Bojíte se přestat kouřit, abyste nepřibrali? Poradíme, jak na to

Člověku se kvůli tomu, že přestane kouřit, zpomalí metabolismus. A to je hlavní problém, proč většině lidí začne ručička váhy ukazovat za pár měsíců o několik kilogramů více.

"Akutní účinky nikotinu totiž zvyšují cestou stimulace sympatického nervového systému u většiny kuřáků výdej energie o 5 až 10 procent, což činí přibližně 800 kilojoulů denně. Když pak přestanou kouřit, kila tak u nich nejdou nahoru jen kvůli tomu, že mnozí si místo cigarety dopřávají dobroty, ale protože bez ní je energetický výdej prostě nižší," vysvětluje doktorka Iva Málková ze sdružení Stop obezitě (STOB).

Kouření navíc významně zpomaluje vyprazdňování žaludku. Delší doba, po kterou je naplněn žaludek, nepochybně přispívá k prodlouženému pocitu nasycení. Je tedy vhodné po zanechání kouření jíst hlavně potraviny, které vás zasytí - s dostatkem bílkovin a vlákniny.

"Nikotin také zvyšuje tvorbu serotoninu v mozku, což má za následek libé pocity, pro které kuřáci kouří. Proto je ideální mít dopředu připravené jiné životní radosti," radí odbornice na hubnutí.

U některých bývalých kuřáků se také mohou objevit problémy se zácpou, protože nikotin urychluje průchod potravy tlustým střevem. Tomu lze ale podle Ivy Málkové zabránit vhodnou stravou a také pohybem.

I s menší nadváhou je na tom lépe nekuřák

I kdyby se váha po zanechání kouření zvýšila až o šest kilogramů, stále na tom nekuřák bude podle lékařů z metabolického hlediska lépe, než kdyby kouřit nepřestal. A navíc tlouštíci se z vás stát rozhodně nemusí.

"Stačí, pokud omezíte svůj denní příjem energie o cca 800 kilojoulů. Pro představu to jsou energeticky například 4 dcl sladké limonády, krajíc chleba, dva plátky tučnějšího sýra nebo uzeniny nebo větší sušenka. Nebo můžete zvýšit svoji fyzickou aktivitu, třeba pravidelnou procházkou," uvádí Málková.

Pokud jste se rozhodli, že s kouřením chcete opravdu přestat, je důležité být dostatečně motivován.

"Důvodem by nemělo být například jen to, že je Nový rok, nebo že vás k tomu tlačí okolí. Měli byste zvážit zisky a ztráty ze změny jakéhokoliv návyku, tedy i zanechání kouření. Když v bilanci převáží pozitiva, pusťte se do toho. Nedávejte si nereálná předsevzetí, že přestanete kouřit a zhubnete a ještě bude chodit denně cvičit apod. Je výborné, když se vám podaří nekouřit a nepřibrat při tom," říká doktorka Málková.

Odvykejte v kurzu Jak tedy jednou provždy odložit cigaretu a přitom nepřibrat? Mohou vám pomoci odvykací kurzy, které začínají 23. září. Občanské sdružení Hravě žij zdravě připravilo ve spolupráci s lékařkami Evou Králíkovou a Alexandrou Kmeťovou z 1. Lékařské fakulty UK kurz STOBaKO - Stop Obezitě a Kouření. Více informací zde.

Odbourání této závislosti je z hlediska zdraví to nejdůležitější. Cigarety vám život zkracují, pár kil navíc vám jen snižuje kvalitu života.

Nebuďte na to sami

Do změny návyku se pouštějte, když jste v relativní pohodě a ne když řešíte nějaké závažné životní problémy. Pokuste se najít spojence, i to vám může pomoci.

Jestliže kouříte delší dobu hodně cigaret, je pravděpodobné, že budete mít abstinenční příznaky. Poraďte se před zanecháním kouření s odborníkem, jaké prostředky k snížené těchto příznaků zvolit.

"Pokud se stane, že si zase zapálíte nebo půjdou kila nahoru, nezoufejte. Při změně návyků existuje takzvané kolo změny – kdy po úspěchu přichází zase návrat k závislosti. Říká se, že při kouření ho člověk roztočí až 5krát, než se z něj stane nekuřák. Musí se ale hlídat celý život. Zrovna tak zhublý obézní se nemůže už nikdy chovat jako člověk, který problémy s kily navíc nemá," dodává Iva Málková ze STOB.