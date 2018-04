Jak přes Vánoce nepřibrat. Dodržujte tři hlavní zásady

Podle Kristýny Galové z brněnského Institutu redukce a prevence nadváhy kompliment není období svátků ideální pro hubnutí. Proč si ale na druhou stranu pokazit to, co už jste dokázala, případně si ztížit hubnutí od ledna. Jako nejlepší varianta se tedy jeví udržení váhy.

1. Nepřejídejte se, ale zakažte si i půst

Pamatujte na zásadu, že energetický příjem by měl být stejný jako před svátky nebo jen o málo větší. Jezte rovnoměrně během celého dne. To nejhorší, co můžete udělat pro své zdraví a předsevzetí nepřibrat, je držet půst a večer se pak přejíst různých dobrot.

2. Najděte alternativy

K Vánocům patří dobré jídlo, proto zvažte, jaké ústupky můžete udělat, aniž by utrpěl vás apetit. Co třeba při přípravě chlebíčků nahradit bílou veku celozrnným pečivem? Nebo je místo kupovaných tučných salátů namazat tvarohovým sýrem a ozdobit zeleninou?

Kompromis můžete udělat i při přípravě vánočního cukroví, možná budete překvapena, že vám bude „odlehčená“ varianta chutnat. „Místo máslových krémů doporučuji vyzkoušet pudinkové, tvarohové nebo želatinové. Náplně lze nahradit ovocem, bílou mouka celozrnnou a cukr sladidly,“ říká Kristýna Galová.

Pokud sníte více, než byste měla, můžete si k obědu nebo večeři naložit místo klasické přílohy zeleninu. U štědrovečerního bramborového salátu zkuste ubrat majonézy a nahradit ji jogurtem, energetickou hodnotu tím výrazně snížíte.

3. Hýbejte se

Jestli přece jen podlehnete vánočním dobrotám, nezoufejte, stále máte šanci nadbytečné kalorie spálit. Během jedné hodiny činnosti můžete spotřebovat například:

Aktivita spotřeba energie kJ/ hodina Procházka - 840 kJ

Turistická chůze - 1260 kJ

Rychlá chůze - 1000 až 1500 kJ

Bruslení - 1500 až 1900 kJ

Sjezdové lyžování - 1900 až 2100 kJ

Běh na lyžích - 2100 až 2300 kJ

Odhazování sněhu - 2500 kJ

A jak vánoční svátky přečkají naše čtenářky?

Beáta 1. září: 70,60 kg 30. listopadu: 63,00 kg Pas – břicho – boky v cm Původně: 83-96-107 Po 3 měsících: 74-89-99 Iva 1. září: 80,10 kg 30. listopadu: 71,70 kg Pas – břicho – boky v cm Původně: 90-99-111 Po 3 měsících: 79-87-103 Markéta 1. září: 73,70 kg 30. listopadu: 64,90 kg Pas – břicho – boky v cm Původně: 80 – 101- 112 Po 3 měsících: 74-91-100 Beáta: „Přes Vánoce plánuji hodně pohybu a žádné zbytečné přejídání. Na Štědrý den pojedeme na celodenní výlet na Pálavu, k večeři si dám lososa na másle s bramborovým salátem (jako každý rok), ale v menším množství. Cukroví jsem nikdy moc nejedla, takže to mi chybět nebude. Jako větší nástrahu vidím přemlouvání babiček během návštěv.“Iva: „Pro mne jsou Vánoce rozhodně něčím jiným, než obdobím přejídání se. Se svou novou hmotností jsem velmi spokojena, proto nechci své úsilí mařit několika dny přejídání. Určitě si však dám salát se smaženým kaprem, stejně tak jako ostatní tradiční jídla a cukroví, jen všeho s mírou. Vždyť je to otázka dvou tří dnů, ve všední dny už zase najedu na racionální stravování.“Markéta: „Přes svátky se chystám, vytáhnout boby a sáně a aktivně si užít chvíle s rodinou. Stravování jistě budu řešit v rámci nastaveného režimu udržování váhy, ale bramborový salát si neodpustím, i když letos bude bez majonézy. Cukroví letos omezím na minimum, pro sebe jsem upekla ovesné perníčky z žitné mouky, místo cukru jsem použila med.“

Čtenářky hubly v brněnském Institutu redukce a prevence nadváhy kompliment. Na závěrečné , videoreportáž a zhodnocení, jak se jim váhu podařilo udržet přes svátky, se můžete těšit začátkem ledna.