, cukrárny na výletě, grilování," upozorňuje psycholožka Sládečková.

Pokud nás už po pár týdnech opustila pevná vůle, jak se tedy vrátit co nejrychleji ke správným stravovacím návykům? "Doporučovala bych nechat si tak týden na rozkoukání, na pomalý přestup ke zdravějšímu životnímu stylu," doporučuje Zdeňka Sládečková.

Návrat z dovolené nemusí být stres

Dovolená má sloužit k nabrání sil, z kterých čerpáme energii po celý rok. Mnozí lidé však hned po návratu říkají: "Já si připadám unavenější než před dovolenou." Proč? Podcenili náročnost této situace.

Autu před domem ještě nevychladl motor a za dveřmi už probíhá hádka. Členové rodiny se nemohou dohodnout, kdo co a kdy udělá. Jsou unavení a vynervovaní po cestě z rekreace. Takovým konfliktům však lze předejít. "Lidé by si měli uvědomit, že je to náročná a stresující záležitost, a domluvit se na těchto věcech v klidu a předem," říká Zdeňka Sládečková.

Je už pozdě večer a druhý den všichni musí do práce. "V takové chvíli je dobré udělat jen to nejnutnější a vše, co může počkat, odložit," radí Sládečková. "Pomůže, když na pár dní trochu slevíme z běžných standardů rodiny. Například i když jsme zvyklí na teplé večeře, oželíme je nebo si společně zajdeme někam na jídlo."

Těším se do práce!

Podobná situace pak nastává ráno na pracovišti. V počítači několik desítek nebo i set e-mailů a telefon pořád zvoní. Každý z volajících je nadšen, že konečně sluchátko zvedá ten správný člověk. "V něčem je to podobné, jako by člověk začínal ve zcela novém zaměstnání," říká psycholog Luděk Špaček.

"V takové chvíli je potřeba pracovat na své sebemotivaci. Přesvědčit sám sebe, že se na práci těším, že je to něco, kvůli čemu jsem studoval a co chci dělat, něco, co mě baví a zajímá. Kdo je otrávený a říká si zatracená práce, sám sobě nepomůže," tvrdí psycholog Vladimír Täubner.

I on radí, že není moudré snažit se zvládnout všechno naráz. "Je na místě stanovit priority. Postupovat od důležitého k méně důležitému. Nelze hned přečíst a vyřídit každý e-mail. Ono to ani není nutné. Ví se, že skutečně důležitých je pouze dvacet procent e-mailů, zbytek je jen jakási vata," vysvětluje.

Podle něj také není dobré vést s kolegy dlouhé debaty o tom, kdo kde byl na dovolené a jak se mu tam líbilo. "Jednak se tím ztrácí čas a jednak to zhoršuje soustředění na práci. Lepší je si v duchu promítnout svůj nadcházející den a týden a představit si, co a kdy udělám. Prostě myslet na budoucnost, byť třeba jen tu nejbližší," tvrdí Täubner.