Chcete přestat kouřit a nepřibrat? Sestavte si abstinenční plán

Doba, kdy cigareta patřila k symbolům dam z lepší společnosti stejně jako penzionátní výchova, už dávno uplynula. A leccos se změnilo. Takže dnes už víme, že cigarety nejsou znakem elegance svůdnic typu Adiny Mandlové jako spíš zničeného zdraví a povadlé krásy.

O škodlivosti kouření byly popsány snad tuny papíru a dnes o něm nikdo nepochybuje, koneckonců ani sami kuřáci ne. Takže rozebírat aspekty dopadu na zdraví (stejně jako peněženky) je zbytečné a rozhodně vás tím nebudeme unavovat. Spíš je zajímavé se na tento problém podívat trochu jinak.

Jedním z aspektů, který hodně lidí (především žen) odrazuje od momentu, kdy típnou svého posledního "špačka", je strach o postavu. Kromě počáteční nervozity a velké chuti na cigaretu je totiž průvodním a na první pohled viditelným znakem všech odnaučených kuřáků tloustnutí. A to bohužel není výmluva ani mýtus. Napravený, ovšem nepřipravený kuřák, který se svým koníčkem skončí bez přípravy, obvykle během jednoho roku nabere až deset kilo.

Tloustnutí nikoli bez příčiny

"Kouřila jsem asi od dvaceti. Zpočátku jen tak symbolicky s kamarádkami na víně, spíš ze společenského důvodu, než že bych sama musela. Ještě jsem si myslela, že závislost na kouření je blbost, protože já sama potřebuju cigaretu akorát jako doplněk na večírku. Jenže po dvou letech už jsem kouřila doma, v práci a nakonec jsem si poprvé zapalovala hned u snídaně. Začalo mi to vadit a rozhodla jsem se s tím praštit," vypráví dvaačtyřicetiletá Hana Sladkovská.

Sebe i svoje okolí připravila na to, že bude zřejmě dost nervózní a podrážděná. Což se kupodivu dařilo zvládat. "Na co jsem ovšem nebyla připravená ani náhodou, bylo tloustnutí takřka bez příčiny. Nijak zvlášť jsem nepozorovala, že bych extrémně víc jedla. Moje váha během půl roku přesto zdolala rekord a já si musela místo původní velikosti 38 kupovat 42," říká Hana Sladkovská. Trvalo skoro dva roky, než se dostala na obvyklou váhu.

Obezitolog a přednosta III. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Štěpán Svačina potvrzuje, že tloustnutí exkuřáků opravdu není mýtus ani hloupá výmluva. "Ve své praxi se poměrně často setkávám s případy, kdy lidé přestanou kouřit a začnou nabírat. Důvody jsou různé. Někdo nahrazuje cigarety sladkým, další místo, aby si zapálil, strčí si do pusy bonbon. Ovšem jsou známé i souvislosti mezi nikotinem a zrychleným metabolismem. Jakmile tedy kuřák přestane kouřit, metabolismus se zpomaluje, a pokud nezačne více cvičit nebo neupraví hned svůj jídelníček, jde váha nahoru."

Zrychlovač nikotin

Možná to zní neuvěřitelně, ale abstinující kuřáci skutečně přibírají na váze mnohem více a rychleji, i když jedí stejné porce. Zjednodušeně řečeno to je tím, že tělo musí na kouření vydat určitou energii. Pokud si tedy nezapálíte, váš organismus jí tolik nespotřebuje. Za den je to asi o 800 kilojoulů méně.

"Základní účinnou látkou v cigaretách je nikotin, který stimuluje naše vnitřní somatické procesy a funguje jako malý doping. V těle se váže na buňky ve vegetativním nervovém systému, který řídí vnitřní orgány. Stimulující vliv kouření se pak projeví zvýšenou výrobou trávicích šťáv, kyselin a enzymů a zrychlenou aktivitou trávicího traktu, tedy zrychleným trávením i vyměšováním," vysvětluje Zdena Sládečková, psycholožka a zakladatelka klubu snižování nadváhy Diana.

Kromě urychlovače nikotinu má na váhu ovšem vliv i psychika. Jakmile přestanete kouřit, budete se – chvíli – asi cítit trochu hůř. Vzpomeňte si jen na moment, kdy jste sáhli po cigaretě hned, jakmile vás přepadla nervozita nebo jste se potřebovali uklidnit. A náhle placebo nemáte a je samozřejmé, že budete hledat jiný stimul. Tím bývá nejčastěji jídlo.

"Je pravda, že jsem sice nejedla větší porce, ale místo cigarety jsem si soustavně něco strkala do pusy a ne vždy to byla zelenina. Jakmile jsem měla chuť na cigaretu, zaháněla jsem ji stejně jako mizernou náladu uždibováním, což se samozřejmě na mé postavě podepsalo. Bohužel jsem si to uvědomila až později," přidává vlastní zkušenost Hana Sladkovská.

Zlenivělé trávení

Důvody toho, proč spalujete pomaleji, jsou poměrně logické. "Nikotin v mozku ovlivňuje činnost přenašeče vzruchů, který se jmenuje dopamin. Zvyšuje jeho účinek, a tak se vlastně podílí na vzniku dobré nálady. Trávicí systém, který je zvyklý na umělou stimulaci a zrychlování nikotinem, není schopen při jeho náhlé absenci sám rychlého trávení. Je vlastně zlenivělý, potrava zůstává mnohem déle v traktu a veškeré živiny i energie jsou vstřebávány či v těle ukládány do tukových buněk. A ke zpomalenému metabolismu se přidává i síla naučených zvyklostí. Říká se tomu náhradní činnost za prázdný čas i prázdné ruce," doplňuje Zdena Sládečková.

Pomocníci existují

Možná jste si právě řekli, že ať se budete snažit, jak chcete, stejně přiberete. Tak to ovšem nemusí být. Pokud se připravíte. Vyrovnat se s abstinenčními příznaky pomohou například nikotinové náplasti, žvýkačky, mikrotablety nebo inhalátory. Nejsou sice nejlevnější, ale ve srovnání s krabičkou cigaret, a hlavně zdravotním efektem, je rozhodně můžeme považovat za výhodnější. Pro těžké abstinenční příznaky jsou k dispozici i další léky, které vám může předepsat lékař v odvykacím centru.

Anketa Co se stalo s vaší váhou, když jste přestali kouřit? Barbora Tachecí, novinářka a moderátorka: "Nekouřila jsem tři měsíce, nijak jsem to neřešila a nabrala jsem za tu dobu asi tři kila. Moje kamarádka přestává s kouřením pravidelně každý rok, vydrží vždycky několik týdnů a říká: Když nekouříš, musíš okamžitě nasadit i redukční dietu. Jen v tom případě se ti nestane, že nahodíš kila navíc. Má pravdu, bez diety se to opravdu neobejde. Petr Havlíček, specialista na výživu: "Přestal jsem kouřit na tři roky a za tři čtyři měsíce jsem přibral pět kilo tuku. Bylo to v době, kdy jsem měl hodně práce a stresu. V tu chvíli si hledáte kompenzaci, bývá to alkohol nebo jídlo a v mém případě to bylo jídlo. Navíc jsem nikdy nekouřil v místnosti, vždycky jsem se u cigarety procházel a tenhle pohyb najednou skončil. Až po čtyřech měsících jsem si řekl: Dost!, upravil jídelníček a začal se víc hýbat." Jiří Burian, skladatel a producent: "Když jsem přestal kouřit, začalo peklo na zemi. Váha šla rapidně nahoru, chudinky průdušky nevěděly, co si mají po šestnácti letech počít, a tak první přišla bronchitida, pak alergie na prach a na kočku, která logicky musela z domu, a nakonec těžké astma. Mohu- li vám tedy poradit, jestliže nemusíte, nepřestávejte. Pokud patříte mezi milovníky tabáku, ideální je kouřit dvě až tři cigarety denně." Jana Syslová, editorka: "Nekouřila jsem asi tři měsíce a celkem nahodila pět kilo – přibírala jsem ještě v době, kdy jsem se k cigaretám zase vrátila. První týdny bez nich jsem trávila v tak těžké psychické nepohodě, že jsem špatnou náladu zaháněla čokoládou, chipsy a koblihami, což mívám jindy pod kontrolou. V té době to vůbec nešlo. Trvalo dalšího půl roku, než jsem dala váhu do normálu."

"Žvýkačky s nikotinem pomáhají spíše od abstinenčních obtíží při odvykání kouření, než že by měly nějaký významný vliv na hubnutí. Stimulující efekt nikotinu při trávení potravy je závislý na jeho různém množství ve žvýkačkách. Nepominutelný je asi jejich efekt psychologický. Žvýkání může nahradit nežádoucí konzumaci nadbytečných potravin. Tak jsou dobrou náhražkou za cigaretu zejména v počátečních fázích odvykání kouření," dodává doktorka Sládečková.

Sestavte si abstitenční plán

Rozhodli jste se skončit s kouřením a nechcete se dívat na rostoucí pneumatiku kolem břicha? Bez pořádného plánu to nepůjde. Nejprve si určete, kdy chcete s kouřením přestat. Plány typu "příští pondělí s tím seknu" totiž nemají smysl. Vyberte si pokud možno bezproblémové období. Jestliže máte osobní trable, pak raději abstinenci ještě chvilku odsuňte.

Pravděpodobně byste totiž tlak neunesli, brzy si zapálili a nakonec si vyčítali neúspěch. Připravte se tedy na den D v předstihu. Alespoň týden dopředu omezte pití černého čaje, kávy a alkoholu, které většině kuřáků chuť na cigaretu ještě zvyšují.

V předvečer nového života bez dýmu vyhoďte ze svého domova cigarety, popelníky a zapalovače.

V první den abstinence si hned po probuzení vezměte svou první nikotinovou náplast nebo nikotinovou žvýkačku. Pokud jste byli zvyklí kouřit po snídani, vezměte si žvýkačku až po ní. A změnu udělejte i ve svém jídelníčku, ovšem pozvolna.

"Redukční režim, který je tu nutný, je sám o sobě velmi psychicky náročný. Dvě psychické zátěže jsou pro většinu lidí moc. Proto bych se úpravám jídelníčku doporučovala věnovat až po prvním měsíci nekouření. Úpravy by měly být promyšlené, aby se vybudoval nový přijatelný a příjemný jídelní styl i s menším příjmem cukrů a tuků," radí doktorka Sládečková.

První měsíc se tedy nijak zvlášť netýrejte, spíš pomalu najíždějte na nový systém. Místo sladkého a hutných jídel postupně přecházejte na lehkou stravu. Do své stravy zařaďte hodně bylinek a koření, nízkotučné sýry a jogurty, libové maso a zeleninu.

Pomoci vám mohou i vitaminy a minerály. Důležité je zejména železo. Přísun železa totiž zabrání podrážděnosti, která je velmi často spojená se snahou přestat kouřit. Navíc okysličování organismu a buněčná výměna je pro tělo těžší, má-li nedostatek železa. Jestliže se nechcete dopovat kapslemi z lékárny, nejvíce železa získáte z jater a vaječných žloutků.

Nestyďte se vyhledat pomoc

Dalším velkým bojovníkem a obráncem je jód. Ve vašem těle už není nikotin, který bránil ukládání tuků, a tak jej nahraďte jódem, který to také dovede – je totiž přirozeným spalovačem tuků. Velké množství je ho obsaženo především v mušlích, korýších, sóje a česneku.

Když nejste doma, připravte si jídlo s sebou, nebudete tak chuť na cigaretu zahánět sušenkami koupenými po cestě. Noste s sebou krabičku s nakrájenou zeleninou a ovocem, pomáhají i oříšky nebo sušené ovoce. S těmi ale opatrně, jsou přeci jen trochu nutričně výživné. Jestliže jste to předtím nedělali, rozdělte si jídlo alespoň do pěti menších porcí denně.

Na jídlo si udělejte klid, připravte si každou porci na talíř, nejezte ve spěchu, hrozilo by, že sníte, na co přijdete, a čokoláda opravdu není ideálním řešením. A samozřejmě bez pohybu to také nepůjde. Abyste nepřibrali na váze, je třeba rozumně spalovat kalorie, a to i ty, které jste předtím likvidovali při kouření.

Fyzické cvičení je jediným způsobem, jak posílit svaly. A čím více svalové hmoty máte, tím více vaše tělo spaluje kalorie, a to dokonce i během odpočinku.

Když přestanete kouřit, budete mít větší výdrž s dechem, takže už vám nebude dělat takový problém třeba vyběhnout schody, aniž byste "plivali plíce" už v mezipatře. I když nepatříte mezi nadšené sportovce, určitě na pohyb nezanevřete. Stačí třeba každodenní procházka svižnou chůzí a kalorie nemají šanci.

A poslední rada na závěr: Nebuďte na vše sami. Někomu stačí podpora okolí, přátel či rodiny. Někdo ovšem potřebuje odborné rady. Nestyďte se tedy vyhledat pomoc odborníků. Seznam poraden, kde vám pomohou s odvykáním kouření, najdete na stránkách Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku na www.slzt. cz. Jestliže potřebujete spíše poradit, jak zvládnout abstinenci bez zbytečných kil navíc, pomocnou ruku vám podá třeba Diana – klub snižování nadváhy určený výhradně ženám.