Jak přežít lásku v kanceláři

V práci trávíme obvykle tu největší část svého dospělého života, a tak není divu, že se nám ne vždy podaří udržet vztah s kolegou na čistě profesionální úrovni. Ale někdy dá pořádnou práci zajistit, aby se nevinné jiskření nezměnilo v rozhicovaný a ničivý požár.



Věrně o tom vypráví populární americký seriál Ally McBeallová, který pojednává hlavně o vztazích v jedné malé právní kanceláři. Ally a její parta v tom však zdaleka nejedou sami. Milostný poměr v práci podle loňského průzkumu SC&C zažily více než tři čtvrtiny z nás. Psycholožka Magdalena Čevelová, která se zaměřuje na problematiku vztahů na pracovišti, varuje před riziky, která na nás číhají, pokud v práci neudržíme hormony na uzdě.

PROŽÍVÁTE LÁSKU V PRÁCI? Oddělujte

Berte ohledy na své okolí a důvěrnosti nebo manželské hádky si nechte na doma.

Myslete na sebe

Udržujte přátelství s lidmi mimo vaši fi rmu, abyste měli komu si postěžovat na práci nebo partnera. O to víc je také důležité mít zájmy a koníčky, které jsou jenom vaše a které nemusíte sdílet se svým partnerem.

Respektujte svého partnera

A v případě, že s jeho pracovními názory nebo metodami nesouhlasíte. Bez osobní zralosti a respektu to nebude fungovat ani doma, ani v práci.

Buďte otevření

Dřív než to bouchne, vzájemně si vyříkejte svá očekávání a určete hranice, za které už nejste ochotni jít.

FÁZE 1: RODÍCÍ SE VZTAH V KANCELÁŘI JAKO

JOHN A NELLE

Počáteční zamilovanost mezi kolegy může být podle psycholožky Čevelové pro firmu dokonce přínosná. „Oba se těší do práce, jsou dobře naladěni a produktivita práce stoupá,“ připouští. Pokud však hormony zvítězí nad pracovní morálkou, stává se láska v kanceláři spíše přítěží. Znáte to: zamilovaný člověk dokáže celé hodiny jen nyvě hledět do dáli, práce stojí a zaměstnavatel zuří.



FÁZE 2A: PROBÍHAJÍCÍ VZTAH MEZI KOLEGY

JAKO BILLY A GEORGIA

V menších firmách rodinného typu jsou partnerské, nebo dokonce příbuzenské vztahy poměrně obvyklé, větší společnosti však bývají na podobné jevy háklivější, a tak nejsou výjimkou ani podnikové směrnice, jež zakazují, nebo alespoň nedoporučují, aby životní partneři pracovali spolu v jednom týmu nebo oddělení. „Při rozhodování o důležitých věcech se předpokládá, že si budou manželé nebo milenci stranit,“ upozorňuje Čevelová.



Problémy mohou nastat také v případě, že je jednomu z nich svěřeno vedení projektu nebo úkolu. „Stává se, že jeden z partnerů situaci neunese, z trucu začne projekt bojkotovat a nerespektuje rozhodnutí toho druhého. To může být vražedné nejen pro vztah, ale i pro výsledky práce.“ Psycholožka také varuje, abychom pokud možno nevsázeli akcie svého života na jednu kartu. Pokud máme práci oddělenou od soukromí, můžeme se z domácích krizí odreagovat v zaměstnání, a naopak si odpočinout od pracovních stresů v náručí nezúčastněného partnera. To v případě, že je zároveň naším kolegou, moc nefunguje.



Petra Papežová (29) poznala svého současného přítele ve firmě, kde pracuje jako produkční, a pracovní známost si naopak chválí. „Máme oba málo času, a tak se vidíme častěji, než kdyby každý z nás pracoval jinde,“ říká. „Můžeme občas zajít s kolegy po práci na pivo a přitom jsme spolu. Každý z nás pracuje v jiném oddělení, a dokonce v jiné budově, takže nehrozí, že bychom si v práci zevšedněli. Drby neřešíme. Abychom jim předešli, náš vztah jsme zveřejnili hned na začátku.“



FÁZE 2B PROBÍHAJÍCÍ VZTAH MEZI NADŘÍZENÝMI A PODŘÍZENÝMI

JAKO RICHARD A LING

Téma jako vystřižené z romantických komedií pro pamětníky vždycky bylo, je a bude živnou půdou pro negativní klima na pracovišti. Řeči se vedou a pracovní výkonnost klesá. A to i v případě, že se dohady o tom, jestli se bývalá asistentka dostala k vyššímu postu díky schopnostem, nebo přes šéfovu postel, nezakládají na pravdě. Někteří zaměstnavatelé proto svým manažerům a manažerkám doporučují, aby se osobních vztahů s podřízenými vystříhali, neboť mohou být v budoucnosti zdrojem potíží či soudních sporů. „Dokud jsem se svým manželem chodila, byli jsme neustále terčem závistivých poznámek mých kolegyň,“ přiznává Andrea H. (32), která svou životní lásku poznala v ředitelské kanceláři fi rmy, kde pracovala jako recepční. „Po pár měsících jsem proto raději dala výpověď a našla si práci jinde, kde jsem nikoho neznala.“



FÁZE 3: VZTAH, KTERÝ SKONČIL

JAKO ALLY A BILLY

Jestliže oficiální nebo neoficiální milostný vztah na pracovišti bývá zdrojem komplikací a nedorozumění, pak jeho konec dokáže způsobit pořádnou bouři. „Rozchod je pro naši psychiku vždycky velkou zátěží, pokud se však s bývalým partnerem vídáme denně v kanceláři, pak trpí nejen naše srdce, ale také pracovní výkonnost,“ míní psycholožka Čevelová. Pokud navíc k rozchodu došlo z iniciativy druhé strany, můžeme se brzy přistihnout v rozpoložení, že namísto abychom se soustředili na práci, myslíme od rána do večera intenzivně na to, jak se tomu nevděčnému hadovi pomstít nebo jak ho získat zpátky.